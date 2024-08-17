Не горчат, не впитывают много жира и не теряют форму: готовим баклажаны правильно

Что сделать с баклажанами, чтобы они не горчили и не теряли форму при готовке?

Баклажаны — вкусный овощ, из которого можно приготовить массу потрясающих блюд. Но в приготовлении баклажанов есть свои особенности.

Перед тем как приступить к приготовлению блюд из баклажанов, следует учесть некоторые полезные рекомендации:

Некоторые сорта баклажанов могут горчить. Чтобы избежать этого, перед приготовлением замочите нарезанные овощи в подсоленной воде на 30 минут, а затем промойте. Есть ещё один, более простой вариант: нужно нарезать баклажаны, слегка их присолить и оставить на некоторое время (за это время нарезанные баклажаны пустят сок, а горечь уйдёт). Чтобы предотвратить впитывание большого количества жира при жарке, обдайте баклажаны кипятком перед приготовлением. Для сохранения привлекательного цвета мякоти готовьте баклажаны на сильном огне (так она не потемнеет). Если хотите сохранить форму долек или кружков баклажанов, не снимайте с них кожуру.

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