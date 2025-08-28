Одно неверное движение — и кутикула разрушена: чем это грозит яйцам

Причина, по которой в супермаркетах яйца хранятся без холодильника, а дома их всё же рекомендуют держать в холоде, связана с особенностями строения яйца и условиями его сохранности.

Защитная оболочка яйца

Помимо скорлупы и содержимого, яйцо покрыто тончайшей прозрачной плёнкой — кутикулой. Она играет роль естественного барьера, защищающего яйцо от проникновения бактерий, включая сальмонеллу.

В странах Европы, в отличие от США, яйца перед продажей не моют промышленным способом. Благодаря этому кутикула остаётся невредимой, и продукт может спокойно находиться на полках магазинов при комнатной температуре, не теряя безопасности.

Однако эта защита очень хрупкая. Сильное мытьё или резкие перепады температуры способны её разрушить. Именно поэтому важно понимать разницу в хранении на витрине и дома.

Опасность конденсата

"Если яйца перемещать из холода в тепло, образуется конденсат, и вместе с ним повышается риск заражения", — предупредила ветеринар и специалист по пищевой безопасности Мария Гонсалес (Университет Комплутенсе, Мадрид) в интервью COPE.

Конденсат на скорлупе действует разрушительно: влага повреждает кутикулу и облегчает путь бактериям внутрь. Чтобы избежать этого, в магазинах яйца не помещают в холодильные установки, а хранят при стабильной комнатной температуре.

Почему дома всё иначе

Дома условия хранения не такие контролируемые, как в торговых сетях. Здесь чаще происходят перепады температуры, влажности, а срок хранения обычно дольше. Поэтому холодильник становится оптимальным решением: он помогает сохранить свежесть яиц и снижает вероятность размножения опасных микроорганизмов.

Рекомендации специалистов

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют:

хранить яйца в заводской упаковке, которая защищает их от ударов и посторонних запахов;

размещать упаковку в холодной и стабильной зоне холодильника, подальше от дверцы, где чаще всего происходят температурные колебания.

Такое простое правило помогает продлить срок годности и обезопасить продукт от возможных загрязнений.