Египет переводит систему оформления виз для иностранных туристов на цифровой формат с использованием QR-кодов. Министерство туризма и древностей страны разработало предварительный график внедрения новой технологии, которая должна полностью заменить традиционные визовые наклейки к 2027 году.

Первым этапом стал запуск системы в аэропорту Каира в августе текущего года. Далее процесс охватит остальные воздушные гавани. Согласно предварительным планам, с 1 марта 2027 года QR-визы введут в аэропортах Александрии и Сфинкса, а с 1 мая — в Марса-Матрухе и Эль-Аламейне. В Хургаде переход намечен на 1 июля, в Марса-Аламе — на 1 сентября, а в Луксоре и Асуане — с 1 октября. Сроки внедрения системы в Табе и Шарм-эль-Шейхе на данный момент не определены.

Цифровое разрешение на въезд можно будет получить через мобильное приложение, специализированный сайт, в терминалах самообслуживания в аэропорту или заказать через туркомпанию. Срок действия такого QR-кода составит 7 дней.

С 1 января 2027 года изменится стоимость документа: цена визы вырастет с 30 до 33 долларов. С учетом сервисного сбора в размере 6 долларов итоговая стоимость оформления по новой системе составит 39 долларов.

Власти подчеркивают, что представленный туркомпаниям график является предварительным, и даты подключения отдельных аэропортов могут быть скорректированы.