Могила шаманки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:26

Взрыв в прошлом: шкатулка из Египта потрясает курганы Оренбуржья

Что общего у Древнего Египта и Евразийских степей? Археологи нашли удивительный ответ — в одном из курганов Оренбургской области обнаружена фаянсовая шкатулка, которая, скорее всего, была привезена из Египта ещё в VI-V веках до нашей эры.

Курганы Оренбуржья: от бронзы до раннего железа

В Грачевском районе Оренбургской области, на берегу реки Ток, археологи в 2021–2022 годах исследовали объект Каликино-II — комплекс из более 20 курганов, датируемых периодом от раннего бронзового века до конца раннего железного. Здесь хоронили представителей ямной культуры, а позже — кочевые племена, в том числе раннесарматов.

Одним из самых больших и интересных курганов стал курган №3, в котором нашли 20 захоронений раннесарматской культуры (IV-III века до н. э.). В центре насыпи были две могилы, расположенные под деревянным перекрытием.

Две женщины и тайны их погребений

В одном из захоронений лежала пожилая женщина (45-55 лет) с богатым инвентарём: железный нож, бронзовое зеркало, браслет из разноцветных стеклянных бусин и около 70 бусин из черного гагата, а также глиняный сосуд, похожий на кувшин.

Но ещё более загадочным оказалось более древнее погребение — женщина около 50 лет, чьи останки нашли под поздней могилой. Несмотря на частичное разрушение и возможное разграбление, археологи обнаружили:

  • бронзовое зеркало,
  • три железных шилья,
  • и главное — фрагменты необычной шкатулки.

Египетский фаянс в сердце Евразии

Шкатулку тщательно восстановили в лаборатории, главным образом благодаря Полине Каплан из Института археологии Академии наук Татарстана. Это была небольшая зелёная коробочка (около 10x9x3 см) с поворотной крышкой, внутри которой находились четыре отсека. Крышка и бортики украшены стеклянной мозаикой из синих, белых, красных и других пластинок, сложенных в узоры розеток.

Исследования с помощью сканирующего электронного микроскопа и рентгеновской спектроскопии показали, что основа шкатулки — египетский фаянс. Прямых аналогов в степной зоне России не найдено, и, скорее всего, этот артефакт был привезён сюда из Древнего Египта.

Контекст находки и её значение

Подобные изделия встречались в Казахстане, но без такой сложной инкрустации. Тамошние шкатулки относятся к тому же периоду — VI-V векам до н. э. Кроме того, известно, что в раннем железном веке в степи попадали египетские фаянсовые скарабеи, например, найденные в детских сарматских захоронениях I-II веков н. э.

Таким образом, эта находка раскрывает новые грани торговых и культурных связей между Древним Египтом и народами Евразийских степей.

