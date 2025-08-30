Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
баскетбол
баскетбол
© Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:22

Российский баскетбол лишается ещё одного таланта: выбор сделан в пользу Мадрида

Единая лига ВТБ: 17-летний Егор Амосов подписал контракт с мадридским "Реалом"

Российский баскетбол продолжает привлекать внимание европейских и американских клубов. На этот раз громкая новость связана с 17-летним талантом Егором Амосовым, который сменил "Самару" на мадридский "Реал".

Переход в испанский гранд

О трансфере сообщается на сайте Единой лиги ВТБ. Для молодого игрока это серьёзный шаг: "Реал" традиционно считается одним из сильнейших клубов Европы, а его академия воспитывает баскетболистов мирового уровня.

"Мы провожаем Егора в "Реал" и делаем это с радостью. Это радость за парня, который растет на наших глазах, работая на тренировках, показывая уверенность и стабильность (редкость для его возраста!)", — отметил спортивный директор "Самары" Андрей Федоров.

Статистика и достижения

В прошедшем сезоне Амосов провёл 34 матча в Единой лиге ВТБ, где в среднем набирал 5,9 очка, делал 3,5 подбора и 1,5 передачи за игру. Для игрока его возраста это достойные показатели, которые и привлекли внимание европейских скаутов.

Контекст: успехи молодых россиян

Переход Амосова стал ещё одним подтверждением того, что российские таланты востребованы на международной арене. Напомним, 26 июня 19-летний Егор Демин вошёл в историю, став первым россиянином, попавшим в топ-10 драфта НБА. Клуб "Бруклин Нетс" выбрал его под восьмым номером.

Что дальше

Для Амосова переход в "Реал" — возможность не только сыграть на высоком уровне, но и пройти школу профессионального роста. Учитывая его стабильность и умение работать на площадке, перспективы юного баскетболиста выглядят весьма многообещающими.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Йогатерапевт Дженни Клайн рекомендует Львиное дыхание для расслабления в конце практики сегодня в 6:50

Львиное дыхание: древний способ выплеснуть злость без крика

Узнайте, как простое дыхательное упражнение из йоги помогает выпустить злость, снять стресс и восстановить внутреннее равновесие.

Читать полностью » Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендовал йогу во время беременности сегодня в 6:10

Тихий секрет будущих мам: одна практика снимает боль и тревогу без лекарств

Йога для беременных снижает стресс, облегчает боли и готовит организм к родам. Узнайте, какие позы помогут будущим мамам чувствовать себя лучше.

Читать полностью » Татьяна Лампа перечислила эффективные упражнения wall sit для ног и ягодиц сегодня в 5:50

Обычная стена против ваших мышц: почему это испытание выдерживают не все

Привычный "стульчик" у стены можно превратить в целый комплекс для силы и выносливости.

Читать полностью » Мэттью Форцалья: занятия спортом вечером помогают легче поддерживать регулярность сегодня в 5:10

Утро или вечер? Неожиданный ответ на старый спор о похудении

Вечерние тренировки могут быть не менее эффективными для похудения, чем утренние. Какие преимущества они дают и как правильно их выполнять?

Читать полностью » Бриана Милтон показала комплекс барре для укрепления ягодичных мышц сегодня в 4:50

Упражнение, о котором молчат фитнес-залы: сжигает мышцы точнее приседаний

Барре-тренировка, которая всего за 20 минут включит все мышцы ягодиц и сделает их крепче. Узнайте, как добиться результата без лишней нагрузки.

Читать полностью » Комплекс кроссфита 10 минут: подъём штанги на грудь и отжимания на кольцах сегодня в 4:27

Всего два упражнения — а мышцы дрожат: классика кроссфита, которую помнят все

Классическая кроссфит-тренировка возвращается: комплекс 21-15-9, где скорость важнее всего. Сравнение с прошлым тестом и советы для любого уровня.

Читать полностью » Тренер Морган Риз назвала эффективные упражнения с TRX для нижней части тела сегодня в 4:10

Петли TRX превращают обычные приседы в испытание на выживание

Чёрно-жёлтые петли TRX позволяют прокачать ноги, улучшить баланс и освоить сложные упражнения. Но как их использовать правильно?

Читать полностью » Минздрав США: для здоровья необходимо 150 минут умеренных тренировок в неделю сегодня в 3:50

Минутные кардио-паузы, которые заменят кофе и вернут энергию прямо на работе

Дневной откат энергии не обязательно лечить кофеином. Минутные кардио-перерывы прямо у стола быстро включают мозг и собираются в полезную недельную норму.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Проверка ОСАГО по госномеру: инструкция на сайте Национальной страховой системы
Питомцы

Биологи: лёгкость и органы чувств помогают комарам выживать в ливень
Красота и здоровье

Сладкая зависимость: как снизить потребление сахара и улучшить самочувствие – 3 шага
Еда

Утка с яблоками и рисом: рецепт запекания в духовке на 4 порции
Садоводство

Белокрылка в теплице: агрономы рекомендуют минимум три обработки с интервалом пять дней
Дом

Лучшие материалы для штор с антистатическим эффектом
Красота и здоровье

Печень трески – кладезь витаминов: как правильно употреблять для максимальной пользы
Садоводство

Защита сливы от вредителей: как ловчие пояса помогут сохранить урожай - советы садоводам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru