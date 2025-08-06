Хочется “всё включено”, но без удара по кошельку? Вот топ-отели Египта до 200 тысяч
Хочется комфорта уровня 4-5 звезд, но в рамках скромного бюджета? Такое пожелание — один из самых частых запросов у туристов, отправляющихся в Египет.
Турагентам в этом случае остаётся одно: предлагать проверенные варианты, которые "не ударят по кошельку", но и не испортят отпуск. Мы собрали рекомендации специалистов — где поселиться, если вы ищете лучшую цену за достойный сервис.
Что советуют турагентства?
Популярные "четвёрки" и "пятёрки" в Хургаде
- Mercure Hurghada 4*
Идеален для семей: анимация, детские площадки, спокойный пляж.
- Long Beach Resort Hurghada 4*
Обновлённые номера, длиннейший пляж, работает аквапарк.
- Bella Vista 4* и Seagull Beach Resort 4*
Центр Хургады, всё рядом, хороший вариант для городской активности.
- Stella Makadi Beach Resort & Spa 5*
Классика среди бюджетных "пятёрок", хорошее питание и пляж.
Шарм-эль-Шейх: аквапарки, кораллы и удобное расположение
- Club Reef Resort 4*
Уютный отель с хорошим домашним рифом.
- Pickalbatros Aqua Blu Sharm 4* и Seti Sharm 4*
Любимцы семей с детьми — есть аквапарки, удобная логистика.
- Sunrise Remal Resort 4*
Отличное питание, риф, хорошая анимация, но уже нет мест на даты 8-10 августа.
- Naama Bay Hotel 5* и Concorde El Salam Front Area 5*
Удобно расположены, подходят как для пляжного отдыха, так и для прогулок по городу.
Бюджет до 150 000 руб. (тур на двоих, вылет из Москвы, 8-10 августа)
Совет от турагента Оксаны Антохиной:
- Parrotel Aqua Park Resort 4* (Шарм, бухта Набк)
Семейный вариант с хорошим аквапарком, но длинные понтоны (до 800 м) и возможный ветер зимой — важно учитывать.
- Amphoras Blu Resort 4*
Вкусная еда, ненавязчивая анимация, душевный персонал.
- Il Mercato 4*
Недалеко от центра развлечений "1001 ночь" и торговых рядов, но отель удалён от пляжа.
Бюджет от 150 до 200 тыс. руб.
- Sunny Days El Palacio 4* (Хургада)
Пологий вход в море, редкий для курорта коралловый риф прямо у берега.
- Long Beach Resort Hurghada 4*
Обновлённые номера, длинный пляж, аквапарк — отличный вариант для активного отдыха.
Обратите внимание: некоторые отели уже недоступны
На популярные даты 8-10 августа нет мест в следующих отелях:
- Sunrise Remal Resort 4*
- Xanadu Makadi Bay 5*
- Maritim Jolie Ville Resort & Casino 5*
Если планируете поездку в высокий сезон — не откладывайте бронирование.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru