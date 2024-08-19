Мешал спать: Егор Крид оплачивал штраф за нарушение закона о тишине

Певец Егор Крид признался, что его оштрафовали из-за концерта, который прошёл в конце июня в Москве. Об этом пишет издание "Комсомольская правда" со ссылкой на прямой эфир исполнителя.
По словам Егора Крида, он нарушил закон о тишине. Мужчина, который жил близко с местом проведения концерта, подал заявление на певца.
"Знаете, что я штраф, кстати, платил после концерта в Москве? Потому что он закончился позже, чем должен был. Видите ли, есть закон тишины. И какой-то мужчина, который живёт неподалёку подал заявление, что ему видели те мой концерт мешал спать в 23:30. И меня оштрафовали", — признался Егор Крид.
Напомним, что, согласно закону о тишине, в Москве не допускается нарушение покоя граждан с 11 вечера до 7 утра.
Фото: freepik.com/ededchechine
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