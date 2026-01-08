Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Завтрак
Завтрак
© unsplash.com by natsuki aida is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:17

Холестериновая бомба на завтрак: как яичница разрушает сосуды изнутри

Яичница и омлеты повышают риск инфаркта — врач Умнов

Привычная яичница, которая для многих стала частью ежедневного рациона, может нести скрытые риски для здоровья при регулярном употреблении. Врач предупреждает, что даже такой распространённый продукт требует умеренности и осознанного подхода. Об этом, со ссылкой на комментарий специалиста, сообщает издание "Лента.ру".

Холестерин и риски для сосудов

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов обратил внимание на высокое содержание холестерина в яйцах. По его словам, ежедневное употребление яичницы, омлетов или варёных яиц может способствовать прогрессированию атеросклеротических изменений в сосудах. Такие процессы приводят к сужению артерий и ухудшению кровоснабжения жизненно важных органов.

Нарушение кровотока, как поясняет специалист, напрямую связано с ростом вероятности серьёзных сердечно-сосудистых осложнений. В числе наиболее опасных последствий он называет инфаркт миокарда, риск которого увеличивается при систематическом превышении рекомендуемого количества животных жиров в рационе.

Дополнительные угрозы при приготовлении

Отдельное внимание врач уделил способу приготовления яиц. Он отметил, что высокое содержание жиров в продукте может способствовать накоплению интерстициального жира во внутренних органах, что негативно отражается на обмене веществ. Также сохраняется риск инфекций при недостаточной термической обработке.

"Высокое содержание жиров в яйцах может способствовать накоплению интерстициального жира в органах, что также является фактором риска для здоровья. При недостаточной термической обработке яиц, например, при употреблении жидкой яичницы с хлебом, существует риск заражения сальмонеллезом, что представляет серьезную угрозу для здоровья", — предупредил преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов.

Влияние добавок и соли

По словам эксперта, потенциальный вред усиливается, если яйца жарят на растительном масле или дополняют блюдо беконом и колбасой. Такое сочетание, как он отметил, может повышать онкологические риски. Кроме того, чрезмерное количество соли в блюдах с яйцами способно привести к росту артериального давления, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Врач подчеркнул, что яйца не стоит полностью исключать из рациона, однако их употребление должно быть умеренным и сочетаться с разнообразным питанием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Черепно-мозговые травмы учащаются зимой из-за гололеда и катания — Рещиков сегодня в 8:41
Санки, лыжи, коньки — тройка лидеров по черепно-мозговым травмам: что делать, если упали

Врачи рассказали, с какими травмами и отравлениями чаще всего сталкиваются россияне в праздники и как снизить риски для здоровья.

Читать полностью » Холод ослабляет местный иммунитет в области носоглотки — Гридина сегодня в 8:21
Холод сужает сосуды и будит нервную боль: почему невралгия стала частым диагнозом у модников

Врач объяснила, почему даже короткие прогулки зимой без шапки могут привести к ЛОР-заболеваниям и другим опасным осложнениям.

Читать полностью » Потребление консервантов повысило риск диабета 2 типа — Nature Communications сегодня в 8:08
Этот компонент в обработанной еде считали безобидным — но цифры настораживают

Французские учёные обнаружили связь между консервантами в обработанных продуктах и риском диабета второго типа, изучив данные более 100 тысяч человек.

Читать полностью » Вирус герпеса HHV-6B поражает 90 процентов детей до двух лет — Science Advances сегодня в 8:01
Вирус, который спал в костях: в останках с территории Древней Руси нашли предка современного герпеса

Ученые восстановили древние геномы вируса герпеса и выяснили, что он эволюционировал вместе с человеком более двух тысяч лет.

Читать полностью » Красное и переработанное мясо в большом количестве повышают риск рака — JNCI сегодня в 7:59
Ваш обеденный стол может быть опаснее курения: ученые назвали тип питания, который провоцирует рак

Ученые выяснили, какой тип питания связан с повышенным риском онкологических заболеваний и почему опасен не один продукт, а весь рацион.

Читать полностью » Учителя имеют право требовать справку после болезни ребенка — Болотова сегодня в 7:44
Справка — это щит для всего класса: как одна бумага защищает детей от повторной вспышки болезни

Эксперт напомнила, в каких случаях школа вправе требовать справку после болезни ребенка и почему это связано с санитарной безопасностью.

Читать полностью » Отсутствие насморка отличает грипп от ОРВИ — Бабаченко сегодня в 7:19
Грипп маскируется под простуду: вот тайный симптом, который выдаёт опасную болезнь с первого дня

Врач объяснила, по какому признаку можно отличить грипп от ОРВИ в первые дни болезни и почему особенно важно внимательно следить за состоянием детей.

Читать полностью » Четверо детей заразились ботулизмом в Подмосковье — Роспотребнадзор сегодня в 7:09
Семейный ужин, который чуть не стал последним: расследование Роспотребнадзора раскрывает детали

Роспотребнадзор начал проверку после случая массового ботулизма в Подмосковье, где восемь человек отравились кониной. Расследование продолжается, причины уточняются.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Российских туристов эвакуировали из Йемена в Саудовскую Аравию — РИАН
Наука
Аммониты пережили динозавров на 68 тысяч лет — Scientific Reports
ПФО
Потребление алкоголя в Ульяновской области составило 8,75 литра на человека — ЕМИСС
ПФО
Капитальный ремонт завершили в 11 медучреждениях Саратовской области — Минздрав
Наука
Парадокс дедушки можно избежать с помощью самокоррекции событий — CQG
Наука
Регулярное употребление фруктов снижает риск развития тиннитуса — AJE
Наука
Проект Leonardo da Vinci DNA Project ищет потомков художника по мужской линии — bioRxiv
Общество
98% Пушкинских карт оформили через приложение Госуслуги — Минцифры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet