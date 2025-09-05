Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яйца в дверце холодильника
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:26

Лоток на дверце — ловушка: где на самом деле лучше хранить яйца

Проверка свежести яйца водой: свежее опускается на дно, старое всплывает

Яйца — один из самых универсальных продуктов: из них можно приготовить быстрый завтрак, ароматную выпечку, сытный салат или даже изысканный ужин. Но мало кто задумывается, что от правильного хранения напрямую зависит не только вкус блюда, но и безопасность для здоровья. Давайте разберёмся, как обращаться с яйцами после покупки, где им лучшее место в холодильнике и как проверить свежесть.

Особенности скорлупы: что скрывается под защитой

На первый взгляд скорлупа кажется прочной и надёжной, но на самом деле она пористая. Через мельчайшие отверстия проходит воздух, влага и даже микроорганизмы. Природа позаботилась о защите: яйца покрыты тонкой кутикулой, которая закрывает поры и препятствует проникновению бактерий, включая опасную сальмонеллу. Поэтому главный принцип — не разрушать кутикулу раньше времени.

Мыть или не мыть?

Здесь есть простое правило:

  • перед хранением яйца мыть не стоит. Даже лёгкое загрязнение лучше убрать сухой тряпочкой или щёточкой. Влажная скорлупа без плёнки быстро пропустит внутрь бактерии;
  • перед использованием мыть обязательно. Тёплая проточная вода и мыло надёжно удалят микробы с поверхности, чтобы они не попали внутрь при разбивании.

Есть и исключение: если на скорлупе есть следы помёта, перьев или кровь, её всё же придётся вымыть сразу. Но такие яйца лучше использовать в течение 1-2 дней.

Где хранить яйца в холодильнике

Несмотря на удобные пластиковые лотки на дверце холодильника, это не лучшее место. Там температура колеблется сильнее всего из-за частого открывания. Гораздо надёжнее ставить лоток на внутреннюю полку, ближе к задней стенке, где температура стабильна и ниже.

Оптимальные условия: температура от +2 до +4 °C; влажность 75-85%, чтобы яйца не пересыхали.

Хранить их лучше в родной упаковке из картона или пластика: так они меньше впитывают запахи и меньше рискуют повредиться.

Правильное положение: острым концом вниз

У яйца один конец тупой, другой — острый. Хранение острым концом вниз сохраняет свежесть дольше. Всё дело в том, что в тупом конце находится воздушная камера: в таком положении желток остаётся в центре и не соприкасается с ней, что продлевает срок хранения и вкус.

Сроки хранения

Сроки сильно зависят от вида яйца и условий.

  1. Куриные яйца в холодильнике — до 28 дней с даты сортировки (если не мытые).

  2. При комнатной температуре — максимум 7-10 дней.

  3. Перепелиные благодаря природному антисептику лизоциму могут храниться до 40 дней.

  4. Утиные и гусиные — не больше 14 дней, так как их скорлупа более пористая.

  5. Варёные в скорлупе яйца: вкрутую — до недели, всмятку — 1-2 дня.

  6. Очищенные варёные яйца — не более 3 дней в контейнере.

  7. Разбитые в контейнер сырые яйца — 1-2 дня. Белок и желток по отдельности — 2-3 дня.

Окрашенные пасхальные яйца также ограничены по сроку: с натуральными красителями — до недели, с термоплёнкой — около 10 дней.

Проверка свежести

Забыли дату покупки? Есть три надёжных способа:

  1. Погрузите яйцо в стакан с холодной водой. Свежее опустится на дно и ляжет набок. Через неделю тупой конец слегка приподнимется, а старое яйцо всплывёт.

  2. Потрясите яйцо возле уха. Если внутри слышно хлюпанье — оно старое.

  3. Разбейте яйцо на тарелку. У свежего желток плотный и высокий, белок густой и собранный вокруг. У старого желток плоский, белок водянистый и растекается.

