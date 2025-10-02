Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Египетский мост
Египетский мост
© commons.wikimedia.org by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:48

Город сам губит символы: почему сфинксов пришлось спасать от петербуржцев

Сфинксы Египетского моста в Санкт-Петербурге отправлены на реставрацию до весны 2026 года

Сфинксы на Египетском мосту в Санкт-Петербурге — одна из самых узнаваемых городских достопримечательностей, которые привлекают внимание туристов и петербуржцев уже почти два века. Недавно стало известно, что скульптуры сняли с постаментов и отправили в мастерскую на реставрацию. Работы займут больше года, и вернуться на место стражи Фонтанки должны только весной 2026 года.

Почему понадобилась реставрация

За состоянием сфинксов следят специалисты Государственного музея городской скульптуры. Последний раз фигуры восстанавливали всего два года назад, однако уже после новогодних праздников эксперты заметили повреждения. Причиной стали декоративные элементы, которые установили на постаменты без согласования с музеем. Украшения сняли, но позолота и защитное покрытие оказались испорчены.

Так как гарантия на работы предыдущего подрядчика ещё действует, было принято решение демонтировать скульптуры и провести ремонт в условиях мастерской. Особое внимание уделят позолоченным деталям и сохранению чугунных конструкций.

Сравнение: реставрации прошлого и настоящего

Год реставрации Особенности работ Результат
XIX век Локальное укрепление чугуна Сохранение оригинала
1950-е Массовое обновление скульптур Частичная замена элементов
2000-е Современные методы консервации Повышенная защита от коррозии
2020-е Реставрация с позолотой и гарантийным контролем Сохранение исторического вида

Советы шаг за шагом: как беречь городскую скульптуру

  1. Не устанавливать украшения, гирлянды или плакаты без согласования с музеем.

  2. Не пытаться самостоятельно очищать поверхность памятников от грязи или наледи.

  3. Сообщать в профильные службы о сколах, повреждениях или вандализме.

  4. Использовать фото и экскурсии как альтернативу физическому контакту с памятниками.

  5. Уважать режим реставрации — доступ к объекту может быть ограничен ради его сохранности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установка праздничных гирлянд на лапы сфинксов.

  • Последствие: повреждение позолоты и защитного слоя.

  • Альтернатива: использовать проекционные световые инсталляции, которые украсят мост, но не повредят скульптуры.

  • Ошибка: самостоятельная чистка памятников.

  • Последствие: риск механического повреждения.

  • Альтернатива: городские службы применяют безопасные химические средства и профессиональное оборудование.

  • Ошибка: игнорировать трещины или сколы.

  • Последствие: ускоренное разрушение металла.

  • Альтернатива: оперативное обращение в музей городской скульптуры.

А что если сфинксы не вернуть вовремя?

Если реставрация затянется, мост временно останется без привычных стражей. Это может снизить туристическую привлекательность района и вызвать недовольство жителей. Однако в таком случае специалисты создадут временные копии или установят информационные панели, рассказывающие об истории объекта и ходе работ. Таким образом, культурная ценность не потеряется, а внимание к памятникам только возрастёт.

FAQ

Сколько длится реставрация сфинксов?
Работы займут около полутора лет. Вернуть скульптуры планируется весной 2026 года.

Сколько весят фигуры?
Каждая чугунная фигура с постаментом весит примерно две тонны.

Можно ли увидеть сфинксов во время реставрации?
Нет, они будут находиться в мастерской. Но музей планирует публиковать фотоотчёты о процессе.

Что лучше для сохранения памятников: открытая реставрация на месте или в мастерской?
В мастерской выше уровень защиты и контроля, что позволяет качественнее сохранять детали и покрытие.

Мифы и правда

  • Миф: сфинксы сделаны из бронзы.
    Правда: скульптуры отлиты из чугуна, а только отдельные детали покрыты позолотой.

  • Миф: сфинксы египетские и привезены из Африки.
    Правда: они изготовлены в Санкт-Петербурге в мастерской Чарльза Берда в 1826 году.

  • Миф: позолота на сфинксах всегда оставалась оригинальной.
    Правда: покрытие обновляли несколько раз в разные годы реставрации.

Три интересных факта

  1. Сфинксы Египетского моста — не единственные в Петербурге. В городе есть также знаменитые сфинксы на Университетской набережной, привезённые из Фив.

