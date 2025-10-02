Город сам губит символы: почему сфинксов пришлось спасать от петербуржцев

Сфинксы на Египетском мосту в Санкт-Петербурге — одна из самых узнаваемых городских достопримечательностей, которые привлекают внимание туристов и петербуржцев уже почти два века. Недавно стало известно, что скульптуры сняли с постаментов и отправили в мастерскую на реставрацию. Работы займут больше года, и вернуться на место стражи Фонтанки должны только весной 2026 года.

Почему понадобилась реставрация

За состоянием сфинксов следят специалисты Государственного музея городской скульптуры. Последний раз фигуры восстанавливали всего два года назад, однако уже после новогодних праздников эксперты заметили повреждения. Причиной стали декоративные элементы, которые установили на постаменты без согласования с музеем. Украшения сняли, но позолота и защитное покрытие оказались испорчены.

Так как гарантия на работы предыдущего подрядчика ещё действует, было принято решение демонтировать скульптуры и провести ремонт в условиях мастерской. Особое внимание уделят позолоченным деталям и сохранению чугунных конструкций.

Сравнение: реставрации прошлого и настоящего

Год реставрации Особенности работ Результат XIX век Локальное укрепление чугуна Сохранение оригинала 1950-е Массовое обновление скульптур Частичная замена элементов 2000-е Современные методы консервации Повышенная защита от коррозии 2020-е Реставрация с позолотой и гарантийным контролем Сохранение исторического вида

Советы шаг за шагом: как беречь городскую скульптуру

Не устанавливать украшения, гирлянды или плакаты без согласования с музеем. Не пытаться самостоятельно очищать поверхность памятников от грязи или наледи. Сообщать в профильные службы о сколах, повреждениях или вандализме. Использовать фото и экскурсии как альтернативу физическому контакту с памятниками. Уважать режим реставрации — доступ к объекту может быть ограничен ради его сохранности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка праздничных гирлянд на лапы сфинксов.

Последствие: повреждение позолоты и защитного слоя.

Альтернатива: использовать проекционные световые инсталляции, которые украсят мост, но не повредят скульптуры.

Ошибка: самостоятельная чистка памятников.

Последствие: риск механического повреждения.

Альтернатива: городские службы применяют безопасные химические средства и профессиональное оборудование.

Ошибка: игнорировать трещины или сколы.

Последствие: ускоренное разрушение металла.

Альтернатива: оперативное обращение в музей городской скульптуры.

А что если сфинксы не вернуть вовремя?

Если реставрация затянется, мост временно останется без привычных стражей. Это может снизить туристическую привлекательность района и вызвать недовольство жителей. Однако в таком случае специалисты создадут временные копии или установят информационные панели, рассказывающие об истории объекта и ходе работ. Таким образом, культурная ценность не потеряется, а внимание к памятникам только возрастёт.

FAQ

Сколько длится реставрация сфинксов?

Работы займут около полутора лет. Вернуть скульптуры планируется весной 2026 года.

Сколько весят фигуры?

Каждая чугунная фигура с постаментом весит примерно две тонны.

Можно ли увидеть сфинксов во время реставрации?

Нет, они будут находиться в мастерской. Но музей планирует публиковать фотоотчёты о процессе.

Что лучше для сохранения памятников: открытая реставрация на месте или в мастерской?

В мастерской выше уровень защиты и контроля, что позволяет качественнее сохранять детали и покрытие.

Мифы и правда

Миф: сфинксы сделаны из бронзы.

Правда: скульптуры отлиты из чугуна, а только отдельные детали покрыты позолотой.

Миф: сфинксы египетские и привезены из Африки.

Правда: они изготовлены в Санкт-Петербурге в мастерской Чарльза Берда в 1826 году.

Миф: позолота на сфинксах всегда оставалась оригинальной.

Правда: покрытие обновляли несколько раз в разные годы реставрации.

Три интересных факта

Сфинксы Египетского моста — не единственные в Петербурге. В городе есть также знаменитые сфинксы на Университетской набережной, привезённые из Фив. В XIX веке фигуры на мосту считались символом связи Петербурга с Востоком и экзотикой для жителей. Египетский мост несколько раз перестраивался, но сфинксы неизменно возвращались на свои места.

Исторический контекст