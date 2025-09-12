Баклажаны в томате: эмоции лета в каждой ложке, которые вернут тепло зимой

Представьте: холодным вечером вы открываете банку с ароматными баклажанами в томатном соке, и летнее тепло возвращается на вашу тарелку. Этот рецепт не только элементарно готовится, но и сохраняет максимум витаминов благодаря щадящей обработке. Идеально как закуска или основа для других блюд!

Ингредиенты

Баклажаны — 2 кг

Помидоры — 2 кг

Поваренная соль — 5 ч. л.

Сахар — 4 ч. л.

Пошаговое приготовление: от подготовки до банки

Тщательно вымойте овощи. Не забудьте простерилизовать банки и крышки заранее — это ключ к долгому хранению. Удалите плодоножку, нарежьте баклажаны вдоль кусочками, кожицу оставьте. Посыпьте 2 ч. л. соли, перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь.

Измельчите помидоры в мясорубке или блендере, затем процедите через сито, чтобы отделить сок от кожицы и семян. Добавьте оставшуюся соль (3 ч. л.) и сахар, хорошо перемешайте. Отожмите баклажаны от лишней жидкости, добавьте в томатный сок и поставьте на плиту. Доведите до кипения и варите на среднем огне около 10 минут.

Горячую смесь разложите в простерилизованные банки, прикройте крышками и поставьте в кастрюлю с горячей водой (на дно — тканевую салфетку). Стерилизуйте на слабом огне 10 минут после закипания. Затем закатайте банки, переверните вверх дном до остывания и храните в прохладном темном месте.