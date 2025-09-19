Монодиета, которая бьёт не по килограммам, а по печени и почкам

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яйца в дверце холодильника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:19

Ксения Собчак рассказала о рисках яичной диеты: похудение с потерей тонуса

Быстрые диеты всегда вызывают интерес: обещают заметный результат за короткий срок. Но вместе с потерянными килограммами человек часто теряет энергию, красоту и здоровье. Яркий пример — яичная диета, которую этим летом опробовала телеведущая Ксения Собчак.

В чем суть яичной диеты

Рацион строится вокруг яиц как основного источника белка при минимуме калорий. Действительно, такой подход даёт быстрое чувство сытости и снижение веса. Но, как отмечает врач-диетолог Кристина Пришвина, у метода есть серьёзные ограничения.

"При похудении таким методом теряется не только вес, но и энергия, красота", — подчеркнула нутрициолог Кристина Пришвина.

Какие риски связаны с монодиетой

  1. Дефицит питательных веществ. В рационе не хватает клетчатки, витамина C и антиоксидантов, что приводит к усталости, тусклой коже, ломкости волос.

  2. Повышенная нагрузка на печень и почки. В яйцах содержится холестерин, и при большом их количестве возрастает риск нарушения липидного обмена.

  3. Психологическая сложность. Постоянное употребление одного продукта быстро надоедает и провоцирует срывы.

  4. Потеря мышечной массы. Быстрое похудение сопровождается снижением тонуса и упругости кожи, что признала и сама Собчак.

Как сделать рацион безопаснее

Эксперт отмечает: полностью исключать яйца не нужно, но стоит сочетать их с другими продуктами. Варианты для разнообразия:
• белковые источники — курица, рыба, творог;
• овощи — огурцы, перец, зелень, морковь;
• сложные углеводы — киноа, гречка, нут.

Такой подход замедлит темп похудения, но позволит сохранить мышцы, энергию и психологический комфорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: придерживаться жёсткой яичной диеты более недели.
Последствие: истощение, дефициты витаминов, упадок сил.
Альтернатива: использовать её как короткий "разгрузочный" режим максимум на 3 дня под контролем врача.

Ошибка: полностью исключить овощи и углеводы.
Последствие: сбои в пищеварении, проблемы с кожей.
Альтернатива: включать клетчатку и сложные углеводы в небольших количествах.

Ошибка: считать вес главным показателем здоровья.
Последствие: потеря тонуса и ухудшение внешнего вида.
Альтернатива: ориентироваться на общее самочувствие, состав тела и энергию.

Мифы и правда

• Миф: яйца — идеальная еда для похудения.
Правда: они полезны, но в монодиете вызывают дефициты и перегрузку организма.

• Миф: чем быстрее уйдёт вес, тем лучше результат.
Правда: резкое похудение почти всегда сопровождается возвратом килограммов и ухудшением тонуса.

• Миф: на яйцах можно худеть месяцами.
Правда: врачи не рекомендуют держаться на такой схеме дольше 3 дней.

А что если…

Если заменить строгую монодиету на более гибкий рацион с яйцами, рыбой, овощами и крупами, похудение будет медленнее, но результат закрепится надолго. Кроме того, сохранится упругость кожи и мышечный тонус.

