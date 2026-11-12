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Туристические траблы
Туристические траблы
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 10:59

На границе станет меньше бумажной работы: Египет готовит новые правила для туристов из-за рубежа

Египет приступает к поэтапной цифровизации пограничного контроля, начиная с отмены обязательного заполнения бумажных миграционных карточек. Об этом сообщил министр туризма и гражданской авиации Самех аль-Хефни в ходе выступления перед парламентским комитетом.

По словам главы ведомства, для граждан страны бумажные анкеты уже отменены, а следующая очередь перейдет к иностранным туристам. Конкретная дата ввода электронных документов в действие для иностранцев пока не раскрывается.

Модернизация инфраструктуры и безвизовый транзит

В рамках общей стратегии по ускорению паспортного контроля власти намерены установить дополнительные терминалы E-Gates. Эти системы позволят пассажирам проходить процедуры самостоятельно, без взаимодействия с пограничниками. При этом вопрос доступности таких терминалов для российских граждан в настоящее время остается не проясненным.

Правительство также рассматривает возможность расширения программы безвизового транзита, допускающего пребывание в стране до 96 часов. На данный момент воспользоваться этим режимом могут только определенные категории клиентов национальных авиаперевозчиков, а само разрешение действует до апреля 2027 года. Власти изучают варианты расширения круга лиц, имеющих право на такой транзит.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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