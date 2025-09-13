Белая или коричневая скорлупа? Разница есть, но не там, где вы думаете

На прилавках магазинов мы привыкли видеть яйца с белой и коричневой (оранжевой) скорлупой. Разница бросается в глаза, но всегда ли за внешним отличием скрывается что-то большее?

Эксперты уверяют: ключевой фактор здесь — порода курицы, а не вкус или состав продукта. Белые куры несут яйца с белой скорлупой, а рыжие или красные — с коричневой.

Цвет против содержания

Несмотря на разное "упаковочное оформление", сами яйца одинаковы по вкусу и питательным свойствам. Белок и желток у них не зависят от цвета скорлупы, поэтому говорить о различиях в качестве бессмысленно.

Что влияет на цену

В некоторых странах и регионах потребители считают коричневые яйца более "натуральными". Из-за этого складывается тренд: их чаще покупают, а значит, цена может быть выше. На самом деле это скорее вопрос маркетинга и привычек, чем объективных преимуществ.

Главное различие