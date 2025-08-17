От обычных овощей — к кулинарному шедевру: баклажаны, которые удивят даже гурманов

Хотите удивить гостей необычной, но простой в приготовлении закуской? Баклажановые рулетики с помидорами и чесноком — идеальный вариант! Они выглядят эффектно, а их вкус сочетает нежность овощей с пикантностью чесночной заправки.

Ингредиенты

Баклажаны — 400 г

Помидоры — 250 г

Чеснок — 3 зубчика

Майонез (лучше нежирный) — 4 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Зелень петрушки — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить

Нарежьте их пластинками толщиной 5 мм. Посолите и оставьте на 15-20 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте и обсушите. Смешайте майонез, горчицу и измельчённый чеснок. Добавьте мелко нарезанную петрушку.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте пластинки до золотистости. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. На каждую пластинку нанесите заправку, положите кусочек помидора и немного зелени. Сверните аккуратно и подавайте!

Совет: если хотите сделать майонез сами, воспользуйтесь рецептами из нашего каталога.

Почему стоит попробовать?