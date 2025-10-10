Учёные не могут поверить своим глазам: космос оказался полон гигантских линз Эйнштейна

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" продолжает удивлять астрономов: в рамках крупнейшего обзора COSMOS-Web ему удалось обнаружить свыше сотни колец Эйнштейна и сильных гравитационных линз - эффектов, предсказанных общей теорией относительности более века назад. Эти редкие природные "телескопы" позволяют заглядывать в самые ранние эпохи существования Вселенной и рассматривать галактики, возникшие всего через пару миллиардов лет после Большого взрыва.

Когда свет огибает пространство

Гравитационное линзирование — одно из красивейших проявлений искривления пространства-времени, описанного Эйнштейном. Если на пути света от далёкого объекта — галактики или квазара — оказывается массивное тело, например скопление галактик или чёрная дыра, то гравитация отклоняет лучи, и изображение искажается. Иногда это лёгкое вытяжение или смещение (слабое линзирование), а иногда — мощное преломление, при котором изображение дублируется или растягивается в дугу.

Когда источник света, гравитационная линза и наблюдатель идеально выстраиваются на одной линии, возникает замкнутое кольцо света — "кольцо Эйнштейна". Именно такие кольца особенно ценны для астрономов: они позволяют рассматривать далекие объекты с фантастическим увеличением — словно при помощи гигантского природного телескопа.

"Каждое кольцо Эйнштейна — это не просто эффект теории относительности, а окно в эпоху первых звёзд и галактик", — пояснил астрофизик Гурген Гозалиасл, участник проекта COSMOS-Web.

Как "Уэбб" нашёл более сотни линз

Исследователи проекта COSMOS-Web Lens Survey (COWLS) провели систематический поиск гравитационных линз в данных, собранных инфракрасным спектрографом NIRSpec на борту "Джеймса Уэбба". Для этого вручную просмотрели более 42 600 галактик, используя изображения с разрешением, недостижимым для предыдущих телескопов.

Результаты превзошли ожидания:

выявлено более 400 кандидатов в гравитационные линзы ,

из них 17 подтверждены как сильные линзы с множественными изображениями,

позже список пополнился до 59 надёжных и ещё 57 вероятных объектов.

На основе этого каталога Европейское космическое агентство (ESA) подготовило снимок месяца, где представлены восемь наиболее впечатляющих примеров гравитационного линзирования — яркие кольца, дуги и "дубликаты" галактик, образованные искажением света.

Предсказания и новые открытия

Команда проекта также рассчитала, сколько линз "Джеймс Уэбб" должен был обнаружить теоретически, учитывая чувствительность телескопа и характеристики наблюдаемых областей. По прогнозу, среди них должны преобладать небольшие кольца Эйнштейна, образующиеся, когда линзирующие объекты расположены на расстояниях, соответствующих красному смещению z ≈ 1 (то есть, когда Вселенной было около 6 млрд лет).

Линзуемые — более дальние галактики, с z ≈ 3,2, — существовали, когда космосу было лишь около 2 млрд лет. Таким образом, каждый новый "гравитационный телескоп" помогает рассматривать самые ранние структуры во Вселенной.

Прогноз оказался в целом верным, но выявил некоторые несоответствия: телескоп обнаружил меньше линз с большим красным смещением, чем ожидалось. Учёные считают, что часть таких объектов "спряталась" в диапазоне, который будет доступен после анализа данных с прибора MIRI, работающего в среднем инфракрасном диапазоне.

Что дают кольца Эйнштейна учёным

Гравитационные линзы — это естественные увеличительные стёкла, позволяющие увидеть галактики, которые иначе были бы слишком тусклыми и далёкими. Благодаря им астрономы могут:

исследовать строение ранних галактик и скорость их звездообразования;

измерять массу тёмной материи в линзирующих объектах (по силе искажения);

уточнять постоянную Хаббла - параметр, описывающий скорость расширения Вселенной;

искать сверхмассивные чёрные дыры и двойные системы, которые могут выдавать себя именно эффектом линзирования.

"Каждая новая линза — это лаборатория для проверки общей теории относительности и инструмент для изучения молодого космоса", — отметил астрофизик Адам Кёкемур, соавтор обзора.

Гравитационные линзы как природные телескопы

Использование гравитации в качестве линзы можно сравнить с оптикой гигантского масштаба. Чем массивнее объект — галактическое скопление, чёрная дыра, звезда — тем сильнее оно отклоняет лучи света. В теории можно использовать даже Солнце как гравитационную линзу, но для этого наблюдатель должен находиться в 550 астрономических единицах от него — примерно в двадцати раз дальше орбиты Нептуна.

К счастью, Вселенная полна случайных конфигураций, где объекты уже выстроились на одной линии. Именно такие "совпадения" и делает видимыми телескоп "Джеймс Уэбб", способный различить слабейшие дуги и кольца в инфракрасном диапазоне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценивать количество слабых и малых линз в обзорах.

Последствие: потеря информации о многочисленных небольших галактиках.

Альтернатива: повторный анализ с помощью более чувствительных алгоритмов и приборов вроде MIRI.

Ошибка: считать гравитационное линзирование исключительно оптическим эффектом.

Последствие: ограничение возможностей анализа данных в других диапазонах.

Альтернатива: использовать линзы для наблюдений в инфракрасном и радио диапазонах, где они могут увеличивать свет ранних галактик ещё эффективнее.

А что если…

Если подтвердятся прогнозы о большем количестве линз с высоким красным смещением, это поможет уточнить модели распределения массы во Вселенной и, возможно, выявить аномалии в поведении тёмной материи. Гравитационные линзы — ключ к проверке космологических моделей, включая гипотезы об изменении фундаментальных констант со временем.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Более 100 новых гравитационных линз для изучения ранней Вселенной Некоторые линзы слишком малы для прямого анализа Подтверждение высокой чувствительности телескопа "Джеймс Уэбб" Необходима дополнительная обработка данных MIRI Новые возможности для исследований тёмной материи и ранних галактик Каталог пока не завершён и требует верификации

FAQ

Что такое кольцо Эйнштейна?

Это оптический эффект, возникающий, когда свет далёкого объекта проходит рядом с массивным телом и искривляется так, что изображение замыкается в кольцо.

Почему такие кольца редки?

Необходимо идеальное совпадение трёх точек — источника, линзы и наблюдателя — на одной прямой линии.

Как "Джеймс Уэбб" помогает их искать?

Благодаря сверхвысокому разрешению в инфракрасном диапазоне он способен видеть даже слабые дуги, недоступные прежним телескопам.

Мифы и правда

Миф: гравитационные линзы создают новые объекты на небе.

Правда: они лишь искажают свет от уже существующих, усиливая его.

Миф: кольца Эйнштейна — исключительно редкое явление.

Правда: с ростом точности наблюдений таких объектов становится всё больше.

Миф: линзирование не связано с тёмной материей.

Правда: именно распределение невидимой массы определяет силу и форму линз.

Исторический контекст

Эффект гравитационного отклонения света впервые подтвердился в 1919 году, когда во время солнечного затмения наблюдения показали смещение звёзд в небе. С тех пор линзирование стало мощным инструментом космологии. Современные телескопы — от Hubble до James Webb - позволяют фиксировать тысячи линз, каждая из которых раскрывает новую страницу истории Вселенной.

Три интересных факта

Эйнштейн сам считал, что эффект линзирования слишком слаб, чтобы когда-либо быть замеченным.

Некоторые кольца Эйнштейна дают увеличение света в десятки раз, позволяя увидеть галактики, существовавшие через 500 млн лет после Большого взрыва.

Каталог COSMOS-Web — крупнейший обзор в истории инфракрасных наблюдений, охватывающий более 500 000 галактик.