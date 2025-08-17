От обычных овощей — к кулинарному шедевру: баклажаны, которые удивят даже гурманов
Хотите удивить гостей необычной, но простой в приготовлении закуской? Баклажановые рулетики с помидорами и чесноком — идеальный вариант! Они выглядят эффектно, а их вкус сочетает нежность овощей с пикантностью чесночной заправки.
Ингредиенты
- Баклажаны — 400 г
- Помидоры — 250 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Майонез (лучше нежирный) — 4 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Зелень петрушки — по вкусу
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
Как приготовить
Нарежьте их пластинками толщиной 5 мм. Посолите и оставьте на 15-20 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте и обсушите. Смешайте майонез, горчицу и измельчённый чеснок. Добавьте мелко нарезанную петрушку.
Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте пластинки до золотистости. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. На каждую пластинку нанесите заправку, положите кусочек помидора и немного зелени. Сверните аккуратно и подавайте!
Совет: если хотите сделать майонез сами, воспользуйтесь рецептами из нашего каталога.
Почему стоит попробовать?
- Быстро и просто.
- Яркий вкус и презентабельный вид.
- Подходит для праздничного стола и лёгкого перевеса.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru