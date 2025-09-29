Туристы в Египте остались без связи: смартфоны блокируют, пока не заплатишь почти 40%

Египетские власти ужесточили правила пользования мобильной связью для иностранных туристов. Теперь регистрация телефона, привезённого из-за рубежа, стала платной и обходится в солидную сумму.

В чём суть нововведения

До недавнего времени путешественники могли бесплатно зарегистрировать один смартфон при въезде в страну. Но с конца сентября эта возможность исчезла: теперь регистрация IMEI для использования местной сим-карты облагается налогом в размере 38,5% от стоимости устройства.

Для туристов это значит, что, например, при цене смартфона в 1000 долларов придётся заплатить почти 400 долларов сверху.

Особенно неудобно это для тех, кто приезжает в Хургаду или Шарм-эль-Шейх не на короткий отпуск, а на зимовку. Закон требует провести регистрацию в течение 90 дней, иначе аппарат блокируется.

Как это работает на практике

Турист покупает местную сим-карту. Чтобы она заработала, нужно зарегистрировать IMEI телефона. Оплачивается налог — почти 40% от стоимости. Если этого не сделать, устройство блокируется.

По сообщениям россиян, прилетевших в Египет 24 сентября, льгота на "один бесплатный телефон" уже не действует.

"С нас сразу попросили оплату, хотя раньше можно было зарегистрировать один смартфон бесплатно", — рассказали путешественники в соцсетях.

Проблемы для туристов

Финансовые затраты . Сумма налога для многих сопоставима с ценой тура.

Оплата . Не у всех есть банковские карты, подходящие для локальной системы.

Неясность последствий. Пока нет информации, разблокируется ли телефон автоматически через какое-то время или при следующем визите придётся платить заново.

Некоторые туристы рассуждают, что если они уже использовали местные сим-карты в прошлые поездки, то телефон "прошёл по базе" и будет работать. Другие не рискуют и предпочитают обходиться отельным Wi-Fi или подключать международный роуминг на российскую сим-карту.

Сравнение вариантов связи в Египте

Вариант Стоимость Плюсы Минусы Регистрация телефона и местная сим-карта 38,5% от стоимости смартфона + тариф Высокая скорость, дешёвые звонки Дорого, нужна оплата налога Российская сим-карта в роуминге от 200-300 руб. в день Нет дополнительных действий Высокие расходы при долгом отдыхе Wi-Fi в отеле включён в стоимость проживания Бесплатно или почти бесплатно Ограниченное покрытие, слабая скорость eSIM международных операторов 10-20 $ за пакет Простое подключение, гибкость Не всегда стабильное покрытие

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить местную симку без регистрации телефона.

→ Последствие: блокировка аппарата через 90 дней.

→ Альтернатива: сразу оплатить налог или использовать роуминг.

Ошибка: не уточнить, как платить налог.

→ Последствие: невозможность зарегистрировать устройство.

→ Альтернатива: заранее оформить карту, подходящую для оплаты в Египте.

Ошибка: надеяться, что старые "привязки" по базе работают.

→ Последствие: блокировка при повторном визите.

→ Альтернатива: проверять актуальные правила при въезде.

А что если…

А что если Египет таким образом пытается стимулировать покупку местных смартфонов и поддерживать собственный рынок электроники? В таком случае туристы становятся косвенными "спонсорами" внутренней экономики.

FAQ

Как узнать сумму налога на телефон?

Она рассчитывается от стоимости устройства по международной базе IMEI.

Можно ли обойти регистрацию?

Нет, если вы используете местную сим-карту. Вариант — только роуминг или Wi-Fi.

Что будет с двухсимочными телефонами?

По отзывам туристов, если не внести оплату, один из слотов блокируется сразу.

Мифы и правда

Миф: можно зарегистрировать один телефон бесплатно.

Правда: с конца сентября эта льгота отменена.

Миф: блокировка снимается автоматически через 90 дней.

Правда: официальной информации об этом нет.

Миф: eSIM не блокируются.

Правда: ограничения распространяются и на них, если подключаться к египетской сети.

3 интересных факта

Египет уже несколько лет вводит разные сборы для туристов: от визового до налога на проживание в отелях. Схожие правила действуют в Турции и ряде стран Африки, где регистрация IMEI обязательна. В некоторых государствах, например в ОАЭ, регистрация бесплатная, но данные телефона всё равно вносятся в систему.

Исторический контекст

Регистрация IMEI как мера контроля за использованием телефонов появилась ещё в 2000-х годах. В разных странах её мотивировали борьбой с "серым" импортом и защитой внутреннего рынка. Египет пошёл по пути монетизации этой практики, что особенно ощутимо для туристов, привыкших к свободному пользованию связью за границей.