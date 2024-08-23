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Соус из баклажанов и томатов: вкусная и полезная заготовка на зиму
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  • Опубликована сегодня в 3:23

Соус из баклажанов и помидоров на зиму: намного полезнее и вкуснее магазинных аналогов

Соус из баклажанов и томатов: вкусная и полезная заготовка на зиму

Соус из баклажанов и томатов — это вкусное дополнение ко многим блюдам. Его легко приготовить, и он отлично сочетается с мясом, шашлыками, котлетами и гарнирами. Этот соус можно есть сразу после приготовления, но для длительного хранения его следует закатать в стерильные банки.

Чтобы приготовить соус из баклажанов и томатов, вам понадобятся следующие ингредиенты (из этого количества получается 1 литр готового соуса):

  • баклажаны — 500 г;
  • помидоры — 600 г;
  • кинза — 50 г;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • сахар — 2 столовые ложки;
  • соль — половина столовой ложки;
  • уксус 9% — 1 столовая ложка;
  • растительное масло — 100 мл;
  • паприка — по вкусу.

Процесс приготовления

  1. Вымойте баклажаны и заверните их в фольгу. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 35-40 минут. Готовность проверьте ножом — если он легко входит, значит, баклажаны готовы.
  2. Остудите баклажаны и очистите их от кожуры.
  3. Промойте помидоры, разрежьте их на части и положите в блендер. Добавьте чеснок.
  4. Добавьте мякоть баклажанов и кинзу и измельчите всё до однородной массы.
  5. Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар и растительное масло. Варите на среднем огне 5 минут.
  6. Если хотите добавить остроту, используйте свежую или сушёную паприку.
  7. Влейте уксус и доведите до кипения.
  8. Разлейте соус по стерильным банкам, закройте стерильными крышками. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем и оставьте до полного остывания. Храните соус из баклажанов и томатов в холодильнике или при комнатной температуре в тёмном месте.

Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/E4024 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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