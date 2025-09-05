Миф разрушен: яйца не вредят сосудам, а настоящая угроза скрыта в другом

Яйца долгое время считались продуктом, который повышает уровень "плохого" холестерина и, как следствие, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но новое исследование показало: дело вовсе не в них.

Что выяснили учёные

Группа специалистов из Университета Южной Австралии опубликовала работу в журнале American Journal of Clinical Nutrition. Они проверили популярный миф, что яйца напрямую поднимают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Эти частицы переносят холестерин к клеткам, и если их слишком много, на стенках сосудов образуются бляшки.

Чтобы оценить влияние рациона, учёные провели рандомизированное перекрёстное исследование с участием 60 добровольцев. Испытуемые поочерёдно придерживались двух типов питания:

Диета с высоким содержанием холестерина, но низким уровнем насыщенных жиров — два яйца в день. Диета с низким содержанием холестерина, но высоким уровнем насыщенных жиров — всего одно яйцо в неделю.

Результат оказался неожиданным: уровень липидов повышался именно во втором случае — когда яиц было мало, но в рационе присутствовало много насыщённых жиров.

Что на самом деле влияет на холестерин

Авторы пришли к выводу, что главным фактором риска являются насыщённые жиры, содержащиеся в жирном мясе, сливочном масле, сырах и некоторых молочных продуктах. Яйца же не показали негативного влияния на показатели крови.

Таким образом, вред для сосудов связан не с самим холестерином в пище, а с общим балансом рациона. Если питание богато насыщёнными жирами, уровень ЛПНП растёт, даже если яйца исключить.

Почему яйца стоит оставить в рационе

Яйца — это источник высококачественного белка, витаминов группы B, холина и микроэлементов. Они помогают поддерживать здоровье мозга, мышц и глаз. При этом калорийность продукта относительно невысокая.

Исследователи подчёркивают: важно не исключать отдельные продукты из-за мифов, а строить питание на принципах баланса — с достаточным количеством овощей, клетчатки, ненасыщенных жиров и умеренным употреблением животных жиров.