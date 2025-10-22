Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:34

Матрасы сливают по 16 ГБ в облако: спите крепко, вас записывают

Пользователи Eight Sleep пожаловались на передачу 16 ГБ телеметрии в облако AWS

Пользователи премиальных умных матрасов Eight Sleep, стоимость которых достигает $3-5 тысяч, обнаружили, что их устройства ежемесячно отправляют в облако AWS (Amazon Web Services) огромные объёмы телеметрических данных — до 16 ГБ и более.

О проблеме рассказал пользователь Майкл Циммерман, заметивший аномально высокий сетевой трафик, исходящий от своего матраса. По его словам, объём данных не соответствует тому, что можно считать нормальным для бытового устройства.

"Разве 16+ ГБ в месяц — это нормальный объём телеметрии? Неужели нельзя локально вычислить "нагреться" или "остыть" с многоядерным процессором и несколькими гигабайтами памяти? Неужели нельзя просто повторить настройки предыдущей ночи?", — возмутился Майкл Циммерман.

Что происходит с устройствами Eight Sleep

Матрасы Eight Sleep собирают информацию о сне, температуре тела, пульсе и дыхании, а затем анализируют её в облаке, чтобы автоматически регулировать подогрев и охлаждение поверхности. Однако, как выяснилось, большая часть вычислений не выполняется локально — вместо этого устройство отправляет гигабайты необработанных данных в AWS для последующей обработки.

В результате пользователи столкнулись с ситуацией, когда матрас:

  • не может работать без подключения к интернету;

  • зависит от активной подписки стоимостью около $200 в год;

  • продолжает передавать телеметрию даже при минимальном использовании функций.

"Довольно плохо, что ты купил подписку за $200 в год, а ещё хуже — без интернета оно вообще не работает. Разработчики просто дурачатся, предпочитая отправлять телеметрию в AWS достаточно часто, чтобы в итоге получить гигабайты данных за месяц", — добавил Майкл Циммерман.

Второе подтверждение

Пользователь Адам Вебер сначала не поверил в сообщения о трафике, но позже сам проанализировал сетевую активность устройства.

"Я проверил и убедился — мой матрас тоже постоянно шлёт логи в облако AWS. Объём данных действительно огромный", — рассказал он.

Оба пользователя опубликовали свои наблюдения на Reddit и в X (Twitter), вызвав широкую дискуссию о прозрачности работы IoT-устройств и обработке персональных данных.

Зависимость от облака и последствия

Это не первый случай, когда Eight Sleep подвергается критике из-за своей архитектуры. Ранее из-за сбоя AWS мобильное приложение и сами матрасы перестали работать: пользователи не могли изменить температуру, отключить подогрев или перейти в ручной режим.

Такая зависимость от облачного сервиса ставит под сомнение надёжность и безопасность устройства, особенно учитывая, что речь идёт о бытовом предмете, напрямую взаимодействующем с телом человека.

Проблема Последствие
Отсутствие интернета Матрас не регулирует температуру
Ошибка AWS Приложение не подключается, функции блокируются
Большой объём телеметрии Потенциальный риск утечки личных данных
Подписка обязательна Без неё часть функций отключается

Что передаёт матрас

Хотя компания не раскрывает точный состав телеметрии, пользователи предполагают, что среди данных могут быть:

  • показатели температуры тела и сна;

  • пульс, частота дыхания;

  • движения во сне и фазы сна;

  • информация о времени засыпания и пробуждения;

  • технические логи, касающиеся работы сенсоров.

Согласно политике конфиденциальности Eight Sleep, компания "использует анонимизированные данные для анализа и совершенствования продуктов". Однако пользователи отмечают, что объём передаваемых данных слишком велик для простого анализа сна.

Почему данные не обрабатываются локально

Согласно технической документации, матрасы Eight Sleep оснащены встроенными процессорами и несколькими гигабайтами памяти. Теоретически они способны самостоятельно анализировать простые сигналы — например, когда нужно повысить температуру. Но производитель, вероятно, предпочёл облачную обработку ради централизованного обучения алгоритмов и интеграции с подписочными сервисами.

"Если всё вычисляется в облаке, компания получает больше данных для анализа, но пользователь теряет автономность", — считает инженер по IoT-системам Эндрю Скотт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полная зависимость устройства от облачных серверов.
Последствие: невозможность использовать матрас при сбоях AWS.
Альтернатива: локальная обработка базовых функций — подогрев, охлаждение, сенсор сна.

Ошибка: отсутствие прозрачности в передаче данных.
Последствие: недоверие пользователей и возможные претензии по защите данных.
Альтернатива: публикация отчёта о типах собираемой телеметрии и объёме передаваемой информации.

А что если отключить интернет?

Пользователи утверждают, что при разрыве соединения матрас теряет функциональность полностью: не регулирует температуру, не фиксирует сон и не откликается на команды приложения. Это делает устройство бесполезным без доступа к сети.

Похожая ситуация наблюдалась с другими "умными" гаджетами — от пылесосов до кофемашин — когда зависимость от облака превращала бытовые вещи в "кирпичи" при падении серверов.

Плюсы и минусы облачной архитектуры Eight Sleep

Плюсы Минусы
Централизованное обновление и улучшение алгоритмов Зависимость от AWS и интернета
Гибкая настройка через приложение Огромный объём телеметрии
Персонализация на основе данных пользователей Подписка обязательна
Возможность анализа сна и рекомендаций Потеря автономности устройства

FAQ

Можно ли использовать матрас Eight Sleep без подписки?
Нет. Некоторые базовые функции могут работать, но регулировка температуры и аналитика сна доступны только при активной подписке.

Передаёт ли матрас личные данные?
Компания утверждает, что данные обезличиваются, но пользователи сомневаются из-за объёма передаваемой информации.

Можно ли отключить передачу телеметрии?
Официальной опции нет. Даже при ограничении доступа в сети матрас требует подключения к облаку.

Мифы и правда

Миф: телеметрия нужна только для диагностики устройства.
Правда: данные активно используются для обучения алгоритмов и аналитики сна.

Миф: без интернета матрас просто не обновляется.
Правда: он перестаёт выполнять ключевые функции — от нагрева до анализа сна.

Миф: объём 16 ГБ — ошибка измерения.
Правда: пользователи из разных регионов подтвердили такие показатели трафика.

Исторический контекст

• 2019 — Eight Sleep запускает систему температурного контроля Pod.
• 2022 — компания вводит подписку Pod 3 с обязательным подключением к AWS.
• 2025 — пользователи фиксируют передачу гигабайт телеметрии и зависимость работы от облака.

3 интересных факта

  1. Eight Sleep позиционирует себя как "компанию, превращающую сон в данные".

  2. Матрас анализирует до 400 измерений в секунду для каждой стороны кровати.

  3. При сбое AWS в 2024 году тысячи пользователей не могли выключить подогрев своих матрасов.

