Баклажаны
© flickr.com by See-ming Lee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:13

Не жарю и не тушу: вот так готовлю баклажаны, и все просят добавки

Баклажаны с салом в духовке: как приготовить за 50 минут

Есть блюда, которые исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. Наши баклажаны с салом — именно такой случай. Приготовить их можно на углях или в духовке, и результат в обоих случаях получается потрясающим. А если знать одну хитрость, вкус будет почти как у шашлыка.

Подготовка баклажанов

Берём средние плоды с хвостиком. Кожицу не чистим — она нужна для формы и вкуса. Разрезаем каждый баклажан на пластины, не доходя до хвостика, чтобы получился веер.

Второй главный ингредиент

Это сало. Подойдёт и классическое солёное, и копчёное. Чтобы его легче было резать, можно слегка подморозить. Кусочки делаем тонкими, почти как ломтики бекона.

Дополнительно посыпаем перцем и щепоткой зиры или тмина — это придаст блюду особый аромат.

Чеснок — без него никак

На один баклажан уходит примерно один крупный зубчик. Режем кусочками и закладываем вместе с салом между пластинами баклажанов.

Запекание

Баклажаны выкладываем в форму для запекания. Лучше в стеклянную или керамическую, но подойдёт любая. Смазываем маслом и сверху присыпаем солью — именно это создаст вкус, напоминающий приготовление на костре.

Ставим в духовку на 50 минут при 200 °C.

Заправка и подача

Пока баклажаны запекаются, готовим лёгкую заправку: кинза, тонко нарезанный лук и помидоры. Как только достанете форму из духовки — сразу выкладывайте заправку сверху на горячие баклажаны.

Подавать блюдо нужно сразу же, пока сало остаётся сочным и мягким.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 5 шт. (750 г).

  • Сало солёное — 150 г (15 ломтиков).

  • Чеснок — 5 зубчиков.

  • Перец, зира или тмин — по вкусу.

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Соль — 1/3 ч. л.

В итоге получаем блюдо, которое не уступает закускам на углях. Простое, сытное и ароматное — идеальный вариант для дружеской компании.

