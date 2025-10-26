Осенние каникулы на грани: родителям приходится выкупать последние номера в Египте

За девять дней до начала осенних школьных каникул (25 октября — 2 ноября) российским туристам стало значительно сложнее найти свободные номера в популярных отелях Египта. Курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады, традиционно востребованные в этот период, практически полностью распроданы — особенно в сегменте семейных пятизвездочных гостиниц.

Египет снова в лидерах школьного сезона

Осенние каникулы — один из пиковых периодов для туристического рынка. Родители стремятся успеть вырваться к морю на неделю с детьми, и Египет остаётся главным направлением благодаря безвизовому въезду, короткому перелёту и гарантированной погоде.

Однако за неделю до стартовых дат турагентства фиксируют дефицит мест в отелях высокого уровня.

"На вылеты 25-26 октября турпакеты с подтверждением есть всего в 27 отелях категории 5*. После каникул, на даты 8-9 ноября, таких гостиниц в продаже уже 64", — следует из данных аналитической системы "Турвизор".

Особенно тяжело найти свободные номера в топовых сетях — Rixos, Pickalbatros, Sunrise, где спрос традиционно превышает предложение.

Где нет мест

По информации операторов:

• В сетке Rixos на осенние каникулы свободных номеров нет вовсе.

• Из отелей Pickalbatros доступны только 6 объектов, при этом один из них — Pickalbatros Royal Grand 5* - принимает только взрослых, что делает его непригодным для семей с детьми.

• В сети Sunrise есть лишь два доступных варианта, но Sunrise Holiday Resort 5* также ориентирован на взрослых гостей.

Таким образом, большая часть подходящих семейных отелей оказалась раскуплена за 2-3 недели до вылетов, что указывает на высокий спрос именно в период школьных каникул.

Сколько стоит отдых в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде

По данным туроператоров, цены на туры в Египет на даты 25-26 октября выросли почти в полтора-два раза по сравнению с первой декадой ноября.

Отель Категория Дата вылета Стоимость (2 взр. + ребёнок, 7 ночей) Разница в цене Parotel Lagoon Resort, Шарм-эль-Шейх 5★ Deluxe Garden, AI 25 октября 336 000 ₽ ↓ до 205 000 ₽ при вылете 9 ноября Pickalbatros Royal Moderna Sharm El Sheikh 5★ AI 25 октября 423 000 ₽ ↓ до 282 000 ₽ при вылете 8-9 ноября

Таким образом, те, кто бронирует поездку вне пиковых дат, экономят от 120 до 150 тысяч рублей при схожем уровне сервиса.

Почему цены выросли

Ограниченное предложение - большинство популярных отелей уже заполнены, а оставшиеся номера продаются по более высоким тарифам. Спрос со стороны семейных туристов - осенние каникулы остаются коротким, но стабильным периодом повышенного интереса к тёплым направлениям. Рост бронирований от российских регионов: в последние годы всё больше чартеров из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска летят напрямую в Египет, что увеличивает общий поток.

Что советуют эксперты

"Чтобы иметь больший выбор размещения и сэкономить, туры на школьные каникулы стоит бронировать заранее — минимум за полтора-два месяца", — рекомендуют участники рынка.

Раннее бронирование даёт не только широкий выбор категорий, но и лучшие цены, особенно при оплате на старте продаж. Туроператоры часто предлагают скидки до 20% при оплате за 6-8 недель до вылета.

Таблица: когда выгоднее ехать в Египет

Период поездки Средняя цена тура (2 взр. + 1 ребёнок, 7 ночей, 5★ AI) Комментарий 25-26 октября (каникулы) 330-430 тыс. ₽ Минимум номеров, высокий спрос 8-9 ноября (после каникул) 200-280 тыс. ₽ Больше отелей и скидок 15-20 ноября 190-250 тыс. ₽ Спокойный сезон, выгодные акции

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: откладывать покупку тура на последнюю неделю перед вылетом.

→ Последствие: ограниченный выбор и рост цены на 40-60%.

→ Альтернатива: бронировать заранее или выбирать соседние даты после каникул.

• Ошибка: не уточнять, принимает ли отель детей.

→ Последствие: бронь в гостинице "adults only".

→ Альтернатива: при поиске указывать категорию "семейный отель".

• Ошибка: ориентироваться только на бренд сети.

→ Последствие: пропустить достойные варианты в независимых отелях.

→ Альтернатива: смотреть по рейтингу и отзывам, а не только по названию сети.

А что если перенести отпуск?

Для тех, кто не привязан к школьным датам, каникулы лучше переждать: уже с 3-4 ноября на чартерных направлениях в Египет появляются десятки свободных номеров, а цены падают в среднем на 35-45%. Погода при этом остаётся прежней — +28…+30 °C днём и тёплое море около +26 °C.

Плюсы и минусы отдыха на каникулах

Плюсы Минусы Удобные даты для семей Высокие цены Гарантированное солнце Дефицит номеров Праздничная атмосфера в отелях Большое количество туристов Развитая инфраструктура для детей Переполненные рейсы

FAQ

Почему на осенние каникулы всё так дорого?

Из-за резкого всплеска спроса: семьи с детьми выбирают одни и те же даты, а свободных мест становится мало.

Можно ли найти дешёвый тур за несколько дней до вылета?

Шансы минимальны — чаще остаются либо дорогие виллы, либо отели "для взрослых".

Когда лучше планировать отдых в Египте?

Идеальные даты для семейных поездок — первая и вторая декады ноября, когда погода мягче, а цены значительно ниже.

Мифы и правда

• Миф: туроператоры искусственно завышают цены на каникулы.

Правда: стоимость растёт из-за повышенного спроса и ограниченного предложения.

• Миф: если подождать "горящие туры", станет дешевле.

Правда: на популярные отели горящих предложений почти не бывает.

• Миф: погода в ноябре хуже.

Правда: климат в Египте стабилен — солнце и тепло до конца месяца.

Интересные факты