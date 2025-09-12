Шкатулка фараона в кармане савроматки: ирония древних связей, которая удивит даже скептиков

Представьте себе: в скромном кургане Оренбургской области, среди останков савроматской культуры, археологи наткнулись на шкатулку, которая могла путешествовать из самого Древнего Египта. Эта находка, датируемая VI-V веками до нашей эры, перевернула представления о древних связях степных племён с дальними цивилизациями.

Контекст раскопок

В 2021–2022 годах на объекте Каликино-II в Грачевском районе Оренбургской области проводились охранно-спасательные работы. Здесь, на берегу реки Ток, исследователи изучили более 20 курганных насыпей, относящихся к разным эпохам: от раннего бронзового века (ямная культура) до раннего железного века (кочевые племена).

В центре внимания — курган №3, выделяющийся своими размерами и множеством захоронений. В нём раскопали 20 погребений раннего железного века, в основном раннесарматских (IV-III века до нашей эры). Под деревянным перекрытием находились две могилы разного времени.

Одна из них — поздняя, впускная, раннесарматского периода. В ней покоились останки пожилой женщины (45-55 лет) с такими предметами:

небольшой железный нож (около 13 см).

бронзовое зеркало.

браслет из 37 стеклянных бусин разных цветов.

70 бусин из чёрного гагата у шеи.

глиняный сосуд, напоминающий кувшин.

Главная находка: египетская шкатулка

Но настоящее чудо — более раннее погребение, относящееся к савроматской культуре (VI-V века до нашей эры). Несмотря на частичное разрушение и разграбление, в нём сохранились кости другой пожилой женщины (около 50 лет) и уникальные артефакты:

бронзовое зеркало.

три железных шилья.

фрагменты фаянсовой шкатулки.

Шкатулку извлекли монолитом и реконструировали в лаборатории, в том числе благодаря усилиям Полины Каплан из Института археологии Академии наук Республики Татарстан. Это зелёная коробка (10x9 см, высота около 3 см) с поворотным механизмом крышки, четырьмя отсеками и инкрустациями из цветных стеклянных пластинок (розетки цветов в синих, белых, красных тонах).

Анализ с помощью сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии показал, что основа — египетский фаянс. Нина Моргунова, консультируясь со специалистами, не нашла точных аналогов в степной зоне России. Ближайший — из Казахстана (VI-V века до нашей эры), но без инкрустаций. Египетские фаянсовые скарабеи попадали в степь ещё раньше, например, в сарматские детские погребения I-II веков нашей эры.

Эта шкатулка — редкий свидетель далёких торговых или культурных связей, загадка, которая ждёт новых открытий.