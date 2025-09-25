Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Египет
Египет
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:23

Археологи нашли статую, которая ломает все представления о древнеегипетском искусстве

Египетские мастера V династии создали необычную семейную статую с элементами барельефа

Археологи вновь удивили мир египтологии. В Саккаре была найдена семейная статуя, которая ломает привычные каноны Древнего царства. В отличие от традиционных трёхмерных скульптур, здесь впервые использован приём совмещения объёмной резьбы и барельефа.

Кто изображён на статуе

Фигура вельможи выполнена в классическом стиле: мужчина стоит, выставив левую ногу вперёд, символизируя силу и жизненную энергию. На нём короткий парик и килт с лёгкими складками, тщательно проработаны мышцы и руки.

Рядом — его жена, стоящая на коленях и обнимающая ногу мужа. Она в платье-футляре, с париком до плеч. Этот образ также соответствует художественным традициям эпохи.

А вот фигура дочери оказалась совершенно необычной. Вместо объёмной резьбы она представлена на барельефе, расположенном позади ноги отца. Девочка держит гуся и обнимает его ногу.

Символика изображения

Гусь в руках дочери, по мнению исследователей, выполняет роль символа загробных припасов.

"Поскольку в этой гробнице не сохранилось настенных изображений, статуя дочери, держащей гуся, могла выполнять ту же функцию, символизируя запасы провизии для загробной жизни", — пояснил египтолог Захи Хавасс.

Таким образом, художник заменил настенную роспись на элемент скульптурного ансамбля.

Сравнение с известными образцами

Статуя Период Общие черты Отличия
Из Саккары V династия Поза вельможи, одежда, пропорции Барельефная трактовка дочери
Ирукаптаха (Бруклинский музей) V династия Высота, детали лица, костюм жены Иная композиция супруги

Сходство позволяет говорить о существовании "школы", где мастера придерживались канона, но оставляли место для экспериментов.

Советы шаг за шагом: как датируют находку

  1. Изучают анатомические пропорции и стилистику.

  2. Сравнивают детали лица, одежды и поз с другими известными статуями.

  3. Определяют характер материала и технику обработки.

  4. Сопоставляют со стилями конкретных династий.

  5. Делают вывод о времени и месте создания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все статуи строго каноничны.
    Последствие: недооценка художественного разнообразия.
    Альтернатива: учитывать индивидуальное творчество мастеров.

  • Ошибка: игнорировать барельефные элементы.
    Последствие: потеря понимания символики.
    Альтернатива: видеть в них замену настенной росписи.

  • Ошибка: датировать только по материалу.
    Последствие: риск неверного отнесения к эпохе.
    Альтернатива: опираться на комплексное сравнение стиля.

А что если…

А что если барельеф дочери имел не только художественное, но и символическое значение? Возможно, именно так скульптор хотел подчеркнуть её связь с загробным миром или показать, что дети — продолжение рода, но в ином измерении.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новые данные о гибкости искусства Древнего царства Отсутствие точного археологического контекста
Подтверждение уникальной "школы" мастеров V династии Неизвестна судьба оригинальной гробницы
Возможность пересмотреть каноны эпохи Трудно объяснить, почему именно дочь выполнена в барельефе

FAQ

Почему дочь изображена в барельефе?
Точная причина неизвестна. Возможно, это символический жест или практическое решение художника.

Что символизирует гусь?
Он означает пищу для загробного мира, аналогично рисункам на стенах гробниц.

Какой династии принадлежит статуя?
Сравнительный анализ указывает на V династию.

Мифы и правда

  • Миф: искусство Древнего царства всегда строго канонично.
    Правда: находка доказывает наличие творческих экспериментов.

  • Миф: семейные статуи всегда трёхмерные.
    Правда: пример из Саккары показывает сочетание объёма и рельефа.

  • Миф: Саккара известна только как некрополь.
    Правда: это был центр художественных инноваций.

3 интересных факта

  1. Гиср-эль-Мудир, где нашли статую, — одна из древнейших каменных построек Египта.

  2. Семейные статуи служили не только портретами, но и магическими "заменителями" умерших.

  3. Пятую династию отличает развитие культа Осириса и расцвет скульптурных мастерских.

Исторический контекст

V династия (ок. 2500-2350 гг. до н. э.) — время укрепления культа Ра и расцвета Саккары.

Создание семейных статуй — важный элемент культа предков.

Новая находка демонстрирует, что даже в рамках традиций мастера искали новые художественные решения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В формации Вайпара Гринсэнд найдены останки древних пингвинов возрастом 57–62 млн лет сегодня в 21:34

Новая Зеландия хранила тайну: здесь жили пингвины, которых мы не узнали бы

Учёные описали четыре новых вида древних пингвинов с длинными клювами. Окаменелости из Новой Зеландии раскрывают тайны их эволюции после вымирания динозавров.

Читать полностью » В Турции обнаружен римский стадион возрастом 1800 лет сегодня в 21:02

Стадион в скале возрастом 1800 лет: археологи не могут объяснить, как это построили

Археологи нашли в Сиедре римский стадион возрастом 1800 лет. Он был высечен в скале и вмещал до 3000 зрителей, служа центром спорта и ритуалов.

Читать полностью » Гибриды мамонтов существовали на протяжении 11 тысяч лет сегодня в 20:39

Древние гиганты устроили любовный союз: как шерстистые и колумбийские мамонты создали новую расу

Новое исследование показало: шерстистые и колумбийские мамонты регулярно скрещивались, а их гибриды жили тысячелетиями. Это меняет взгляд на эволюцию.

Читать полностью » В Карахойюке обнаружен полный комплект посуды эпохи бронзы возрастом 3500 лет сегодня в 16:04

Древняя Анатолия раскрывает секреты: полный комплект посуды эпохи бронзы найден в Карахойюке

Археологи нашли в Карахойюке обеденный сервиз возрастом 3500 лет. Уникальная находка раскрывает тайны питания, обрядов и торговли древней Анатолии.

Читать полностью » Учёные показали: соя передаёт сегодня в 15:04

Засуха превращается в урок для будущего: как растения обучают потомков защищаться от атак насекомых

Учёные выяснили, что соя обладает памятью о пережитом стрессе (засуха, вредители). Это влияет на будущий урожай и может снизить потребность в пестицидах. Но важно найти баланс!

Читать полностью » Бабочки-богонги используют звёзды как главный ориентир, магнитное поле — как резервный сегодня в 14:04

Мозг размером с маковое зерно обманул звёзды: бабочки Австралии раскрыли секрет космической навигации

Австралийские бабочки-богонги совершают одно из самых загадочных путешествий в мире. Как им удаётся лететь тысячи километров без карт и GPS?

Читать полностью » Учёный из Пекина Цие Ли: у агам пол формируется как по хромосомам, так и под влиянием температуры сегодня в 13:04

Дракон с двойной тайной пола: учёные нашли уникальные гены, управляющие рождением самцов

Учёные нашли у бородатых агам кандидата на роль главного гена пола. Как температура и генетика вместе формируют будущее потомство?

Читать полностью » Профессор Акихиса Теракита сообщил, что коралловые опсины переключаются между УФ и видимым светом в зависимости от pH сегодня в 12:14

Камни оказались зрячими существами: учёные раскрыли, как кораллы без глаз чувствуют свет и УФ-лучи

Учёные выяснили, что кораллы способны "видеть" свет без глаз. Их уникальные белки реагируют на pH и открывают путь к новым биотехнологиям.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Пластиковый кожух аккумулятора защищает от трёх серьёзных проблем
Еда

Одуванчик как продукт: листья, бутоны и корни используют для салатов, супов и напитков
Культура и шоу-бизнес

Присцилла Пресли: Николас Кейдж выбросил обручальное кольцо Лизы Мари в океан
Еда

Как выбрать качественное оливковое масло: советы сомелье Парфены Алиханиду
Туризм

Россияне сталкиваются с дефицитом дат для записи на визу во Францию — свободен только конец ноября
Авто и мото

Ford отзывает более 4,6 тыс. внедорожников Expedition и Lincoln Navigator 2020 года из-за риска возгорания
Спорт и фитнес

Психотерапевт Рэйчел Герстен: постгонговая хандра — нормальное состояние после марафона
Дом

Владельцы клининговых компаний: регулярные ритуалы упрощают уборку квартиры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet