Российский баскетбол лишается ещё одного таланта: выбор сделан в пользу Мадрида

Российский баскетбол продолжает привлекать внимание европейских и американских клубов. На этот раз громкая новость связана с 17-летним талантом Егором Амосовым, который сменил "Самару" на мадридский "Реал".

Переход в испанский гранд

О трансфере сообщается на сайте Единой лиги ВТБ. Для молодого игрока это серьёзный шаг: "Реал" традиционно считается одним из сильнейших клубов Европы, а его академия воспитывает баскетболистов мирового уровня.

"Мы провожаем Егора в "Реал" и делаем это с радостью. Это радость за парня, который растет на наших глазах, работая на тренировках, показывая уверенность и стабильность (редкость для его возраста!)", — отметил спортивный директор "Самары" Андрей Федоров.

Статистика и достижения

В прошедшем сезоне Амосов провёл 34 матча в Единой лиге ВТБ, где в среднем набирал 5,9 очка, делал 3,5 подбора и 1,5 передачи за игру. Для игрока его возраста это достойные показатели, которые и привлекли внимание европейских скаутов.

Контекст: успехи молодых россиян

Переход Амосова стал ещё одним подтверждением того, что российские таланты востребованы на международной арене. Напомним, 26 июня 19-летний Егор Демин вошёл в историю, став первым россиянином, попавшим в топ-10 драфта НБА. Клуб "Бруклин Нетс" выбрал его под восьмым номером.

Что дальше

Для Амосова переход в "Реал" — возможность не только сыграть на высоком уровне, но и пройти школу профессионального роста. Учитывая его стабильность и умение работать на площадке, перспективы юного баскетболиста выглядят весьма многообещающими.