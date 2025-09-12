Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тушёные баклажаны с томатами и чесноком
Тушёные баклажаны с томатами и чесноком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:46

Баклажаны в томате: эмоции лета в каждой ложке, которые вернут тепло зимой

Баклажаны в томатном соке на зиму получаются ароматными по рецепту специалистов

Представьте: холодным вечером вы открываете банку с ароматными баклажанами в томатном соке, и летнее тепло возвращается на вашу тарелку. Этот рецепт не только элементарно готовится, но и сохраняет максимум витаминов благодаря щадящей обработке. Идеально как закуска или основа для других блюд!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 кг
  • Помидоры — 2 кг
  • Поваренная соль — 5 ч. л.
  • Сахар — 4 ч. л.

Пошаговое приготовление: от подготовки до банки

Тщательно вымойте овощи. Не забудьте простерилизовать банки и крышки заранее — это ключ к долгому хранению. Удалите плодоножку, нарежьте баклажаны вдоль кусочками, кожицу оставьте. Посыпьте 2 ч. л. соли, перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь.

Измельчите помидоры в мясорубке или блендере, затем процедите через сито, чтобы отделить сок от кожицы и семян. Добавьте оставшуюся соль (3 ч. л.) и сахар, хорошо перемешайте. Отожмите баклажаны от лишней жидкости, добавьте в томатный сок и поставьте на плиту. Доведите до кипения и варите на среднем огне около 10 минут.

Горячую смесь разложите в простерилизованные банки, прикройте крышками и поставьте в кастрюлю с горячей водой (на дно — тканевую салфетку). Стерилизуйте на слабом огне 10 минут после закипания. Затем закатайте банки, переверните вверх дном до остывания и храните в прохладном темном месте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Казан кебаб из курицы на костре сохраняет нежную текстуру мяса сегодня в 6:56

Курица в огне: шокирующая правда о походном кебабе

Представьте аромат казан кебаба из курицы на костре — простой рецепт для природы. Попробуйте эту вкуснятину в походе!

Читать полностью » Шоколадный торт на кефире сохраняет шоколадный вкус сегодня в 6:22

От скромного кефира к праздничному шторму: шоколадный торт, который взрывает вкусовые границы

Представьте торт, который тает во рту и исчезает с праздничного стола! Рецепт шоколадного торта на кефире с влажными коржами и кремом. Идеален для гостей.

Читать полностью » Имбирное печенье с корицей сохраняет пряный аромат сегодня в 5:39

Имбирное печенье: как корица разжигает огонь семейного уюта в холодные вечера

Уютный аромат имбиря и корицы в доме: рецепт мягкого печенья с творческим айсингом. Дети в восторге!

Читать полностью » Кулинарный эксперт раскрыл рецепт риса с курицей в кисло-сладком соусе сегодня в 5:15

Обычная курица против тропического хаоса: рецепт риса, который ломает стереотипы

Захватывающий рецепт риса с курицей в кисло-сладком соусе: сочное мясо, тропические ноты и баланс вкусов. Простые шаги для незабываемого ужина!

Читать полностью » Салат грибное лукошко с опятами и курицей получается питательным и полезным сегодня в 4:12

Опята и курица: рецепт, скрывающий интригу, способную удивить даже скептиков

Узнайте секрет оригинального салата "Грибное лукошко" с опятами и курицей — яркий, ароматный рецепт для праздника, который удивит гостей своим видом и вкусом.

Читать полностью » Кулинарный эксперт предлагает рецепт салата с крабовыми палочками и картошкой для праздничного стола сегодня в 4:07

Крабовые палочки — парадокс простоты, грозящий затмить все праздники

Захватывающий салат с крабовыми палочками и картошкой: яркий, сытный, идеален для праздника. Узнайте простой рецепт, который удивит гостей!

Читать полностью » Традиционный рецепт бисквитного торта с фруктами обеспечивает золотистую корочку сегодня в 3:59

Бисквитный торт с фруктами: тайный ингредиент, который превращает обычную выпечку в шедевр

Что скрывает этот яркий бисквитный торт с фруктами? Рецепт обещает нежность, сочность и праздник вкуса на вашем столе. Идеально для семейных вечеров.

Читать полностью » Шеф-повар Том Харрис рассказал об альтернативных способах использования коричневого соуса сегодня в 3:26

Один соус заменил яблочный и японский — хит на кухнях Британии

Коричневый соус — больше, чем привычное дополнение к завтраку. Его вкус и свойства удивляют, а истории использования порой звучат как маленькие открытия.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Жители Карелии пересыпают яблоки берёзовыми опилками для хранения до марта
Спорт и фитнес

Сафонов опроверг слухи о своём уходе из ПСЖ
Красота и здоровье

Витамин С и костный бульон: эксперты назвали ключевые продукты для синтеза коллагена
Красота и здоровье

Терапевт Зумруд Омарова предупредила об опасности самостоятельного приёма аспирина
Культура и шоу-бизнес

Paramount готовит предложение о покупке Warner Bros Discovery — The Guardian
Дом

Какие трудности возникают при использовании домашней соковыжималки
Садоводство

Продлите жизнь дорожкам в саду: простые методы восстановления своими руками
Туризм

Путешествия на автодомах в США стали частью культурной традиции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet