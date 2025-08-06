Хочется “всё включено”, но без удара по кошельку? Вот топ-отели Египта до 200 тысяч

сегодня в 15:18

Путешествия становятся дорогими, но на что идут налоги? Эксклюзивные примеры из Греции и Новой Зеландии

Гавайи и другие страны вводят климатические сборы для защиты природы. Узнайте, как это повлияет на туристов и куда пойдут средства.

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вчера в 14:59

Как память о войне формирует новый Вьетнам: трогающие истории мемориалов

В 2025 году Вьетнам отмечает 50 лет с момента окончания войны. Исследуйте трогательные мемориалы и музеи, которые рассказывают об этой сложной истории.

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сегодня в 13:04

Возобновление прямых рейсов в Доминикану: ждем зимний сезон с надеждой

Россия и Доминиканская Республика на пороге возобновления авиасообщения в зимнем сезоне. Узнайте, сколько могут стоить билеты и когда ждать первых рейсов.

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сегодня в 12:44

День в каяке: от тихих бухт до секретных пляжей Черногории

Пошёл за адреналином — нашёл скрытые бухты и заброшенные маяки. Мой день в каяке по Боко-Котору без гида: маршруты, активности и советы по безопасности.

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сегодня в 11:40

Маленькие гастробары Котора: от серрано до местного пршутто

Забудьте о пафосных ресторанах: я открыл пять укромных гастробаров Котора, где местные сыровары и хозяева подают пршуто и вино в семейной атмосфере — без лишней суеты.

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сегодня в 10:38

Чорба без наценок: как я искал лучшую домашнюю супчину вдали от туристoв в Черногории

В Подгорице я нашёл четыре места, где за 1,5–3 € варят настоящую чорбу — от куриной до говяжьей — и делятся семейными рецептами без туристических наценок.

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сегодня в 9:26

Тайные лавки Черногории: подарки, которые не ударят по кошельку

Узнайте, где в Черногории покупать автентичные и бюджетные подарки: от оливкового масла до резных изделий из кедра, и как торговаться на рынках без риска.

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сегодня в 8:23

Как не разориться на ужине в Черногории: мой гастротур по скромным кафе

Узнайте, где в Черногории вкусно и недорого поесть — от прибрежных кантина до семейных коноб, с ценами и моими лайфхаками. Вкусно, сытно и без лишних трат.

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