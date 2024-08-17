Не горчат, не впитывают много жира и не теряют форму: готовим баклажаны правильно

Баклажаны — вкусный овощ, из которого можно приготовить массу потрясающих блюд. Но в приготовлении баклажанов есть свои особенности.
Перед тем как приступить к приготовлению блюд из баклажанов, следует учесть некоторые полезные рекомендации:
- Некоторые сорта баклажанов могут горчить. Чтобы избежать этого, перед приготовлением замочите нарезанные овощи в подсоленной воде на 30 минут, а затем промойте. Есть ещё один, более простой вариант: нужно нарезать баклажаны, слегка их присолить и оставить на некоторое время (за это время нарезанные баклажаны пустят сок, а горечь уйдёт).
- Чтобы предотвратить впитывание большого количества жира при жарке, обдайте баклажаны кипятком перед приготовлением.
- Для сохранения привлекательного цвета мякоти готовьте баклажаны на сильном огне (так она не потемнеет).
- Если хотите сохранить форму долек или кружков баклажанов, не снимайте с них кожуру.
Фото: public-domain-image.com/ Leon Brooks (public domain)
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