Ешьте яйца и молодейте: названа неожиданная норма для здоровья мозга – вот что говорят ученые
Регулярное употребление яиц может оказывать положительное влияние на работу мозга и состояние сосудов. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировавшие влияние этого продукта на здоровье мужчин и женщин. Их наблюдения легли в основу публикации в журнале Nutrients.
Как проводилось исследование
Работа основана на данных о питании и самочувствии 890 добровольцев. Сбор информации стартовал ещё в 1988 году и продолжался несколько десятилетий. Участниками стали мужчины и женщины среднего и пожилого возраста, что позволило учёным оценить долгосрочные последствия регулярного употребления яиц.
Анализ показал, что употребление от двух до четырёх яиц в неделю помогает снижать уровень холестерина и положительно сказывается на когнитивных функциях.
Разные результаты для мужчин и женщин
Оказалось, что влияние яиц на память у представителей разных полов не одинаковое.
Среди женщин регулярное включение яиц в рацион сопровождалось лёгким снижением качества краткосрочной и долгосрочной памяти. Однако у мужчин такой связи выявлено не было.
Позднее дополнительный анализ спустя десять лет показал, что мужчины, которые ели яйца несколько раз в неделю, демонстрировали лучшие результаты в когнитивных тестах по сравнению с женщинами.
Чем полезны яйца для мозга
Учёные объясняют различия богатым составом продукта. В яйцах содержатся:
- белки и аминокислоты, необходимые для обновления клеток;
- каротиноиды, которые защищают ткани от окислительного стресса;
- витамин B4 (холин), способствующий поддержанию здоровья нейронов и улучшению памяти.
Эти компоненты в совокупности помогают снижать риск возрастных когнитивных нарушений и могут замедлять процессы старения мозга.
"Белки, аминокислоты, каротиноиды и холин в яйцах поддерживают здоровье нейронов, улучшают память и снижают риск когнитивных нарушений", — отметили авторы исследования из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Практические рекомендации
По мнению специалистов, оптимальной нормой является употребление двух-четырёх яиц в неделю. При этом важно учитывать индивидуальные особенности организма и общее состояние здоровья. Людям с хроническими заболеваниями стоит обсудить количество продукта в рационе с врачом.
Три интересных факта
- В одном яйце содержится около 25% суточной нормы холина — вещества, необходимого для работы мозга.
- Каротиноиды в желтке улучшают зрение и снижают риск возрастной дегенерации сетчатки.
- Учёные из Финляндии ранее показали, что умеренное потребление яиц не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru