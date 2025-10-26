Осенние каникулы на грани: родителям приходится выкупать последние номера в Египте
За девять дней до начала осенних школьных каникул (25 октября — 2 ноября) российским туристам стало значительно сложнее найти свободные номера в популярных отелях Египта. Курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады, традиционно востребованные в этот период, практически полностью распроданы — особенно в сегменте семейных пятизвездочных гостиниц.
Египет снова в лидерах школьного сезона
Осенние каникулы — один из пиковых периодов для туристического рынка. Родители стремятся успеть вырваться к морю на неделю с детьми, и Египет остаётся главным направлением благодаря безвизовому въезду, короткому перелёту и гарантированной погоде.
Однако за неделю до стартовых дат турагентства фиксируют дефицит мест в отелях высокого уровня.
"На вылеты 25-26 октября турпакеты с подтверждением есть всего в 27 отелях категории 5*. После каникул, на даты 8-9 ноября, таких гостиниц в продаже уже 64", — следует из данных аналитической системы "Турвизор".
Особенно тяжело найти свободные номера в топовых сетях — Rixos, Pickalbatros, Sunrise, где спрос традиционно превышает предложение.
Где нет мест
По информации операторов:
• В сетке Rixos на осенние каникулы свободных номеров нет вовсе.
• Из отелей Pickalbatros доступны только 6 объектов, при этом один из них — Pickalbatros Royal Grand 5* - принимает только взрослых, что делает его непригодным для семей с детьми.
• В сети Sunrise есть лишь два доступных варианта, но Sunrise Holiday Resort 5* также ориентирован на взрослых гостей.
Таким образом, большая часть подходящих семейных отелей оказалась раскуплена за 2-3 недели до вылетов, что указывает на высокий спрос именно в период школьных каникул.
Сколько стоит отдых в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде
По данным туроператоров, цены на туры в Египет на даты 25-26 октября выросли почти в полтора-два раза по сравнению с первой декадой ноября.
|Отель
|Категория
|Дата вылета
|Стоимость (2 взр. + ребёнок, 7 ночей)
|Разница в цене
|Parotel Lagoon Resort, Шарм-эль-Шейх
|5★ Deluxe Garden, AI
|25 октября
|336 000 ₽
|↓ до 205 000 ₽ при вылете 9 ноября
|Pickalbatros Royal Moderna Sharm El Sheikh
|5★ AI
|25 октября
|423 000 ₽
|↓ до 282 000 ₽ при вылете 8-9 ноября
Таким образом, те, кто бронирует поездку вне пиковых дат, экономят от 120 до 150 тысяч рублей при схожем уровне сервиса.
Почему цены выросли
-
Ограниченное предложение - большинство популярных отелей уже заполнены, а оставшиеся номера продаются по более высоким тарифам.
-
Спрос со стороны семейных туристов - осенние каникулы остаются коротким, но стабильным периодом повышенного интереса к тёплым направлениям.
-
Рост бронирований от российских регионов: в последние годы всё больше чартеров из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска летят напрямую в Египет, что увеличивает общий поток.
Что советуют эксперты
"Чтобы иметь больший выбор размещения и сэкономить, туры на школьные каникулы стоит бронировать заранее — минимум за полтора-два месяца", — рекомендуют участники рынка.
Раннее бронирование даёт не только широкий выбор категорий, но и лучшие цены, особенно при оплате на старте продаж. Туроператоры часто предлагают скидки до 20% при оплате за 6-8 недель до вылета.
Таблица: когда выгоднее ехать в Египет
|Период поездки
|Средняя цена тура (2 взр. + 1 ребёнок, 7 ночей, 5★ AI)
|Комментарий
|25-26 октября (каникулы)
|330-430 тыс. ₽
|Минимум номеров, высокий спрос
|8-9 ноября (после каникул)
|200-280 тыс. ₽
|Больше отелей и скидок
|15-20 ноября
|190-250 тыс. ₽
|Спокойный сезон, выгодные акции
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: откладывать покупку тура на последнюю неделю перед вылетом.
→ Последствие: ограниченный выбор и рост цены на 40-60%.
→ Альтернатива: бронировать заранее или выбирать соседние даты после каникул.
• Ошибка: не уточнять, принимает ли отель детей.
→ Последствие: бронь в гостинице "adults only".
→ Альтернатива: при поиске указывать категорию "семейный отель".
• Ошибка: ориентироваться только на бренд сети.
→ Последствие: пропустить достойные варианты в независимых отелях.
→ Альтернатива: смотреть по рейтингу и отзывам, а не только по названию сети.
А что если перенести отпуск?
Для тех, кто не привязан к школьным датам, каникулы лучше переждать: уже с 3-4 ноября на чартерных направлениях в Египет появляются десятки свободных номеров, а цены падают в среднем на 35-45%. Погода при этом остаётся прежней — +28…+30 °C днём и тёплое море около +26 °C.
Плюсы и минусы отдыха на каникулах
|Плюсы
|Минусы
|Удобные даты для семей
|Высокие цены
|Гарантированное солнце
|Дефицит номеров
|Праздничная атмосфера в отелях
|Большое количество туристов
|Развитая инфраструктура для детей
|Переполненные рейсы
FAQ
Почему на осенние каникулы всё так дорого?
Из-за резкого всплеска спроса: семьи с детьми выбирают одни и те же даты, а свободных мест становится мало.
Можно ли найти дешёвый тур за несколько дней до вылета?
Шансы минимальны — чаще остаются либо дорогие виллы, либо отели "для взрослых".
Когда лучше планировать отдых в Египте?
Идеальные даты для семейных поездок — первая и вторая декады ноября, когда погода мягче, а цены значительно ниже.
Мифы и правда
• Миф: туроператоры искусственно завышают цены на каникулы.
Правда: стоимость растёт из-за повышенного спроса и ограниченного предложения.
• Миф: если подождать "горящие туры", станет дешевле.
Правда: на популярные отели горящих предложений почти не бывает.
• Миф: погода в ноябре хуже.
Правда: климат в Египте стабилен — солнце и тепло до конца месяца.
Интересные факты
-
В 2025 году Египет вновь вошёл в топ-3 зарубежных направлений у российских семей, наряду с Турцией и ОАЭ.
-
Средняя загрузка отелей Шарм-эль-Шейха в период осенних каникул превышает 95%.
-
Более 70% семейных туристов бронируют туры в Египет именно под школьные отпуска, а не под стандартный отпуск родителей.
