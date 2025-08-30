Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Корзина с яйцами
Корзина с яйцами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:18

Яйца могут быть опаснее, чем кажутся: почему моющие средства не лучший выбор

Врач предупреждает: мыть яйца с моющими средствами опасно для здоровья

Мыть яйца с использованием мыла или моющих средств не рекомендуется, утверждает врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян. По её словам, на скорлупе могут остаться химические вещества, которые могут попасть в пищу.

Почему не стоит мыть яйца мылом

На яйцах могут присутствовать химикаты, которые остаются после использования моющих средств. Это опасно, так как эти вещества могут попасть внутрь при последующем употреблении яйца. Вместо мыла и агрессивных моющих средств, рекомендуется использовать тёплую воду и мягкую губку или ткань для деликатной очистки.

Необходимость мыть яйца перед употреблением

Необходимо тщательно мыть яйца перед употреблением, чтобы избавиться от загрязнений, таких как перья, помет, и бактерий, например, сальмонеллы. Сальмонелла — это одна из самых известных бактерий, которая может вызвать серьёзные расстройства пищеварения, если попадёт внутрь яйца.

"Если бактерии попадут внутрь яйца, это может привести к кишечным инфекциям", — объяснила Эвелина Овнанян.

Основная угроза — внешняя поверхность

Если яйцо свежее и его скорлупа не повреждена, основная угроза исходит именно от внешней поверхности, а не от содержимого. Это подтверждает важность очистки скорлупы перед тем, как начать готовить или употреблять яйцо.

Таким образом, для сохранения безопасности лучше избегать использования моющих средств и проводить чистку яиц деликатно, чтобы минимизировать риск попадания химических остатков в пищу.

Читайте также

Врачи: свежевыжатые овощные соки помогают восполнить дефицит витаминов вчера в 19:27

Жидкая энергия: как стакан свежевыжатого сока запускает обмен веществ быстрее кофе

Свежевыжатые овощные соки – это не просто мода, а источник здоровья и энергии. Узнайте, как они помогают усваивать витамины и контролировать вес.

Читать полностью » Дерматологи: пересушивание и дефицит витаминов делают ногти хрупкими вчера в 18:22

Всего одна привычка превращает крепкие ногти в бумагу — многие даже не подозревают

Хрупкие и ломкие ногти — это не приговор. Узнайте простые шаги, которые помогут восстановить их здоровье и вернуть прочность.

Читать полностью » Исследование Ливерпульского университета: нехватка воды повышает уровень гормона стресса вчера в 18:12

"Топливо" для организма на исходе: как нехватка воды крадёт силы каждый день

Недостаток воды в организме может приводить к неожиданным последствиям. Устали? Тянет на сладкое? Эти 7 симптомов говорят о дефиците жидкости.

Читать полностью » Зелёный чай снижает воспаление и замедляет старение кожи вчера в 17:48

Две чашки в день — и кожа становится чище и свежее: напиток, который убирает жирный блеск лучше дорогих средств

Узнайте, как простой напиток способен стать главным секретом сияющей кожи и почему его любят не только нутрициологи, но и бьюти-эксперты.

Читать полностью » Цитрусы и йогурты: неожиданные враги здоровых зубов вчера в 17:07

Сладости не виноваты: 5 неожиданных продуктов, разрушающих зубы

Знаете ли вы, что некоторые привычные продукты могут угрожать вашим зубам? Узнайте, какие безобидные закуски могут быть причиной кариеса и как защитить эмаль.

Читать полностью » Врачи: сутулость появляется не только с возрастом, а из-за образа жизни вчера в 16:25

Одна минута в день против сутулости: метод, который работает без спортзала

Сутулость — не только возрастной признак. Узнайте, как простые упражнения и правильные привычки помогают вернуть осанке лёгкость и здоровье.

Читать полностью » Эксперты назвали шоколад и добрые дела простыми способами повысить эндорфины вчера в 16:03

Эндорфины без спортзала: 5 секретов счастья, которые легко встроить в жизнь

Узнайте, как простые привычки активизируют эндорфины и могут поднять настроение. Холодный душ, пение или шоколад - вот секреты счастья.

Читать полностью » Стилисты: светлый каштановый и блонд делают лицо мягче у женщин после 40 вчера в 15:18

Один тон волос — и морщины словно растворяются: омолаживающий эффект без косметики

Правильно подобранный цвет волос помогает освежить лицо и смягчить черты. Какие оттенки лучше всего подходят женщинам после 40 — разбираем в деталях.

Читать полностью »

