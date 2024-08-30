Египет выступил против израильского присутствия в Филадельфийском коридоре

Присутствие израильских военных в Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа неприемлемо для Каира, передает Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Египта. Он подчеркнул, что такая позиция неизменна с самого начала переговоров и Египет не планирует ее пересматривать.

Чиновник отказался обсуждать возможность установки в коридоре израильского оборудования для наблюдения и контроля ситуации. Он также отметил, что египетские спецслужбы затопили или залили бетоном большую часть туннелей под границей с сектором Газа, которые использовались для контрабанды. Однако, несмотря на претензии Израиля о том, что не все туннели перекрыты, Египет не готов допустить присутствие израильских военных в Филадельфийском коридоре.

Он предположил, что в будущем управление Филадельфийским коридором и КПП "Рафах" могли бы осуществлять палестинские власти совместно с арабскими силами из Иордании и стран Персидского залива, при участии европейских наблюдателей. При этом он подчеркнул, что о присутствии ХАМАС в этом вопросе речи не идет.

На переговорах в Каире глава ЦРУ Уильям Бернс попросил участников не разглашать детали обсуждений. Представитель египетских властей отметил, что США высказывают оптимизм по поводу переговорного процесса, но существенные проблемы продолжают мешать заключению соглашения по Газе.

Ранее израильские СМИ сообщали, что израильский кабинет безопасности принял решение оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. Этот вопрос остается одним из ключевых в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Некоторые участники переговоров выражают сомнение в возможности скорого заключения сделки из-за требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сохранении израильского присутствия в Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим".

Очередной раунд консультаций в Дохе о прекращении огня в Газе завершился безрезультатно, и переговорный процесс может закончиться провалом, передает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на палестинский источник. Собеседник сообщил, что переговоры движутся к провалу из-за отказа Израиля рассматривать предложения посредников по многим нерешенным вопросам. Посредники, участвующие в переговорах, "сильно раздосадованы" позицией Израиля и считают ее основным препятствием, а Вашингтон недостаточно давит на Израиль. Также не удалось добиться отмены запрета на обмен 65 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки, на заложников в рамках потенциальной сделки.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Захари заявил, что переговоры по Газе достигли критического этапа из-за желания израильского премьера Биньямина Нетаньяху продолжать военные действия и сохранять контроль над Филадельфийским коридором и коридором "Нецарим".

ЦАХАЛ 30 августа отчитался о ликвидации 20 вражеских бойцов и задержании 17 подозреваемых в ходе контртеррористических операций на Западном берегу реки Иордан, в районах Тулькарма, Дженина и лагеря для беженцев "Аль-Фара". Также были уничтожены десятки взрывных устройств и конфисковано оружие. ООН выразила критику в адрес этой операции, а МИД Франции и Британии выразили обеспокоенность. Одновременно портал Ynet сообщил, что 98-я дивизия ЦАХАЛа завершила месячную операцию в секторе Газа в районах Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха, в ходе которой были ликвидированы более 250 вражеских бойцов, уничтожены десятки объектов и выведены из строя шесть туннелей общей протяженностью шесть километров.

Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил журналистам, что на Ближнем Востоке сохраняется значительный риск эскалации ситуации и перерастания конфликта в Газе в региональную войну. Он отметил, что в южном Ливане существует угроза, связанная с тем, что обе стороны не до конца понимают позиции друг друга. В ЦАХАЛе сообщили, что 91-я территориальная дивизия "Ха-Галиль" совместно с полицией и другими органами безопасности провела учения на случай экстренной ситуации на севере Израиля. The Times of Israel отметила, что это мероприятие является частью серии учений в рамках подготовки ЦАХАЛа к возможной войне в Ливане.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что с началом боевых действий в Газе Израиль усилил удары по враждебным целям в Сирии. Авиаудары, начатые десятилетие назад в рамках конфликта в Сирии, имеют целью предотвратить закрепление Ирана и его союзников в этой стране. Израилю приписывают 400 авиаударов в период с 2017 по 2022 годы по сирийской территории, а с октября 2023 года он связывается с 180 ударами, что свидетельствует об увеличении интенсивности воздушной кампании.

Тем не менее, сирийские правительственные силы и проиранские группировки в Сирии в основном воздерживаются от атак против Израиля. По мнению бывших израильских чиновников и военных экспертов, результаты израильских ударов в Сирии неоднозначны. Поставки оружия движению "Хезболла" через Сирию замедлились, но не прекратились, и "Хезболла" располагает арсеналом в 150 тысяч ракет и снарядов, способных атаковать любую часть Израиля. WSJ отмечает, что текущие действия Израиля не позволят полностью остановить поставки вооружений "Хезболле" или иранское присутствие в Сирии.

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