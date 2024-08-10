Как правильно варить перепелиные яйца: пошаговая инструкция и советы по их хранению

Как правильно варить перепелиные яйца: ошибки, которые допускают многие

Некоторые люди считают, что перепелиные яйца отличаются от куриных только размером и окраской скорлупы, но это далеко не единственные различия.

Перепелиные яйца можно употреблять в пищу даже в сыром виде без особого риска для здоровья. Однако при их варке нужно следить за временем, чтобы добиться нужного результата.

Сколько варить?

Для варки перепелиных яиц вам понадобятся кастрюля, вода и, конечно, сами яйца.

Не обязательно стоять у плиты с секундомером, но внимательность будет полезной.

Лучше всего варить яйца, которые предварительно постояли при комнатной температуре, а не только что вынутые из холодильника.

Дальнейшие шаги стандартны: помойте яйца, положите их в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту.

Не забудьте добавить в воду соль, чтобы предотвратить растрескивание скорлупы во время варки.

После закипания воды убавьте огонь.

Чтобы сварить перепелиные яйца вкрутую, потребуется 3-4 минуты кипения.

Если хотите получить яйца всмятку, достаточно варить их 2 минуты после закипания.

Вареные яйца не рекомендуется хранить более двух суток, даже в холодильнике.

Чтобы яйца легче очищались, сразу после варки поместите их в холодную воду.

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