Баклажаны на зиму: лучшие способы заготовки и заморозки
Баклажаны — капризный, но очень полезный и вкусный овощ. Чтобы получить максимальную отдачу от урожая, важно вовремя их снять и правильно сохранить. Опытный садовод, автор книги "Не просто урожай" Светлана Самойлова поделилась своими рекомендациями.
Время сбора
Главный ориентир — цвет плодов.
-
У сортов с фиолетовой окраской, если плоды начинают коричневеть, значит, они переспели. В таких овощах появляются прожилки, мякоть грубеет и появляется горечь.
-
Оптимально собирать слегка недозрелые баклажаны: форма и цвет уже набраны, но семена ещё мягкие, а вкус — более нежный.
Лучшее время дня для сбора — утро или вечер, когда нет жары. Плоды срезают секатором или ножом, оставляя хвостик 2-3 см. Вытягивать руками нельзя — можно повредить куст.
Как избежать горечи
-
Белые и зелёные сорта почти не содержат соланина и не горчат.
-
У фиолетовых горечь бывает выраженной.
-
Если овощ всё же горчит, его достаточно нарезать, посолить и оставить на 15-20 минут, затем промыть — вкус станет мягче и слаще.
Секреты плодоношения
Чтобы куст формировал новые завязи, урожай лучше снимать каждые 4-5 дней. Даже слегка недозрелые плоды стоит убирать — это стимулирует растение.
Хранение баклажанов
Баклажаны хранятся хуже, чем картофель или лук, поэтому обычно их сразу перерабатывают (икра, салаты, консервация). Но есть способы продлить свежесть:
-
Для хранения брать слегка недозревшие плоды.
-
Уложить их в пластиковые ящики, пересыпав сухими опилками так, чтобы они не соприкасались.
-
Хранить в прохладном месте при 5-7 °C с хорошей вентиляцией (погреб, подвал, тёмный сарай).
В холодильнике баклажаны сохраняются до 2-3 недель (в бумаге или в овощном отсеке), но не рядом с томатами и яблоками — они выделяют этилен и ускоряют старение.
Долгосрочные заготовки
Чтобы сохранить баклажаны до зимы, лучше всего приготовить заготовки:
-
икру,
-
салаты,
-
маринованные ломтики,
-
запечённые овощи в банках.
Также их можно замораживать: нарезать кубиками, обжарить до полуготовности и заморозить порциями.
