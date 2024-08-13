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Салат из баклажана, яйца и помидора: вкусно и питательно
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Как приготовить салат из баклажана, яйца и помидора

Салат из баклажана, яйца и помидора: вкусно и питательно

Салат из баклажана, яйца и помидора — отличная закуска к столу. Приготовить её не так уж и сложно. Раскрываем рецепт салата.

Ингредиенты:

  • Баклажан — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — 2 веточки
  • Майонез — 2 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Сварить яйцо и дать ему время остыть.
  2. Нарезать баклажан маленькими кубиками.
  3. Пропустить чеснок через пресс.
  4. На сковороду налить подсолнечное масло и обжарить баклажан. За минуту до конца приготовления добавить чеснок.
  5. Нашинковать укроп.
  6. Добавить укроп к баклажану и чесноку. Перемешать.
  7. Крупно нарезать яйцо, а помидор — мелко.
  8. В миске смешать яйцо, помидор и баклажанную массу. Посолить и заправить майонезом. Блюдо готово!

Фото: freepik.com/mdjaff

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