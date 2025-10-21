Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Египет
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

Снаружи восточная сказка, внутри — облупившаяся краска: как Египет разочаровывает туристов

Блогер Елена Лисейкина: египетские курорты живут в двух мирах — праздник в отеле и запустение за воротами

Российская путешественница Елена Лисейкина рассказала в своём блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен", что египетский отдых не всегда совпадает с тем, как его описывают турагенты. По её словам, многие туристы приезжают на популярные курорты, ожидая восточной сказки, но сталкиваются с иной реальностью.

Лицо курортов без глянца

По наблюдениям путешественницы, известные египетские города вроде Хургады и Шарм-эш-Шейха не всегда выглядят как идеальные оазисы из рекламных буклетов. За стенами отелей нередко открываются пустынные улицы, недостроенные здания и торговые центры с выбитыми витринами.

"Мы гуляли по улице и за целый час не встретили ни одного человека (ну да, это было утром, но какая разница). Вокруг только тишина и стены с облупившейся краской. Иногда казалось, что курорт живет в двух параллельных мирах: внутри отеля — праздник, а за воротами — декорации к фильму про конец света", — поделилась Лисейкина.

Такой контраст между ухоженной территорией гостиниц и заброшенностью за их пределами, по словам путешественницы, особенно заметен тем, кто любит самостоятельно гулять по городу.

Восточный колорит — миф или иллюзия

Лисейкина предупреждает: ехать в Египет ради аутентичного восточного духа сегодня не стоит. Базаров с ароматом специй, шелковыми тканями и традиционными кальянами становится всё меньше. Их место занимают лавки с туристическими надписями вроде "Миша не жмот" и "У Наташи всё есть".

Многие продавцы, по словам Елены, ориентируются именно на российских туристов. Из-за этого атмосфера восточного базара превращается в некое подобие курортного рынка, где больше рекламы, чем настоящего Египта.

"Пятёрка" не значит комфорт

Самым неприятным открытием для путешественницы стали отели, которым приписано пять звёзд. По её словам, уровень сервиса и качество номеров нередко далеки от обещанных стандартов.

"В номере нет шампуня, а кондиционер шумит так, что спать невозможно. В санузле может не быть вентиляции, и через день всё покрывается влажным налётом. Порой в "пятерке" чувствуешь себя хуже, чем в добротной "тройке"", — отметила Елена Лисейкина.

По её словам, в египетских отелях важнее всего не категория звёзд, а конкретные отзывы гостей. Даже в недорогих гостиницах можно найти чистые номера и приветливый персонал, тогда как в "люксе" может царить хаос и равнодушие.

Таблица сравнения: ожидания vs реальность

Параметр Ожидание Реальность
Курорты Ухоженные, живописные улицы Заброшенные кварталы и стройки
Восточный колорит Аромат специй, базары, кальяны Туристические магазины с русскими вывесками
Отели 5★ Комфорт и сервис Изношенные номера, шумные кондиционеры
Морепродукты Свежие и разнообразные Не всегда свежие, часто посредственного качества
Экскурсии Дешёвые и интересные У отельных гидов — вдвое дороже

Как подготовиться к поездке: пошаговое руководство

  1. Изучите отзывы о конкретном отеле, а не о сети — в Египте стандарты могут сильно отличаться.

  2. Берите с собой базовые туалетные принадлежности, особенно шампунь, мыло и полотенца для пляжа.

  3. Не покупайте экскурсии у отельных гидов - уличные агентства часто предлагают те же маршруты в два раза дешевле.

  4. Закладывайте деньги на такси и интернет, так как бесплатного Wi-Fi в отелях почти не бывает.

  5. Проверяйте правила выезда: поздний check-out обычно платный.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать отель по количеству звёзд.
Последствие: несоответствие ожиданий и реальности, жалобы на сервис.
Альтернатива: смотреть свежие отзывы и реальные фото постояльцев.

Ошибка: ехать за восточной экзотикой.
Последствие: разочарование в "пластмассовом" курорте.
Альтернатива: сосредоточиться на море, снорклинге и отдыхе у воды.

Ошибка: соглашаться на экскурсии при отеле.
Последствие: переплата в два раза.
Альтернатива: покупать туры у местных операторов с рейтингом.

А что если…

А что если Египет просто перестал быть страной сюрпризов, но сохранил свой главный козырь — море? Красное море остаётся уникальным: коралловые рифы, богатая морская фауна и яркие закаты компенсируют любые бытовые неудобства. Возможно, стоит воспринимать египетские курорты не как сказку, а как место, где природа, солнце и спокойствие важнее идеального сервиса.

Плюсы и минусы отдыха в Египте

Плюсы Минусы
Тёплое море круглый год Изношенная инфраструктура
Доступные цены на туры Низкий уровень сервиса
Возможность дайвинга и снорклинга Доплаты за мелочи (интернет, выезд)
Развитое направление для семейного отдыха Много туристических ловушек
Безвизовый режим для россиян Сложно найти аутентичную атмосферу

FAQ

Стоит ли ехать в Египет в 2025 году?
Да, если цель — море, солнце и недорогой отдых. Но ожидания стоит скорректировать: не всё соответствует картинкам из каталогов.

Как выбрать хороший отель?
Читайте свежие отзывы, смотрите реальные фото и уточняйте, когда проводился последний ремонт.

Можно ли сэкономить на экскурсиях?
Да. Те же маршруты у местных агентств стоят примерно в два раза дешевле, чем у отельных гидов.

Мифы и правда

Миф: В Египте все отели пятизвёздочные.
Правда: звёзды часто присваиваются формально, без подтверждения стандартов.

Миф: Египет — страна восточного колорита.
Правда: на курортах колорит подменён туристической стилизацией.

Миф: Еда в Египте всегда свежая и вкусная.
Правда: качество зависит от региона и конкретного ресторана.

Интересные факты

  1. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе около 40% строений остаются недостроенными — кризис заморозил многие проекты.

  2. Египетский алкоголь облагается высоким налогом, поэтому импортные напитки дороже в 2-3 раза.

  3. По отзывам туристов, Wi-Fi в египетских отелях один из самых медленных среди популярных курортов мира.

