Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Курятник
Курятник
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:05

Куры не несутся зимой? Значит, кто-то нарушил главное правило птичника

Ветеринары: при температуре ниже +8 °C куры перестают нестись зимой

Зимой, когда дни становятся короткими, а температура падает, даже опытные птицеводы сталкиваются с тем, что их куры перестают нестись. Однако постоянная яйценоскость в холодное время года — не миф, а результат правильных условий содержания. На промышленных птицефабриках куры несутся круглый год, и этот опыт можно успешно применить в частном хозяйстве. Главное — знать, какие факторы влияют на продуктивность и как их контролировать.

Правило 1. Микроклимат решает всё

Для комфортного самочувствия и высокой яйценоскости важно поддерживать стабильные параметры микроклимата: температуру, влажность и освещённость. Оптимальная температура для несушек зимой — +8 °C и выше, влажность — 50-60 %. При более низких значениях птицы начинают мерзнуть и расходуют энергию не на производство яиц, а на обогрев тела.

Вентиляция должна работать постоянно, но без сквозняков. В южных регионах достаточно естественного воздухообмена, а в северных лучше установить приточно-вытяжную систему. Проверяйте стены и двери — щели нужно тщательно заделать.

Освещение не менее важно. Чтобы яйценоскость оставалась высокой, птицам нужно 14-15 часов света в сутки. Зимой без искусственного освещения не обойтись. Подойдут лампы накаливания или светодиодные лампы с тёплым спектром. Для птичника площадью 20-24 м² достаточно двух ламп по 60 Вт. Но не стоит делать свет слишком ярким — это может вызвать стресс и даже каннибализм среди птиц.

Мини-таблица сравнения

Параметр Оптимальное значение Последствие отклонения
Температура воздуха +8…+15 °C Замедление обмена веществ
Влажность 50-60 % Ломкость пера, болезни дыхания
Световой день 14-15 ч Снижение яйценоскости

Правило 2. Выгул даже зимой

Многие боятся выпускать кур зимой, но при правильных условиях выгул только полезен. Если температура не ниже -8 °C, нет ветра и снегопада — смело открывайте загон. Солнечные ванны позволяют птице синтезировать витамин D, необходимый для усвоения кальция и формирования прочной скорлупы. А свежий воздух улучшает состояние дыхательной системы и укрепляет иммунитет.

Чтобы выгул был безопасным:

  • выбирайте южную сторону двора, где солнце задерживается дольше;

  • постелите сухую подстилку и регулярно её меняйте;

  • установите навес или экран из профнастила, чтобы защитить зону выгула от ветра и осадков;

  • поставьте ванночки с песчано-зольной смесью — куры будут чистить перья и избавляться от паразитов;

  • смазывайте гребешки и серёжки вазелином, чтобы избежать обморожений.

Правило 3. Зимний рацион несушек

Кормление — основа здоровья и продуктивности. Главная цель — сбалансированное питание и строгое соблюдение режима. При выгуле кормят дважды в день, а при клеточном содержании — трижды. Постоянный график помогает пищеварению и улучшает усвоение корма.

Утром давайте тёплую мешанку: варёный картофель, дроблёное зерно, отруби, толчёную скорлупу. Вечером — цельное зерно. Кормление завершается за 40-50 минут до выключения света.

Несушки должны получать:

  • белок (жмых, бобовые, рыбий жир, молочные продукты);

  • минералы (мел, ракушка, известняк);

  • витамины (особенно D и A).

Если нет возможности использовать корма животного происхождения, замените их соей - её аминокислотный состав почти идентичен мясным продуктам. Зимой, когда нет свежей травы, в рацион включают травяную муку, сушёную крапиву и морковь. При необходимости можно добавлять витаминно-минеральные комплексы.

Советы шаг за шагом

  1. Организуйте трёхразовое кормление при отсутствии выгула.

  2. Следите, чтобы кормушки не пустовали, но и не переполнялись.

  3. Меняйте воду в поилках минимум дважды в день.

  4. Добавляйте в рацион минеральные добавки ежедневно.

  5. Раз в неделю предлагайте птице пророщенное зерно — источник витаминов группы B.

Правило 4. Принудительная линька

В естественных условиях осенью куры линяют, и яйцекладка временно прекращается. Этот процесс может длиться до 70 дней. Чтобы не терять время, фермеры применяют принудительную линьку — зоотехнический приём, сокращающий паузу в яйценоскости до 45 дней.

Методы ускорения:

  • корректировка освещения (сокращение светового дня);

  • временное ограничение кормления;

  • повышение температуры в помещении.

После линьки птица восстанавливает активность и даёт яйца с плотной скорлупой и высоким содержанием белка.

Правило 5. Возраст имеет значение

У кур, как и у всех живых существ, продуктивность имеет предел. Пик яйценоскости наступает в первый год жизни — до 300 яиц в год. На втором году количество снижается примерно на 10 %. После 5-6 лет большинство несушек перестаёт нестись вовсе.

Если зимой яйцекладка резко упала, стоит проверить возраст птицы. Возможно, она уже отработала свой цикл. Промышленные фермеры держат кур 1-2 года, после чего заменяют молодыми.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Держать старых кур ради "опыта" Падение яйценоскости и затраты на корм Замена стада молодыми несушками
Недостаток витамина D Тонкая скорлупа, рахит УФ-лампы, добавки с рыбьим жиром
Отсутствие вентиляции Влажность, грибок, болезни Приточная вентиляция с регулировкой

А что если куры всё равно не несутся?

Причины могут быть разными: стресс, паразиты, смена корма, резкое снижение температуры или нехватка света. Начните с простого:

  • увеличьте продолжительность освещения до 15 часов;

  • проверьте наличие сквозняков и сырости;

  • обработайте птицу от паразитов;

  • добавьте в рацион витамин D и кальций.
    Через неделю-другую ситуация обычно улучшается.

Плюсы и минусы зимнего содержания

Плюсы Минусы
Куры устойчивее к болезням благодаря свежему воздуху Требуется дополнительное освещение и обогрев
Улучшается качество яиц (скорлупа плотнее) Повышенные затраты на корм
Возможность круглогодичной яйцекладки Нужно чаще чистить помещение

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно кормить кур зимой?
Дважды при выгуле, трижды — при содержании в помещении без выгула.

Что давать вместо свежей травы?
Сушёную крапиву, травяную муку, морковь, капустные листья.

Можно ли использовать лампы дневного света?
Да, но предпочтительнее тёплый спектр — он ближе к естественному солнцу.

Как избежать обморожений?
Регулярно проверяйте подстилку, делайте защитные навесы и смазывайте гребни вазелином.

Когда стоит обновить поголовье?
Через 2-3 года, если производительность снижается.

Мифы и правда

  • Миф: зимой куры не несутся вообще.
    Правда: при правильном микроклимате и освещении яйценоскость почти не снижается.

  • Миф: зимой нельзя выпускать птиц на улицу.
    Правда: выгул при -5…-8 °C укрепляет здоровье и повышает иммунитет.

  • Миф: кур достаточно кормить зерном.
    Правда: для нормальной яйцекладки нужен сбалансированный рацион с белком и витаминами.

Три интересных факта

  1. У кур глаза реагируют не только на видимый свет, но и на ультрафиолет — именно поэтому им нужен солнечный выгул.

  2. Утренние яйца обычно крупнее вечерних, ведь ночью птица отдыхает и лучше усваивает кальций.

  3. Звуки в курятнике влияют на настроение птиц: куры предпочитают тишину и спокойный голос хозяина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Болезни суставов и травмы — главные причины, почему куры перестают ходить сегодня в 10:34
Курица села на лапу — и не встаёт: сигнал, который нельзя игнорировать

Если курица внезапно перестала вставать и сидит на лапе, причина может скрываться в травме, болезни или питании. Разберём, что делать, чтобы вернуть птице активность.

Читать полностью » Эксперты указали, что клетка для одного попугая должна быть не меньше 50 сантиметров сегодня в 9:21
Ошибка при покупке — и птица страдает: что нельзя делать, выбирая попугая

Прежде чем завести попугая, стоит понять, какая порода подойдёт именно вам, как выбрать здоровую птицу и что нужно для комфортной жизни пернатого друга.

Читать полностью » Учёные подтвердили наличие у собак когнитивных способностей, аналогичных человеческим сегодня в 8:11
Собаки чувствуют нас до полуслова: эмпатия, которую наука теперь измеряет приборами

Умеют ли собаки думать и как устроены их умные навыки на самом деле? Наука по-новому объясняет обонятельный мир, память и эмоции — и даёт практичные советы.

Читать полностью » Исследования показали: у мопсов и бульдогов слёзные железы активнее из-за строения черепа сегодня в 7:49
Один взгляд собаки — и всё ясно: глаза выдают недуг, который подкрадывается незаметно

Собака плачет, а вы не знаете почему? Иногда это норма, а иногда — сигнал болезни. Разбираемся, когда стоит волноваться и как помочь питомцу.

Читать полностью » Учёные нашли зависимость между цветом шерсти кошек и особенностями их темперамента сегодня в 6:34
В одной шерстинке — и характер, и судьба: как цвет делает кошку особенной

Почему одни кошки обожают уединение, а другие требуют постоянного внимания? Учёные объясняют, как окрас шерсти связан с темпераментом питомца.

Читать полностью » Исследователи рассказали, что воспитание и наследственность формируют поведение кошек сегодня в 5:06
У каждой кошки свой код ДНК характера: пять тайн, которые решают, будет ли она ласковой или дикаркой

Почему две кошки из одного помёта вырастают с разным характером? Разбираемся, какие пять факторов формируют индивидуальность каждого пушистого питомца.

Читать полностью » Ветеринары уточнили: кошкам необходим таурин, собаки усваивают злаки и овощи сегодня в 4:23
Они такие разные, но одинаково нужны: тайна, связывающая кошек и собак

Они разные по характеру, поведению и привычкам, но одинаково любимы миллионами. Почему кошки и собаки такие непохожие — и в чём их тайное сходство?

Читать полностью » Ветеринары предупредили, что у кошек старше 12 лет возрастает риск хронических болезней сегодня в 3:22
Кошка стала спать дольше и меньше играть — но причина не в лени

Как помочь пожилой кошке чувствовать себя комфортно, сохранить здоровье и радость жизни? Советы, мифы и практические решения для заботливых владельцев.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Учёные: минеральные удобрения осенью повышают урожай клубники на 40 %
Красота и здоровье
Эксперт Ткаченко: парацетамол и НПВП при превышении дозы опасны для печени
Наука
В Португалии показали, что движения мордочки мышей сопоставимы с данными нейросканеров
Спорт и фитнес
Врачи напомнили: быстрая ходьба укрепляет сосуды, суставы и продлевает жизнь
Красота и здоровье
Здоровье почек напрямую связано с питанием, водой, солью и образом жизни человека
Садоводство
Капуста хорошо развивается при фосфорно-калийных удобрениях и регулярном рыхлении грунта
Садоводство
Листовая земля улучшает структуру и влагу почвы — данные специалистов по садоводству
Дом
Гардеробная в малогабаритной квартире: идеи и решения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet