© freepik.com by kroshka__nastya is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована вчера в 23:11

Этот завтрак может изменить ночь: неожиданная связь еды и страсти

Диетолог объяснила, чем яйца полезны для женского репродуктивного здоровья

Сексуальное здоровье напрямую связано с питанием, и иногда достаточно добавить в рацион всего один продукт. Об этом в беседе с Itaquera рассказала диетолог Лусия Эндриукайте.

Почему именно яйца

"Сбалансированное питание может повысить уровень энергии, улучшить фертильность и качество половой жизни. Благодаря своей питательной ценности яйца являются естественными союзниками в этом процессе", — объяснила Эндриукайте.

Польза для мужчин

Содержащиеся в яйцах вещества поддерживают мужскую репродуктивную систему:

  • витамин D улучшает подвижность сперматозоидов и качество семенной жидкости,

  • цинк и селен способствуют фертильности и нормальному созреванию сперматозоидов.

Польза для женщин

Женщинам яйца полезны благодаря богатому набору нутриентов:

  • витамин B6 и фолиевая кислота укрепляют репродуктивное здоровье,

  • магний и триптофан поддерживают гормональный баланс и эмоциональное состояние.

