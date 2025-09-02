Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:47

Бюджетный триумф: как чернослив в яйцах экономит кошелёк и время на кухне

Как приготовить закуску из яиц и чернослива по традиционным рецептам

Яйца с черносливом — простая и эффектная закуска, которая украсит любой праздник и порадует гостей своим вкусом. Хотите узнать, как быстро приготовить нежное и сытное блюдо из доступных продуктов? Тогда этот рецепт для вас!

Почему стоит попробовать яйца с черносливом?

Это блюдо сочетает в себе необычные, но очень гармоничные вкусы: сладковатый чернослив, хрустящие грецкие орехи и нежный сыр. Вкус начинки прекрасно дополняет нейтральный белок яйца, делая закуску не только вкусной, но и красивой. Гости точно оценят такой оригинальный вариант подачи!

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Чернослив — 80 г
  • Грецкие орехи — 80 г
  • Майонез — 2 ст. л. (можно заменить на сметану или смесь майонеза со сметаной)

Пошаговое приготовление

Отварите яйца вкрутую. Для этого положите их в холодную воду, доведите до кипения и варите 9 минут после закипания. Затем залейте холодной водой, чтобы яйца легче очистились. Остудите яйца, очистите и разрежьте вдоль на половинки. Желтки аккуратно выньте и отложите для начинки.

Желтки разомните вилкой или натрите на мелкой тёрке. Чернослив нарежьте небольшими кусочками. Если он слишком твёрдый, замочите его в кипятке на 15 минут, затем обсушите. Грецкие орехи измельчите ножом.

Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Для этого рецепта подойдёт любой качественный сыр без заменителей. В миске смешайте сыр, желтки, чернослив и орехи. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте. Если смесь кажется сухой, добавьте ещё немного майонеза.

Наполните белки получившейся начинкой. Выложите яйца на тарелку, украсьте зеленью и подайте к столу.

Советы и варианты

  • Майонез можно сделать самостоятельно — рецепты домашнего майонеза вы найдёте в конце рецепта.
  • Начинку можно дополнять по своему вкусу, например, добавить чеснок или зелень.
  • Для более лёгкого варианта замените майонез на сметану.

