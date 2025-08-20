Одно яйцо — и у питомца проблемы с ЖКТ: когда лакомство становится опасным

Яйца известны как один из самых питательных продуктов для человека. Они богаты белком, витаминами и аминокислотами. Но можно ли делиться ими с кошкой? Да, но важно помнить: яйца — это дополнение к рациону, а не замена полноценного корма.

Польза яиц для кошек

Небольшое количество яичного желтка может быть полезным:

содержит белок (6-7 г в одном крупном яйце);

обеспечивает кошку аминокислотами;

богат витаминами B2 и B12, которые поддерживают обмен веществ;

делает шерсть более здоровой и блестящей;

измельчённая скорлупа — источник кальция для костей.

Опасность сырых яиц

Некоторые сторонники "натурального питания" рекомендуют давать яйца в сыром виде, чтобы сохранить питательность. Но здесь больше рисков, чем пользы:

сальмонелла может вызвать серьёзные болезни у кошки;

опасные бактерии легко передаются человеку от питомца;

сырые белки содержат авидин, мешающий усвоению витаминов.

Поэтому безопаснее всего предлагать кошке варёные яйца или простой омлет без соли, масла и специй.

Как правильно давать яйца кошке

Отварите яйцо вкрутую или сделайте омлет без добавок. Можно измельчить скорлупу (после варки!) и добавить в еду. Давайте не чаще 1-2 раз в неделю и небольшими порциями.

Следите за реакцией: у некоторых животных яйца вызывают диарею или проблемы с ЖКТ.

Когда лучше воздержаться

Избыточное количество яиц может привести к:

проблемам с пищеварением,

диарее,

повышенной нагрузке на поджелудочную железу (риск панкреатита).

Кроме того, если у кошки есть хронические болезни, лишний вес или склонность к аллергии, лучше сначала обсудить рацион с ветеринаром.

Яйца могут быть ценным лакомством и источником белка для кошек, но только в умеренных количествах и только в приготовленном виде. Никогда не предлагайте сырые яйца — это прямой риск заражения и проблем со здоровьем.