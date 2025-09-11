Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Цельнозерновые хлебцы с авокадо и яйцом
Цельнозерновые хлебцы с авокадо и яйцом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:01

Дефицит витамина D: как яйца помогут избежать фатальных последствий для мужского здоровья

Витамины из яиц: как они влияют на уровень тестостерона и либидо

Каждый мужчина рано или поздно задумывается о том, как сохранить энергию, мужскую силу и хорошее самочувствие. Оказывается, важную роль в этом играет не экзотический суперфуд и не дорогие добавки, а самый обыкновенный продукт, доступный каждому — куриные яйца.

Яйца и мужское здоровье

Диетолог Лусия Эндриукайте подчёркивает, что питание напрямую связано с уровнем энергии, фертильностью и качеством интимной жизни.

"Сбалансированное питание может повысить уровень энергии, улучшить фертильность и качество половой жизни. Благодаря своей питательной ценности яйца являются естественными союзниками в этом процессе", — заявила диетолог Лусия Эндриукайте.

Яйца содержат витамин D, цинк и селен — ключевые элементы для мужской репродуктивной системы. Витамин D влияет на гормональный баланс и связан с качеством сперматозоидов. Цинк отвечает за уровень тестостерона и половое влечение, а селен защищает клетки от повреждений и помогает созреванию сперматозоидов.

Недостаток витаминов и его последствия

Дефицит витамина D учёные связывают не только с низким иммунитетом, но и с мужским бесплодием. Если уровень этого витамина снижен, вероятность зачатия становится меньше. Цинковая недостаточность приводит к усталости, падению либидо и даже эректильной дисфункции. Недостаток селена ослабляет защиту репродуктивных клеток. Регулярное употребление яиц помогает восполнить этот дефицит.

Польза не только для мужчин

Хотя яйца особенно важны для мужского здоровья, они полезны и женщинам. Продукт богат витамином B6, магнием, фолиевой кислотой и триптофаном. Эти вещества поддерживают нервную систему, регулируют гормональный фон и помогают укрепить женскую репродуктивную функцию.

Как правильно употреблять яйца

Чтобы получить максимальную пользу, специалисты советуют:

  • Есть яйца варёными или готовить омлет, а не жарить их в большом количестве масла.
  • Не превышать норму — взрослому человеку достаточно 1-2 яиц в день.
  • Сочетать яйца с овощами и зеленью для лучшего усвоения витаминов.

Яйца легко усваиваются организмом и могут заменить мясо как источник белка, что особенно важно для людей с чувствительной пищеварительной системой.

Здоровый образ жизни как основа

Один продукт не способен решить все проблемы, если пренебрегать образом жизни. Ранее гинеколог Памела Никотра напоминала, что отказ от курения и алкоголя, регулярная физическая активность и полноценный сон являются ключевыми факторами сохранения фертильности.

Таким образом, яйца — это простой, доступный и очень полезный продукт, который помогает поддерживать сексуальное здоровье, энергию и общее самочувствие у мужчин и женщин.

Три интересных факта

  1. Яйца содержат почти все необходимые для организма витамины, кроме витамина C.
  2. Желток богат холином — веществом, которое положительно влияет на работу мозга и память.
  3. Самое крупное куриное яйцо в мире весило более 450 граммов и попало в Книгу рекордов Гиннесса.

