Одно яйцо — и у питомца проблемы с ЖКТ: когда лакомство становится опасным
Яйца известны как один из самых питательных продуктов для человека. Они богаты белком, витаминами и аминокислотами. Но можно ли делиться ими с кошкой? Да, но важно помнить: яйца — это дополнение к рациону, а не замена полноценного корма.
Польза яиц для кошек
Небольшое количество яичного желтка может быть полезным:
- содержит белок (6-7 г в одном крупном яйце);
- обеспечивает кошку аминокислотами;
- богат витаминами B2 и B12, которые поддерживают обмен веществ;
- делает шерсть более здоровой и блестящей;
- измельчённая скорлупа — источник кальция для костей.
Опасность сырых яиц
Некоторые сторонники "натурального питания" рекомендуют давать яйца в сыром виде, чтобы сохранить питательность. Но здесь больше рисков, чем пользы:
- сальмонелла может вызвать серьёзные болезни у кошки;
- опасные бактерии легко передаются человеку от питомца;
- сырые белки содержат авидин, мешающий усвоению витаминов.
Поэтому безопаснее всего предлагать кошке варёные яйца или простой омлет без соли, масла и специй.
Как правильно давать яйца кошке
- Отварите яйцо вкрутую или сделайте омлет без добавок.
- Можно измельчить скорлупу (после варки!) и добавить в еду.
- Давайте не чаще 1-2 раз в неделю и небольшими порциями.
Следите за реакцией: у некоторых животных яйца вызывают диарею или проблемы с ЖКТ.
Когда лучше воздержаться
Избыточное количество яиц может привести к:
- проблемам с пищеварением,
- диарее,
- повышенной нагрузке на поджелудочную железу (риск панкреатита).
Кроме того, если у кошки есть хронические болезни, лишний вес или склонность к аллергии, лучше сначала обсудить рацион с ветеринаром.
Яйца могут быть ценным лакомством и источником белка для кошек, но только в умеренных количествах и только в приготовленном виде. Никогда не предлагайте сырые яйца — это прямой риск заражения и проблем со здоровьем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru