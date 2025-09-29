Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Здоровый завтрак с яйцами
Здоровый завтрак с яйцами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:55

Яйца превращают овощи в суперфуды: быстрый способ зарядить организм, как батарейку

Диетолог Джессика Айви: сочетание яиц с овощами усиливает усвоение витаминов и каротиноидов

Яйца — универсальный продукт: из них можно приготовить омлет, яичницу, сварить вкрутую или сделать пашот. Они сами по себе богаты белком, витаминами группы B, холином и селеном. Но настоящая ценность раскрывается, когда яйца сочетаются с другими продуктами. Такая «пищевая синергия» позволяет усваивать больше питательных веществ и делает рацион разнообразнее.

"Всякий раз, когда вы сочетаете продукты вместе, вы получите лучшее усвоение и более широкий спектр питательных веществ", — сказала диетолог Джессика Айви.

Полезные сочетания

Яйца содержат полезные жиры, а значит, в паре с овощами они помогают раскрыть их витамины и каротиноиды.

Шпинат

Листовая зелень, богатая витамином А и К. Сочетание со сковородой яичницы и оливковым маслом усиливает усвоение этих витаминов. Часто к шпинату добавляют сыр фета или пармезан — они дают жиры и дополнительный вкус.

Салат ромэн

Хрустящий и свежий, отлично сочетается с вареными или пашотными яйцами. В салате его можно заправить маслом с витамином Е, а яйца помогут усвоить лютеин и зеаксантин, важные для здоровья глаз.

Жареная морковь

Запечённая морковь с яйцом-пашот — вкусное блюдо, в котором усваивается больше бета-каротина. Такой вариант можно повторить и с другими корнеплодами — свёклой, пастернаком или бататом.

Сыр и йогурт

Пармезан или чеддер с яйцами дают витамин D. Йогурт и кефир можно добавлять в омлет или фриттату: это делает текстуру нежнее и усиливает насыщение за счёт кальция.

Ягоды и фрукты

Малина или яблоки добавляют клетчатку, которой нет в яйцах. Бананы дают 2–5 граммов клетчатки и подходят для приготовления банановых блинов вместе с яйцами и корицей.

Семена и орехи

Подсолнечные семечки и миндаль богаты витамином Е и клетчаткой. Их удобно использовать как топпинг для салата с яйцами или омлета.

Зерновые

Цельнозерновой хлеб, киноа или коричневый рис создают сбалансированное блюдо. Яйцо сверху — и получается готовая «миска здоровья». Овсянка с яйцом в микроволновке даёт белок и клетчатку одновременно.

Сравнение продуктов

Продукт

Главная польза

Что добавляют яйца

Шпинат

Витамины А и К

Усвоение через жиры

Морковь

Бета-каротин

Превращение в вит. А

Сыр и йогурт

Кальций, вит. D

Усвоение жиров

Малина, бананы

Клетчатка

Баланс с белком

Цельнозерновой хлеб

Сложные углеводы

Белок и сытность

Советы шаг за шагом

  1. Для завтрака: яичница со шпинатом и цельнозерновым тостом.
  2. Для лёгкого обеда: салат ромэн с яйцом-пашот и семечками подсолнечника.
  3. Для ужина: миска с киноа, жареными овощами и яйцом-глазуньей.
  4. Для перекуса: банановые блины с яйцами и корицей.
  5. Для разнообразия: овсянка с яйцом и йогуртом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать клетчатку → замедленное пищеварение → добавить ягоды или цельнозерновой хлеб.
  • Готовить только белковые блюда → дисбаланс нутриентов → включать овощи и семена.
  • Использовать только белки → потеря жирорастворимых витаминов → готовить с цельными яйцами.

А что если…

Если заменить привычные тосты на киноа или коричневый рис, можно получить более богатый клетчаткой и минералами завтрак. Такой вариант подойдёт тем, кто придерживается безглютеновой диеты.

Плюсы и минусы

Плюсы яично-овощных сочетаний

Минусы

Высокая усвояемость витаминов

Требуется больше времени на готовку

Сбалансированный состав БЖУ

Некоторые продукты дороже обычных

Простота в приготовлении

Не всем нравится вкус зелени

FAQ

Как выбрать овощи к яйцам?
Подойдут любые сезонные овощи: шпинат, брокколи, кабачки или морковь. Главное — разнообразие.

Что полезнее: сыр или йогурт с яйцами?
Сыр даёт витамин D и кальций, йогурт — лёгкость и пробиотики. Можно чередовать.

Сколько стоит собрать «правильный завтрак»?
В среднем от 100 до 200 рублей: яйца, зелень, тост и немного сыра или йогурта.

Мифы и правда

  • Миф: яйца повышают холестерин.
    Правда: современные исследования показывают, что умеренное потребление (1–2 яйца в день) безопасно для большинства людей.
  • Миф: клетчатка нужна только вечером.
    Правда: её важно распределять равномерно в течение дня.
  • Миф: полезны только дорогие суперфуды.
    Правда: морковь, шпинат и овсянка ничуть не менее ценны.

3 интересных факта

  1. Варёное яйцо содержит около 6 граммов белка, почти как в половине куриной грудки.
  2. В желтке есть лютеин, поддерживающий зрение.
  3. Омлет с овощами снижает чувство голода сильнее, чем бутерброд с сыром.

Исторический контекст

Использование яиц в сочетании с овощами известно с античных времён. В Древнем Риме готовили блюда из яиц с луком и зеленью, в средневековой Европе популярными были омлеты с травами, а в Японии до сих пор готовят тямпон — рис с яйцом и овощами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Пав Нанаяккара: эндометриоз и миома часто скрываются за сегодня в 22:28

Врачи отмахиваются, а проблема растёт: почему нельзя мириться с болью при ПМС

Почему терпеть сильные боли во время менструаций нельзя? Врач объяснила, как действовать, если специалист отмахивается от жалоб.

Читать полностью » Диетолог Эмма Дербишир: жирная рыба полезнее моркови для здоровья глаз сегодня в 16:10

Продукты для зрения: простая замена, которая работает лучше витаминов

Морковь полезна, но есть продукт намного эффективнее для здоровья глаз! Узнайте, какая рыба богата омега-3 и как часто ее нужно есть, чтобы улучшить зрение.

Читать полностью » Яблочный уксус улучшает вид седых волос — рекомендации трихологов сегодня в 16:08

Седина становится врагом: эти ошибки ухода ускоряют старение волос

Яблочный уксус способен преобразить седые волосы без красок и химии. Узнайте, как простое средство из кухни возвращает прядям блеск и мягкость.

Читать полностью » Ортопед Аникар Чхабра: колено — один из самых сложных суставов организма сегодня в 15:05

Невидимая нагрузка: как каждое движение давит на суставы сильнее, чем мы думаем

Узнайте, как сохранить здоровье коленей и избежать боли с помощью простых упражнений и полезных советов. Профилактика артрита и укрепление суставов – это легко!

Читать полностью » Напитки для роста волос: луковый сок, свекла и зелёный чай укрепляют фолликулы сегодня в 15:02

Волосы редеют быстрее, чем вы думаете: вот напитки, которые спасают ситуацию

Хотите густые и крепкие волосы? Узнайте, какие простые напитки помогут пробудить спящие луковицы и заменить дорогостоящие средства.

Читать полностью » Чёрный чай и улун могут улучшить обмен веществ, но менее эффективны для похудения, чем зелёный сегодня в 14:59

Зелёный, чёрный или улун: какой чай действительно поможет вам сбросить вес без срывов

Можно ли использовать чай для похудения и контроля веса? Узнайте, какой чай поможет вам достичь желаемых результатов.

Читать полностью » Психотерапевт раскрыла неприятные последствия популярной утренней привычки сегодня в 14:36

Каждое утро мы совершаем одну ошибку, и именно она ворует у нас здоровье: проверьте себя

Врач-психотерапевт Лариса Никитина предостерегла читателей NewsInfo от привычки проверять новости сразу после пробуждения

Читать полностью » Врач Юлия Смирнова напомнила о первых симптомах отравления грибами сегодня в 14:07

Грибная охота превращается в русскую рулетку: ошибка стоит жизни

"Тихая охота" на Кольском полуострове может быть опасной: как не спутать съедобные грибы с ядовитыми и что делать при первых признаках отравления?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Лаванда, гортензия и томаты Черри признаны простыми способами оживить участок
Наука

Объект в 11 млн световых лет от Земли мощнее сверхновых в десятки раз — Шабловинская
Питомцы

Британские учёные установили связь между личностью хозяина и поведением кошки
Авто и мото

Сверление катализатора сокращает срок службы двигателя на 40%
Еда

Свекольный, фруктовый и мятный квас становятся популярными вариациями традиционного напитка
Туризм

Шерегеш в 2024 году принял 2,5 млн туристов и стал самым популярным горнолыжным курортом России
Красота и здоровье

Учёные: слабая сила хвата в среднем возрасте повышает риск деменции через 10 лет
Еда

Шеф Денис Перевоз рассказал, как приготовить варенье из огурцов с лимоном и специями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet