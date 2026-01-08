Холестериновая бомба на завтрак: как яичница разрушает сосуды изнутри
Привычная яичница, которая для многих стала частью ежедневного рациона, может нести скрытые риски для здоровья при регулярном употреблении. Врач предупреждает, что даже такой распространённый продукт требует умеренности и осознанного подхода. Об этом, со ссылкой на комментарий специалиста, сообщает издание "Лента.ру".
Холестерин и риски для сосудов
Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов обратил внимание на высокое содержание холестерина в яйцах. По его словам, ежедневное употребление яичницы, омлетов или варёных яиц может способствовать прогрессированию атеросклеротических изменений в сосудах. Такие процессы приводят к сужению артерий и ухудшению кровоснабжения жизненно важных органов.
Нарушение кровотока, как поясняет специалист, напрямую связано с ростом вероятности серьёзных сердечно-сосудистых осложнений. В числе наиболее опасных последствий он называет инфаркт миокарда, риск которого увеличивается при систематическом превышении рекомендуемого количества животных жиров в рационе.
Дополнительные угрозы при приготовлении
Отдельное внимание врач уделил способу приготовления яиц. Он отметил, что высокое содержание жиров в продукте может способствовать накоплению интерстициального жира во внутренних органах, что негативно отражается на обмене веществ. Также сохраняется риск инфекций при недостаточной термической обработке.
"Высокое содержание жиров в яйцах может способствовать накоплению интерстициального жира в органах, что также является фактором риска для здоровья. При недостаточной термической обработке яиц, например, при употреблении жидкой яичницы с хлебом, существует риск заражения сальмонеллезом, что представляет серьезную угрозу для здоровья", — предупредил преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов.
Влияние добавок и соли
По словам эксперта, потенциальный вред усиливается, если яйца жарят на растительном масле или дополняют блюдо беконом и колбасой. Такое сочетание, как он отметил, может повышать онкологические риски. Кроме того, чрезмерное количество соли в блюдах с яйцами способно привести к росту артериального давления, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.
Врач подчеркнул, что яйца не стоит полностью исключать из рациона, однако их употребление должно быть умеренным и сочетаться с разнообразным питанием.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru