Соус из баклажанов и помидоров на зиму: намного полезнее и вкуснее магазинных аналогов

Соус из баклажанов и томатов: вкусная и полезная заготовка на зиму

Соус из баклажанов и томатов — это вкусное дополнение ко многим блюдам. Его легко приготовить, и он отлично сочетается с мясом, шашлыками, котлетами и гарнирами. Этот соус можно есть сразу после приготовления, но для длительного хранения его следует закатать в стерильные банки.

Чтобы приготовить соус из баклажанов и томатов, вам понадобятся следующие ингредиенты (из этого количества получается 1 литр готового соуса):

баклажаны — 500 г;

помидоры — 600 г;

кинза — 50 г;

чеснок — 5 зубчиков;

сахар — 2 столовые ложки;

соль — половина столовой ложки;

уксус 9% — 1 столовая ложка;

растительное масло — 100 мл;

паприка — по вкусу.

Процесс приготовления

Вымойте баклажаны и заверните их в фольгу. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 35-40 минут. Готовность проверьте ножом — если он легко входит, значит, баклажаны готовы. Остудите баклажаны и очистите их от кожуры. Промойте помидоры, разрежьте их на части и положите в блендер. Добавьте чеснок. Добавьте мякоть баклажанов и кинзу и измельчите всё до однородной массы. Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар и растительное масло. Варите на среднем огне 5 минут. Если хотите добавить остроту, используйте свежую или сушёную паприку. Влейте уксус и доведите до кипения. Разлейте соус по стерильным банкам, закройте стерильными крышками. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем и оставьте до полного остывания. Храните соус из баклажанов и томатов в холодильнике или при комнатной температуре в тёмном месте.

Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/E4024 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)