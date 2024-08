Европа готовится к возвращению Дональда Трампа в Белый дом

Financial Times: Еврокомиссия создала группу-экспертов для подготовки к возвращению Трампа

В преддверии грядущих президентских выборов в США Еврокомиссия сформировала специальную группу экспертов, задачей которой станет подготовка к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что это решение было принято в контексте разработки Евросоюзом стратегии на случай резких изменений в политике Вашингтона по таким ключевым вопросам, как свободная торговля и поддержка Украины. Группа, состоящая из ограниченного круга лиц, также проанализирует потенциальные последствия для ЕС в случае победы действующего вице-президента Камалы Харрис.

Один из источников издания пояснил, что, учитывая неопределенность исхода выборов, важно проработать различные сценарии и определить приоритетные направления для Евросоюза.

По информации газеты, инициатива создания группы принадлежит офису генерального секретаря ЕК Илзе Юхансоне. В ее состав вошли представители различных подразделений Еврокомиссии, отвечающих за такие области, как торговля, конкуренция и внешняя политика.

Ранее, 22 июля, Financial Times сообщала о создании аналогичной неформальной группы в Министерстве иностранных дел Германии. Ее цель — обсуждение и подготовка к возможному возвращению Трампа к власти.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии официально выдвинут Дональд Трамп, а его кандидатом в вице-президенты — сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

Фото: www. flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)