Баклажаны продлевают молодость и лечат сердце, но могут превратиться в яд

Баклажаны нередко называют "синими" и относят к числу самых полезных овощей. Они не только придают блюдам насыщенный вкус и цвет, но и помогают поддерживать здоровье организма. Однако у этого продукта есть и обратная сторона: при неправильном выборе или приготовлении баклажаны могут нанести вред.

Чем полезны баклажаны

"Баклажаны, содержащие клетчатку, калий и антоцианы, помогают управлять уровнем холестерина и улучшают функции печени", — пояснила врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

Эти овощи богаты клетчаткой, которая способствует нормализации пищеварения и снижению уровня сахара в крови. Калий поддерживает работу сердца и сосудов, а антоцианы действуют как мощные антиоксиданты, замедляя процессы старения клеток.

Благодаря такому составу баклажаны полезны для профилактики атеросклероза, заболеваний печени и избыточного веса.

Опасность недозревших плодов

Врач предупреждает: в незрелых баклажанах может содержаться соланин - токсичное вещество, вызывающее тошноту, головокружение и боли в животе. Поэтому важно выбирать только зрелые и качественные овощи.

Правильная термическая обработка — запекание, тушение или жарка — разрушает часть вредных соединений и делает продукт безопасным.

Сравнение: польза и риски баклажанов