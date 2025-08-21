Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Египетский гуляющий лук
© commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:26

Необычный лук вместо пестицидов: садоводы открыли тройную пользу экзотического растения — чем оно удивило экспертов

Египетский гуляющий лук: как экзотическое растение защищает сад и улучшает почву

Садоводы всё чаще обращают внимание на необычное растение — египетский гуляющий лук. Специалисты отмечают, что этот сорт способен оживить сад не только своей экзотической внешностью, но и пользой для экосистемы, а также многообразием кулинарных применений.

Египетский гуляющий лук (Allium x proliferum), известный также как верхушечный или древовидный, отличается тем, что вместо цветов на вершине стебля формируются гроздья мелких луковиц. Его стрелки вырастают до 60 сантиметров, обычно к концу весны — началу лета, и дают зелёные съедобные бульбочки. Интересное название растение получило благодаря особенному процессу размножения. Когда верхние луковички становятся слишком тяжёлыми, стебель наклоняется, и они падают на землю. На новом месте луковицы укореняются и дают начало новому растению, создавая впечатление, будто лук "шагает" по саду.

Эксперты отмечают, что польза этого растения далеко выходит за рамки кухни. Его листья можно использовать в салатах и супах, луковички мариновать, добавлять в тушёные блюда или карамелизовать для изысканных закусок. Однако главная ценность заключается в его влиянии на садовую среду. Как и другие растения семейства луковых, египетский гуляющий лук содержит вещества с фунгицидным действием. Они помогают в борьбе с мучнистой росой и другими заболеваниями овощей. Садоводы готовят из его листьев своеобразный настой, которым можно опрыскивать растения без риска нанести им вред.

Кроме того, сильный запах этого лука отпугивает насекомых-вредителей, что особенно полезно при выращивании овощей, привлекающих белокрылку и тлю. Его корни улучшают структуру почвы: способствуют аэрации, улучшают водообмен и препятствуют эрозии. Разлагающиеся части растения обогащают грунт органическими веществами, повышая его плодородие.

Садоводы отмечают, что гуляющий лук выгодно смотрится и в декоративных целях — на границах цветников или овощных грядок, добавляя саду выразительности и привлекая опылителей.

Высаживать его лучше всего осенью. Оптимальное расстояние между луковицами — 15-25 сантиметров, глубина посадки — не менее 5 сантиметров. Растение предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву с уровнем pH 6,2-6,8. Влажный грунт переносит плохо.

Особое преимущество в том, что этот лук практически не требует ухода и способен к саморазмножению. Достаточно посадить всего одну луковицу, и со временем она образует целую колонию. Сбор урожая обычно приходится на конец лета и осень.

Благодаря минимальным требованиям к поливу и удобрениям египетский гуляющий лук признан не только полезным дополнением к саду, но и экологичным выбором, позволяющим сократить трудозатраты и личный углеродный след.

