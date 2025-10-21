Снаружи восточная сказка, внутри — облупившаяся краска: как Египет разочаровывает туристов

Российская путешественница Елена Лисейкина рассказала в своём блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен", что египетский отдых не всегда совпадает с тем, как его описывают турагенты. По её словам, многие туристы приезжают на популярные курорты, ожидая восточной сказки, но сталкиваются с иной реальностью.

Лицо курортов без глянца

По наблюдениям путешественницы, известные египетские города вроде Хургады и Шарм-эш-Шейха не всегда выглядят как идеальные оазисы из рекламных буклетов. За стенами отелей нередко открываются пустынные улицы, недостроенные здания и торговые центры с выбитыми витринами.

"Мы гуляли по улице и за целый час не встретили ни одного человека (ну да, это было утром, но какая разница). Вокруг только тишина и стены с облупившейся краской. Иногда казалось, что курорт живет в двух параллельных мирах: внутри отеля — праздник, а за воротами — декорации к фильму про конец света", — поделилась Лисейкина.

Такой контраст между ухоженной территорией гостиниц и заброшенностью за их пределами, по словам путешественницы, особенно заметен тем, кто любит самостоятельно гулять по городу.

Восточный колорит — миф или иллюзия

Лисейкина предупреждает: ехать в Египет ради аутентичного восточного духа сегодня не стоит. Базаров с ароматом специй, шелковыми тканями и традиционными кальянами становится всё меньше. Их место занимают лавки с туристическими надписями вроде "Миша не жмот" и "У Наташи всё есть".

Многие продавцы, по словам Елены, ориентируются именно на российских туристов. Из-за этого атмосфера восточного базара превращается в некое подобие курортного рынка, где больше рекламы, чем настоящего Египта.

"Пятёрка" не значит комфорт

Самым неприятным открытием для путешественницы стали отели, которым приписано пять звёзд. По её словам, уровень сервиса и качество номеров нередко далеки от обещанных стандартов.

"В номере нет шампуня, а кондиционер шумит так, что спать невозможно. В санузле может не быть вентиляции, и через день всё покрывается влажным налётом. Порой в "пятерке" чувствуешь себя хуже, чем в добротной "тройке"", — отметила Елена Лисейкина.

По её словам, в египетских отелях важнее всего не категория звёзд, а конкретные отзывы гостей. Даже в недорогих гостиницах можно найти чистые номера и приветливый персонал, тогда как в "люксе" может царить хаос и равнодушие.

Таблица сравнения: ожидания vs реальность

Параметр Ожидание Реальность Курорты Ухоженные, живописные улицы Заброшенные кварталы и стройки Восточный колорит Аромат специй, базары, кальяны Туристические магазины с русскими вывесками Отели 5★ Комфорт и сервис Изношенные номера, шумные кондиционеры Морепродукты Свежие и разнообразные Не всегда свежие, часто посредственного качества Экскурсии Дешёвые и интересные У отельных гидов — вдвое дороже

Как подготовиться к поездке: пошаговое руководство

Изучите отзывы о конкретном отеле, а не о сети — в Египте стандарты могут сильно отличаться. Берите с собой базовые туалетные принадлежности, особенно шампунь, мыло и полотенца для пляжа. Не покупайте экскурсии у отельных гидов - уличные агентства часто предлагают те же маршруты в два раза дешевле. Закладывайте деньги на такси и интернет, так как бесплатного Wi-Fi в отелях почти не бывает. Проверяйте правила выезда: поздний check-out обычно платный.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбирать отель по количеству звёзд.

→ Последствие: несоответствие ожиданий и реальности, жалобы на сервис.

→ Альтернатива: смотреть свежие отзывы и реальные фото постояльцев.

• Ошибка: ехать за восточной экзотикой.

→ Последствие: разочарование в "пластмассовом" курорте.

→ Альтернатива: сосредоточиться на море, снорклинге и отдыхе у воды.

• Ошибка: соглашаться на экскурсии при отеле.

→ Последствие: переплата в два раза.

→ Альтернатива: покупать туры у местных операторов с рейтингом.

А что если…

А что если Египет просто перестал быть страной сюрпризов, но сохранил свой главный козырь — море? Красное море остаётся уникальным: коралловые рифы, богатая морская фауна и яркие закаты компенсируют любые бытовые неудобства. Возможно, стоит воспринимать египетские курорты не как сказку, а как место, где природа, солнце и спокойствие важнее идеального сервиса.

Плюсы и минусы отдыха в Египте

Плюсы Минусы Тёплое море круглый год Изношенная инфраструктура Доступные цены на туры Низкий уровень сервиса Возможность дайвинга и снорклинга Доплаты за мелочи (интернет, выезд) Развитое направление для семейного отдыха Много туристических ловушек Безвизовый режим для россиян Сложно найти аутентичную атмосферу

FAQ

Стоит ли ехать в Египет в 2025 году?

Да, если цель — море, солнце и недорогой отдых. Но ожидания стоит скорректировать: не всё соответствует картинкам из каталогов.

Как выбрать хороший отель?

Читайте свежие отзывы, смотрите реальные фото и уточняйте, когда проводился последний ремонт.

Можно ли сэкономить на экскурсиях?

Да. Те же маршруты у местных агентств стоят примерно в два раза дешевле, чем у отельных гидов.

Мифы и правда

• Миф: В Египте все отели пятизвёздочные.

Правда: звёзды часто присваиваются формально, без подтверждения стандартов.

• Миф: Египет — страна восточного колорита.

Правда: на курортах колорит подменён туристической стилизацией.

• Миф: Еда в Египте всегда свежая и вкусная.

Правда: качество зависит от региона и конкретного ресторана.

Интересные факты