  2. В XIX веке фигуры на мосту считались символом связи Петербурга с Востоком и экзотикой для жителей.

  3. Египетский мост несколько раз перестраивался, но сфинксы неизменно возвращались на свои места.

Исторический контекст

  • 1826 год — установка сфинксов на Египетском мосту.

  • 1905 год — капитальный ремонт моста, укрепление конструкций.

  • 1955 год — масштабная реставрация скульптур и позолоты.

  • 2004 год — использование новых методов защиты от коррозии.

  • 2024 год — демонтаж и перенос в мастерскую для очередного восстановления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дмитрий Позов признался, что лечился от депрессии после развода и смерти отца вчера в 23:53

Разбитое сердце на день рождения: как жизнь Дмитрия Позова рухнула в одно мгновение

Дмитрий Позов впервые рассказал о личных испытаниях: развод, депрессия, клиника и надежда на будущее. Как артист справляется с переменами?

Читать полностью » Брук Шилдс вернется в сериал вчера в 22:52

Старые тайны оживают: Брук Шилдс возвращается в сериал, чтобы встряхнуть жизнь семьи Тонтов

Брук Шилдс возвращается в сериал "Когда зовет сердце" спустя десять лет, чтобы снова встретиться с любимыми персонажами и раскрыть новые сюжетные линии.

Читать полностью » Робби Уильямс рассказал о диагнозе синдром Туретта и вспышках гнева — Daily Mail вчера в 21:55

Когда любовь толпы не помогает: Робби Уильямс борется с невидимым гневом на сцене

Робби Уильямс откровенно рассказал о синдроме Туретта, вспышках гнева и навязчивых мыслях, которые влияют на его жизнь и выступления перед тысячами зрителей.

Читать полностью » Газманов снизил гонорар до 4 млн рублей из-за снижения спроса на выступления вчера в 20:58

Минус три миллиона: как Газманов пересмотрел гонорар и райдер

Олег Газманов снизил свой гонорар почти вдвое после падения спроса на концерты, сохранив при этом премиальные элементы своего райдера.

Читать полностью » Американская писетельница Дженнифер Арментроут выпустила к Хэллоуину книгу с ароматом чеснока вчера в 19:43

Чесночный апокалипсис в США: книга, которая прогоняет вампиров прямо с полок

Американская писательница создала книгу с запахом чеснока, которая объединяет мистику и кулинарию, предлагая читателям необычный опыт и рецепты по мотивам сюжета.

Читать полностью » Disney+ разрабатывает сериал вчера в 18:56

Снова Ривердейл, но с привкусом крови: новый сериал Disney+ удивит сюжетом

Авторы "Ривердейла" и "Сабрины" готовят для Disney+ новое шоу с зомби и постапокалиптическим Ривердейлом, обещающее драму и хоррор.

Читать полностью » Netflix и BBC запускают спин-офф вчера в 17:52

Томми Шелби снова за столом переговоров: Netflix и BBC запускают продолжение легендарного гангстерского сериала

Netflix и BBC готовят спин-офф "Острых козырьков" о жизни семьи Шелби в послевоенном Бирмингеме. Новый взгляд на известную гангстерскую сагу.

Читать полностью » Джим Кэрри отмечен наградой вчера в 16:58

Маска комика и душа драматурга: король голливудской комедии стал обладателем французского "Оскара"

Джим Кэрри получит почётную награду французской премии "Сезар" за многолетний вклад в кино и уникальный вклад в мировую культуру.

Читать полностью »

Новости
Еда

Праздничный пирог сочетает сочные фрукты, нежное тесто и легкую пряность
Еда

Сушёная курица в домашних условиях сохраняет полезные свойства
Авто и мото

Stellantis сообщил о сокращении выпуска Peugeot и DS7 во Франции
Питомцы

Кейт Марголис: рост моды на кане-корсо повторяет историю с крупными породами
Еда

Повар: быстрый шоколадный кекс можно приготовить за 5 минут в кружке
Наука

Университет Осло: иллюзия "расширяющейся дыры" влияет на зрачковые реакции
Дом

Комбинированное освещение визуально увеличивает пространство прихожей
ПФО

Военкомат Пензенской области: гипертония 1-й стадии больше не даёт отсрочку от службы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet