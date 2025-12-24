Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гоголь-моголь с авокадо
© commons.wikimedia.org by Kjokkenutstyr is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:32

Напиток, который долго считали детским, а зря: зимняя традиция с крепким характером

Гоголь-моголь стал рождественским напитком в Северной Америке – Travelask.ru

Зимние праздники во многом меняют привычные гастрономические традиции, и напитки здесь занимают особое место. В Европе символом Рождества давно стал глинтвейн, а в Северной Америке эту роль выполняет гоголь-моголь — густой сливочный коктейль с алкоголем, знакомый по рождественским фильмам. Об этом рассказывает Travelask.ru, проследивший историю напитка от средневековых рецептов до современных праздничных традиций.

От детского лакомства к взрослому напитку

В России гоголь-моголь долгое время воспринимался как детский десерт. В поваренных книгах XVII века он описывался как смесь взбитых яиц с сахарной пудрой. Такой вариант был популярен и в царской России, где его подавали без каких-либо добавок.

Ситуация изменилась в XIX веке, когда взрослые решили "усложнить" рецепт. В литературе и личных дневниках того времени появились упоминания гоголя-моголя с ромом, коньяком, вином и ликёрами. Подобные рецепты позже перекочевали и в советские кулинарные книги, однако массовой популярности напиток в России так и не получил.

Средневековые корни и аристократическое прошлое

Истоки алкогольного гоголя-моголя уходят в средневековую Британию. Его прообразом считается поссет — молочный напиток, который воспринимался как лекарство, тонизирующее средство и даже снотворное. Его готовили из молока, эля или вина с добавлением яиц, бренди и креплёных напитков.

Ингредиенты стоили дорого, поэтому поссет был доступен в основном британской аристократии. Со временем в Европе он вышел из моды, а название сохранилось уже за совершенно другим десертом.

Как напиток стал рождественским символом

В Северную Америку рецепт привезли европейские мигранты. Там его адаптировали под местные условия, заменив бренди на американский виски и карибский ром. Зимой яйца и молочные продукты становились дороже, что сделало напиток редким и праздничным угощением, прочно связанным с Рождеством.

Современные рецепты и вариации

Сегодня гоголь-моголь готовят на основе заварного крема: яичные желтки взбивают с сахаром, добавляют молоко или сливки, затем алкоголь. Для воздушной текстуры иногда используют взбитые белки, а подают напиток охлаждённым с тёртым мускатным орехом. Существуют и тёплые версии, а также региональные варианты — например, пуэрториканский кокито с кокосовыми сливками и ромом.

