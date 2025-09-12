Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Статуя урартского периода
Статуя урартского периода
© Anadolu Agency by Ali Çelik is licensed under Public Domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:22

Шкатулка фараона в кармане савроматки: ирония древних связей, которая удивит даже скептиков

Археологи нашли фаянсовую шкатулку из Древнего Египта в савроматском погребении

Представьте себе: в скромном кургане Оренбургской области, среди останков савроматской культуры, археологи наткнулись на шкатулку, которая могла путешествовать из самого Древнего Египта. Эта находка, датируемая VI-V веками до нашей эры, перевернула представления о древних связях степных племён с дальними цивилизациями.

Контекст раскопок

В 2021–2022 годах на объекте Каликино-II в Грачевском районе Оренбургской области проводились охранно-спасательные работы. Здесь, на берегу реки Ток, исследователи изучили более 20 курганных насыпей, относящихся к разным эпохам: от раннего бронзового века (ямная культура) до раннего железного века (кочевые племена).

В центре внимания — курган №3, выделяющийся своими размерами и множеством захоронений. В нём раскопали 20 погребений раннего железного века, в основном раннесарматских (IV-III века до нашей эры). Под деревянным перекрытием находились две могилы разного времени.

Одна из них — поздняя, впускная, раннесарматского периода. В ней покоились останки пожилой женщины (45-55 лет) с такими предметами:

  • небольшой железный нож (около 13 см).
  • бронзовое зеркало.
  • браслет из 37 стеклянных бусин разных цветов.
  • 70 бусин из чёрного гагата у шеи.
  • глиняный сосуд, напоминающий кувшин.

Главная находка: египетская шкатулка

Но настоящее чудо — более раннее погребение, относящееся к савроматской культуре (VI-V века до нашей эры). Несмотря на частичное разрушение и разграбление, в нём сохранились кости другой пожилой женщины (около 50 лет) и уникальные артефакты:

  • бронзовое зеркало.
  • три железных шилья.
  • фрагменты фаянсовой шкатулки.

Шкатулку извлекли монолитом и реконструировали в лаборатории, в том числе благодаря усилиям Полины Каплан из Института археологии Академии наук Республики Татарстан. Это зелёная коробка (10x9 см, высота около 3 см) с поворотным механизмом крышки, четырьмя отсеками и инкрустациями из цветных стеклянных пластинок (розетки цветов в синих, белых, красных тонах).

Анализ с помощью сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии показал, что основа — египетский фаянс. Нина Моргунова, консультируясь со специалистами, не нашла точных аналогов в степной зоне России. Ближайший — из Казахстана (VI-V века до нашей эры), но без инкрустаций. Египетские фаянсовые скарабеи попадали в степь ещё раньше, например, в сарматские детские погребения I-II веков нашей эры.

Эта шкатулка — редкий свидетель далёких торговых или культурных связей, загадка, которая ждёт новых открытий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования показали, как BNST контролирует потребление пищи сегодня в 22:54

Парадокс сладкого: как BNST заставляет мозг игнорировать вред и требовать больше

Учёные выяснили, как ядро ложа терминальной полоски (BNST) в мозге влияет на аппетит, интегрируя вкусовые и физиологические сигналы. Это открытие может помочь в борьбе с потерей аппетита и ожирением.

Читать полностью » Учёные обнаружили табак в зубном камне древних жителей Чили 6000 лет назад сегодня в 18:02

Угроза в зубном камне: табак жевали в Чили 6000 лет назад — предупреждение для нашего поколения

Учёные нашли доказательства употребления табака на севере Чили более 6000 лет назад. Исследование зубного камня раскрывает, как древние люди жевали листья табака без курительных приспособлений.

Читать полностью » NASA предлагает подготовить зонд для изучения межзвездных объектов сегодня в 17:47

Зонд против хаоса: спасение от межзвездного хаоса в один шаг

Астрономы в шоке от упущенных шансов с межзвездными гостями вроде Оумуамуа и Борисова. Предлагают заранее построить зонд для 3I/ATLAS и будущих объектов. Что скрывают эти пришельцы из космоса?

Читать полностью » Учёные обнаруживают признаки жизни на Венере без воды сегодня в 17:20

Жизнь в кислоте: почему Венера может стать новым домом для организмов

Могут ли планеты вроде Венеры скрывать жизнь без воды? Эксперимент с кислотой и органикой раскрывает неожиданную альтернативу растворителю. Учёные расширяют границы обитаемой зоны.

Читать полностью » Ученые опровергают связь темной материи с первичными черными дырами сегодня в 16:35

Темная материя: простой инсайт, чтобы опередить всех в понимании черных дыр

Астрономы пытаются развеять миф о темной материи из черных дыр, но их аргументы полны пробелов. Что ждет Вселенную: частицы или дыры?

Читать полностью » Астрономы обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS с рекордной скоростью 58 км/с сегодня в 16:18

Комета 3I/ATLAS: медленный старт, но скорость, как у молнии — парадокс Вселенной

Загадочная комета 3I/ATLAS мчится в 58 км/с — вдвое быстрее предшественников. Почему её скорость не объяснить? Анализ траектории раскрывает тайны, но главный секрет остаётся.

Читать полностью » Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения сегодня в 15:42

Жизнь вопреки: как уникальные существа выживают в экстремальных условиях Намиба

Узнайте о тайнах пустыни Намиб: загадочные полосы, каменные образования, редкие атмосферные явления и уникальные формы жизни. Как сохранить это чудо природы?

Читать полностью » Новые биомаркеры рака найдены в ротовой полости — исследование микробиома человека сегодня в 14:49

Новые биомаркеры рака спрятаны под языком: революционное открытие японских исследователей

У 74% людей обнаружены гигантские кольцевые ДНК Inocle в ротовой полости. Японские учёные раскрыли связь этих элементов с устойчивостью бактерий и возможными биомаркерами рака.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматолог Видж: выдавливание прыщей в треугольнике смерти может привести к инфекции мозга
Еда

Греческий йогурт с нутом и овощами подходит для быстрого обеда — диетологи
Садоводство

Дачникам напомнили о правилах хранения инструментов осенью
Авто и мото

Лишают ли прав за распитие алкоголя в припаркованной машине — разъяснение МВД
Наука

Астероид Рюгу хранит следы воды, утверждает JAXA
Дом

Ошибки при чистке сковороды: металлическая щётка оставляет царапины на нержавейке и алюминии
Красота и здоровье

Исследования NCBI: имбирь расширяет сосуды и улучшает кровообращение
Туризм

В Бурятии ответили на инициативу Олега Дерипаски ограничить поездки "диких" туристов на Байкал
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet