Как приготовить салат из баклажана, яйца и помидора

Салат из баклажана, яйца и помидора — отличная закуска к столу. Приготовить её не так уж и сложно. Раскрываем рецепт салата.
Ингредиенты:
- Баклажан — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — 2 веточки
- Майонез — 2 ст.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Сварить яйцо и дать ему время остыть.
- Нарезать баклажан маленькими кубиками.
- Пропустить чеснок через пресс.
- На сковороду налить подсолнечное масло и обжарить баклажан. За минуту до конца приготовления добавить чеснок.
- Нашинковать укроп.
- Добавить укроп к баклажану и чесноку. Перемешать.
- Крупно нарезать яйцо, а помидор — мелко.
- В миске смешать яйцо, помидор и баклажанную массу. Посолить и заправить майонезом. Блюдо готово!
Фото: freepik.com/mdjaff
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