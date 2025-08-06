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Курортный отель
Курортный отель
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Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:11

Хочется “всё включено”, но без удара по кошельку? Вот топ-отели Египта до 200 тысяч

Где недорого отдохнуть в Египте этим летом: популярные отели Хургады и Шарма

Хочется комфорта уровня 4-5 звезд, но в рамках скромного бюджета? Такое пожелание — один из самых частых запросов у туристов, отправляющихся в Египет.
Турагентам в этом случае остаётся одно: предлагать проверенные варианты, которые "не ударят по кошельку", но и не испортят отпуск. Мы собрали рекомендации специалистов — где поселиться, если вы ищете лучшую цену за достойный сервис.

Что советуют турагентства?

Популярные "четвёрки" и "пятёрки" в Хургаде

  • Mercure Hurghada 4*
    Идеален для семей: анимация, детские площадки, спокойный пляж.
  • Long Beach Resort Hurghada 4*
    Обновлённые номера, длиннейший пляж, работает аквапарк.
  • Bella Vista 4* и Seagull Beach Resort 4*
    Центр Хургады, всё рядом, хороший вариант для городской активности.
  • Stella Makadi Beach Resort & Spa 5*
    Классика среди бюджетных "пятёрок", хорошее питание и пляж.

Шарм-эль-Шейх: аквапарки, кораллы и удобное расположение

  • Club Reef Resort 4*
    Уютный отель с хорошим домашним рифом.
  • Pickalbatros Aqua Blu Sharm 4* и Seti Sharm 4*
    Любимцы семей с детьми — есть аквапарки, удобная логистика.
  • Sunrise Remal Resort 4*
    Отличное питание, риф, хорошая анимация, но уже нет мест на даты 8-10 августа.
  • Naama Bay Hotel 5* и Concorde El Salam Front Area 5*
    Удобно расположены, подходят как для пляжного отдыха, так и для прогулок по городу.

Бюджет до 150 000 руб. (тур на двоих, вылет из Москвы, 8-10 августа)
Совет от турагента Оксаны Антохиной:

  • Parrotel Aqua Park Resort 4* (Шарм, бухта Набк)
    Семейный вариант с хорошим аквапарком, но длинные понтоны (до 800 м) и возможный ветер зимой — важно учитывать.
  • Amphoras Blu Resort 4*
    Вкусная еда, ненавязчивая анимация, душевный персонал.
  • Il Mercato 4*
    Недалеко от центра развлечений "1001 ночь" и торговых рядов, но отель удалён от пляжа.

Бюджет от 150 до 200 тыс. руб.

  • Sunny Days El Palacio 4* (Хургада)
    Пологий вход в море, редкий для курорта коралловый риф прямо у берега.
  • Long Beach Resort Hurghada 4*
    Обновлённые номера, длинный пляж, аквапарк — отличный вариант для активного отдыха.

Обратите внимание: некоторые отели уже недоступны
На популярные даты 8-10 августа нет мест в следующих отелях:

  • Sunrise Remal Resort 4*
  • Xanadu Makadi Bay 5*
  • Maritim Jolie Ville Resort & Casino 5*

Если планируете поездку в высокий сезон — не откладывайте бронирование.

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