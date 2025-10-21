Снаружи восточная сказка, внутри — облупившаяся краска: как Египет разочаровывает туристов
Российская путешественница Елена Лисейкина рассказала в своём блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен", что египетский отдых не всегда совпадает с тем, как его описывают турагенты. По её словам, многие туристы приезжают на популярные курорты, ожидая восточной сказки, но сталкиваются с иной реальностью.
Лицо курортов без глянца
По наблюдениям путешественницы, известные египетские города вроде Хургады и Шарм-эш-Шейха не всегда выглядят как идеальные оазисы из рекламных буклетов. За стенами отелей нередко открываются пустынные улицы, недостроенные здания и торговые центры с выбитыми витринами.
"Мы гуляли по улице и за целый час не встретили ни одного человека (ну да, это было утром, но какая разница). Вокруг только тишина и стены с облупившейся краской. Иногда казалось, что курорт живет в двух параллельных мирах: внутри отеля — праздник, а за воротами — декорации к фильму про конец света", — поделилась Лисейкина.
Такой контраст между ухоженной территорией гостиниц и заброшенностью за их пределами, по словам путешественницы, особенно заметен тем, кто любит самостоятельно гулять по городу.
Восточный колорит — миф или иллюзия
Лисейкина предупреждает: ехать в Египет ради аутентичного восточного духа сегодня не стоит. Базаров с ароматом специй, шелковыми тканями и традиционными кальянами становится всё меньше. Их место занимают лавки с туристическими надписями вроде "Миша не жмот" и "У Наташи всё есть".
Многие продавцы, по словам Елены, ориентируются именно на российских туристов. Из-за этого атмосфера восточного базара превращается в некое подобие курортного рынка, где больше рекламы, чем настоящего Египта.
"Пятёрка" не значит комфорт
Самым неприятным открытием для путешественницы стали отели, которым приписано пять звёзд. По её словам, уровень сервиса и качество номеров нередко далеки от обещанных стандартов.
"В номере нет шампуня, а кондиционер шумит так, что спать невозможно. В санузле может не быть вентиляции, и через день всё покрывается влажным налётом. Порой в "пятерке" чувствуешь себя хуже, чем в добротной "тройке"", — отметила Елена Лисейкина.
По её словам, в египетских отелях важнее всего не категория звёзд, а конкретные отзывы гостей. Даже в недорогих гостиницах можно найти чистые номера и приветливый персонал, тогда как в "люксе" может царить хаос и равнодушие.
Таблица сравнения: ожидания vs реальность
|Параметр
|Ожидание
|Реальность
|Курорты
|Ухоженные, живописные улицы
|Заброшенные кварталы и стройки
|Восточный колорит
|Аромат специй, базары, кальяны
|Туристические магазины с русскими вывесками
|Отели 5★
|Комфорт и сервис
|Изношенные номера, шумные кондиционеры
|Морепродукты
|Свежие и разнообразные
|Не всегда свежие, часто посредственного качества
|Экскурсии
|Дешёвые и интересные
|У отельных гидов — вдвое дороже
Как подготовиться к поездке: пошаговое руководство
-
Изучите отзывы о конкретном отеле, а не о сети — в Египте стандарты могут сильно отличаться.
-
Берите с собой базовые туалетные принадлежности, особенно шампунь, мыло и полотенца для пляжа.
-
Не покупайте экскурсии у отельных гидов - уличные агентства часто предлагают те же маршруты в два раза дешевле.
-
Закладывайте деньги на такси и интернет, так как бесплатного Wi-Fi в отелях почти не бывает.
-
Проверяйте правила выезда: поздний check-out обычно платный.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: выбирать отель по количеству звёзд.
→ Последствие: несоответствие ожиданий и реальности, жалобы на сервис.
→ Альтернатива: смотреть свежие отзывы и реальные фото постояльцев.
• Ошибка: ехать за восточной экзотикой.
→ Последствие: разочарование в "пластмассовом" курорте.
→ Альтернатива: сосредоточиться на море, снорклинге и отдыхе у воды.
• Ошибка: соглашаться на экскурсии при отеле.
→ Последствие: переплата в два раза.
→ Альтернатива: покупать туры у местных операторов с рейтингом.
А что если…
А что если Египет просто перестал быть страной сюрпризов, но сохранил свой главный козырь — море? Красное море остаётся уникальным: коралловые рифы, богатая морская фауна и яркие закаты компенсируют любые бытовые неудобства. Возможно, стоит воспринимать египетские курорты не как сказку, а как место, где природа, солнце и спокойствие важнее идеального сервиса.
Плюсы и минусы отдыха в Египте
|Плюсы
|Минусы
|Тёплое море круглый год
|Изношенная инфраструктура
|Доступные цены на туры
|Низкий уровень сервиса
|Возможность дайвинга и снорклинга
|Доплаты за мелочи (интернет, выезд)
|Развитое направление для семейного отдыха
|Много туристических ловушек
|Безвизовый режим для россиян
|Сложно найти аутентичную атмосферу
FAQ
Стоит ли ехать в Египет в 2025 году?
Да, если цель — море, солнце и недорогой отдых. Но ожидания стоит скорректировать: не всё соответствует картинкам из каталогов.
Как выбрать хороший отель?
Читайте свежие отзывы, смотрите реальные фото и уточняйте, когда проводился последний ремонт.
Можно ли сэкономить на экскурсиях?
Да. Те же маршруты у местных агентств стоят примерно в два раза дешевле, чем у отельных гидов.
Мифы и правда
• Миф: В Египте все отели пятизвёздочные.
Правда: звёзды часто присваиваются формально, без подтверждения стандартов.
• Миф: Египет — страна восточного колорита.
Правда: на курортах колорит подменён туристической стилизацией.
• Миф: Еда в Египте всегда свежая и вкусная.
Правда: качество зависит от региона и конкретного ресторана.
Интересные факты
-
В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе около 40% строений остаются недостроенными — кризис заморозил многие проекты.
-
Египетский алкоголь облагается высоким налогом, поэтому импортные напитки дороже в 2-3 раза.
-
По отзывам туристов, Wi-Fi в египетских отелях один из самых медленных среди популярных курортов мира.
