Египет отрицает наличие туннелей на границе с Газой

Египет категорически отвергает заявления Израиля о существовании туннелей на границе между Египтом и сектором Газа. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на информацию, полученную от высокопоставленного источника.
Данное заявление последовало за сообщениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что в рамках военных действий в секторе Газа израильские военные сосредоточили усилия на поиске и уничтожении подземной инфраструктуры в районе Рафаха и Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа и Египта.
Ранее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении подземного тоннеля высотой три метра вдоль границы сектора Газа и Египта и заявила о намерении уничтожить всю подземную инфраструктуру в районе Филадельфийского коридора.
Напомним, что в начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении сохранить израильский контроль над Филадельфийским коридором и КПП "Рафах" с целью предотвращения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС.
Египет, в свою очередь, в рамках усилий по прекращению огня в секторе Газа требует от Израиля вывода войск с палестинской стороны КПП "Рафах".
Фото: www. flickr.com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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