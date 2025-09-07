Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:25

Ешьте яйца и молодейте: названа неожиданная норма для здоровья мозга – вот что говорят ученые

Употребление яиц для здоровья мозга: норма и особенности для разного возраста

Регулярное употребление яиц может оказывать положительное влияние на работу мозга и состояние сосудов. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировавшие влияние этого продукта на здоровье мужчин и женщин. Их наблюдения легли в основу публикации в журнале Nutrients.

Как проводилось исследование

Работа основана на данных о питании и самочувствии 890 добровольцев. Сбор информации стартовал ещё в 1988 году и продолжался несколько десятилетий. Участниками стали мужчины и женщины среднего и пожилого возраста, что позволило учёным оценить долгосрочные последствия регулярного употребления яиц.

Анализ показал, что употребление от двух до четырёх яиц в неделю помогает снижать уровень холестерина и положительно сказывается на когнитивных функциях.

Разные результаты для мужчин и женщин

Оказалось, что влияние яиц на память у представителей разных полов не одинаковое.

Среди женщин регулярное включение яиц в рацион сопровождалось лёгким снижением качества краткосрочной и долгосрочной памяти. Однако у мужчин такой связи выявлено не было.

Позднее дополнительный анализ спустя десять лет показал, что мужчины, которые ели яйца несколько раз в неделю, демонстрировали лучшие результаты в когнитивных тестах по сравнению с женщинами.

Чем полезны яйца для мозга

Учёные объясняют различия богатым составом продукта. В яйцах содержатся:

  • белки и аминокислоты, необходимые для обновления клеток;
  • каротиноиды, которые защищают ткани от окислительного стресса;
  • витамин B4 (холин), способствующий поддержанию здоровья нейронов и улучшению памяти.

Эти компоненты в совокупности помогают снижать риск возрастных когнитивных нарушений и могут замедлять процессы старения мозга.

"Белки, аминокислоты, каротиноиды и холин в яйцах поддерживают здоровье нейронов, улучшают память и снижают риск когнитивных нарушений", — отметили авторы исследования из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Практические рекомендации

По мнению специалистов, оптимальной нормой является употребление двух-четырёх яиц в неделю. При этом важно учитывать индивидуальные особенности организма и общее состояние здоровья. Людям с хроническими заболеваниями стоит обсудить количество продукта в рационе с врачом.

Три интересных факта

  1. В одном яйце содержится около 25% суточной нормы холина — вещества, необходимого для работы мозга.
  2. Каротиноиды в желтке улучшают зрение и снижают риск возрастной дегенерации сетчатки.
  3. Учёные из Финляндии ранее показали, что умеренное потребление яиц не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

