Яйца могут быть опаснее, чем кажутся: почему моющие средства не лучший выбор

Мыть яйца с использованием мыла или моющих средств не рекомендуется, утверждает врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян. По её словам, на скорлупе могут остаться химические вещества, которые могут попасть в пищу.

Почему не стоит мыть яйца мылом

На яйцах могут присутствовать химикаты, которые остаются после использования моющих средств. Это опасно, так как эти вещества могут попасть внутрь при последующем употреблении яйца. Вместо мыла и агрессивных моющих средств, рекомендуется использовать тёплую воду и мягкую губку или ткань для деликатной очистки.

Необходимость мыть яйца перед употреблением

Необходимо тщательно мыть яйца перед употреблением, чтобы избавиться от загрязнений, таких как перья, помет, и бактерий, например, сальмонеллы. Сальмонелла — это одна из самых известных бактерий, которая может вызвать серьёзные расстройства пищеварения, если попадёт внутрь яйца.

"Если бактерии попадут внутрь яйца, это может привести к кишечным инфекциям", — объяснила Эвелина Овнанян.

Основная угроза — внешняя поверхность

Если яйцо свежее и его скорлупа не повреждена, основная угроза исходит именно от внешней поверхности, а не от содержимого. Это подтверждает важность очистки скорлупы перед тем, как начать готовить или употреблять яйцо.

Таким образом, для сохранения безопасности лучше избегать использования моющих средств и проводить чистку яиц деликатно, чтобы минимизировать риск попадания химических остатков в пищу.