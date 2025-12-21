Его лицо знали по сериалам, а слова — по песням: не стало Николая Денисова

Скончался актёр театра и кино Николай Денисов, знакомый зрителям по ролям в популярных телесериалах и многолетней работе на театральной сцене. Он ушёл из жизни в возрасте 80 лет, оставив после себя заметный след в российской культуре. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру".

Уход актёра и дата смерти

По информации издания, Николай Денисов умер 19 декабря. Причина смерти не уточняется. За десятилетия творческой деятельности он был известен как разноплановый артист, успешно сочетавший работу в театре, кино и литературе.

Широкой телевизионной аудитории Денисов запомнился, в том числе, по участию в сериале "Улицы разбитых фонарей", который на протяжении многих лет оставался одним из самых узнаваемых проектов российского телевидения.

Театральный путь и признание

Николай Денисов родился 1 октября 1945 года. В 1970 году он окончил актёрское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, ныне Российский государственный институт сценических искусств. Он обучался на курсе профессора Т. Г. Сойниковой.

После окончания вуза Денисов начал карьеру в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Затем на протяжении десяти лет работал в Ленинградском областном театре "На Литейном". С 2005 года он был актёром Санкт-Петербургского государственного театра "Бенефис", а с 2021 года вошёл в состав Московской драматической труппы "Блуждающие звезды". В 2005 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Поэзия, песни и вклад в культуру

Помимо актёрской деятельности, Николай Денисов был поэтом и драматургом. Его стихи легли в основу песен, которые исполняли известные артисты отечественной эстрады. Среди них — Валерий Леонтьев, Людмила Гурченко, Николай Караченцов, Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Михаил Боярский, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Максим Аверин и другие.

Творческое наследие Денисова охватывает сразу несколько направлений искусства, что сделало его фигуру заметной и уважаемой как в театральной среде, так и за её пределами.