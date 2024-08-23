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В Египте обнаружена астрономическая обсерватория VI века до нашей эры
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Археологи нашли крупнейшую обсерваторию VI века до н.э. на севере Египта

В Египте обнаружена астрономическая обсерватория VI века до нашей эры

Археологи на севере Египта нашли астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры в провинции Кафр-эш-Шейх. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей страны.

"Египетская археологическая миссия Высшего совета в храме Буто в провинции Кафр-эш-Шейх обнаружила крупнейшую астрономическую обсерваторию VI века до н. эры", — говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что обсерватория была построена из самана и использовалась для отслеживания движений Солнца и звёзд.

Генсек Высшего совета Египта Мухаммед Халед отметил, что находка подтверждает высокие знания древних египтян в астрономии и мастерство в определении солнечного календаря. Глава департамента Айман Ашмауи добавил, что площадь обсерватории составляет 850 кв. метров.

В ходе раскопок были обнаружены солнечные часы из камня, 10 комнат, включая башню, и большой зал. Также на месте были найдены статуя жреца из серого гранита времён XXVI династии, измерительные инструменты, керамика, использовавшаяся в религиозных ритуалах.

Фото: сommons.wikimedia.org/TheGiftun (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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