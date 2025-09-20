Этот завтрак может изменить ночь: неожиданная связь еды и страсти
Сексуальное здоровье напрямую связано с питанием, и иногда достаточно добавить в рацион всего один продукт. Об этом в беседе с Itaquera рассказала диетолог Лусия Эндриукайте.
Почему именно яйца
"Сбалансированное питание может повысить уровень энергии, улучшить фертильность и качество половой жизни. Благодаря своей питательной ценности яйца являются естественными союзниками в этом процессе", — объяснила Эндриукайте.
Польза для мужчин
Содержащиеся в яйцах вещества поддерживают мужскую репродуктивную систему:
-
витамин D улучшает подвижность сперматозоидов и качество семенной жидкости,
-
цинк и селен способствуют фертильности и нормальному созреванию сперматозоидов.
Польза для женщин
Женщинам яйца полезны благодаря богатому набору нутриентов:
-
витамин B6 и фолиевая кислота укрепляют репродуктивное здоровье,
-
магний и триптофан поддерживают гормональный баланс и эмоциональное состояние.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru