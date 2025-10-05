Куры не несутся зимой? Значит, кто-то нарушил главное правило птичника
Зимой, когда дни становятся короткими, а температура падает, даже опытные птицеводы сталкиваются с тем, что их куры перестают нестись. Однако постоянная яйценоскость в холодное время года — не миф, а результат правильных условий содержания. На промышленных птицефабриках куры несутся круглый год, и этот опыт можно успешно применить в частном хозяйстве. Главное — знать, какие факторы влияют на продуктивность и как их контролировать.
Правило 1. Микроклимат решает всё
Для комфортного самочувствия и высокой яйценоскости важно поддерживать стабильные параметры микроклимата: температуру, влажность и освещённость. Оптимальная температура для несушек зимой — +8 °C и выше, влажность — 50-60 %. При более низких значениях птицы начинают мерзнуть и расходуют энергию не на производство яиц, а на обогрев тела.
Вентиляция должна работать постоянно, но без сквозняков. В южных регионах достаточно естественного воздухообмена, а в северных лучше установить приточно-вытяжную систему. Проверяйте стены и двери — щели нужно тщательно заделать.
Освещение не менее важно. Чтобы яйценоскость оставалась высокой, птицам нужно 14-15 часов света в сутки. Зимой без искусственного освещения не обойтись. Подойдут лампы накаливания или светодиодные лампы с тёплым спектром. Для птичника площадью 20-24 м² достаточно двух ламп по 60 Вт. Но не стоит делать свет слишком ярким — это может вызвать стресс и даже каннибализм среди птиц.
Мини-таблица сравнения
|Параметр
|Оптимальное значение
|Последствие отклонения
|Температура воздуха
|+8…+15 °C
|Замедление обмена веществ
|Влажность
|50-60 %
|Ломкость пера, болезни дыхания
|Световой день
|14-15 ч
|Снижение яйценоскости
Правило 2. Выгул даже зимой
Многие боятся выпускать кур зимой, но при правильных условиях выгул только полезен. Если температура не ниже -8 °C, нет ветра и снегопада — смело открывайте загон. Солнечные ванны позволяют птице синтезировать витамин D, необходимый для усвоения кальция и формирования прочной скорлупы. А свежий воздух улучшает состояние дыхательной системы и укрепляет иммунитет.
Чтобы выгул был безопасным:
-
выбирайте южную сторону двора, где солнце задерживается дольше;
-
постелите сухую подстилку и регулярно её меняйте;
-
установите навес или экран из профнастила, чтобы защитить зону выгула от ветра и осадков;
-
поставьте ванночки с песчано-зольной смесью — куры будут чистить перья и избавляться от паразитов;
-
смазывайте гребешки и серёжки вазелином, чтобы избежать обморожений.
Правило 3. Зимний рацион несушек
Кормление — основа здоровья и продуктивности. Главная цель — сбалансированное питание и строгое соблюдение режима. При выгуле кормят дважды в день, а при клеточном содержании — трижды. Постоянный график помогает пищеварению и улучшает усвоение корма.
Утром давайте тёплую мешанку: варёный картофель, дроблёное зерно, отруби, толчёную скорлупу. Вечером — цельное зерно. Кормление завершается за 40-50 минут до выключения света.
Несушки должны получать:
-
белок (жмых, бобовые, рыбий жир, молочные продукты);
-
минералы (мел, ракушка, известняк);
-
витамины (особенно D и A).
Если нет возможности использовать корма животного происхождения, замените их соей - её аминокислотный состав почти идентичен мясным продуктам. Зимой, когда нет свежей травы, в рацион включают травяную муку, сушёную крапиву и морковь. При необходимости можно добавлять витаминно-минеральные комплексы.
Советы шаг за шагом
-
Организуйте трёхразовое кормление при отсутствии выгула.
-
Следите, чтобы кормушки не пустовали, но и не переполнялись.
-
Меняйте воду в поилках минимум дважды в день.
-
Добавляйте в рацион минеральные добавки ежедневно.
-
Раз в неделю предлагайте птице пророщенное зерно — источник витаминов группы B.
Правило 4. Принудительная линька
В естественных условиях осенью куры линяют, и яйцекладка временно прекращается. Этот процесс может длиться до 70 дней. Чтобы не терять время, фермеры применяют принудительную линьку — зоотехнический приём, сокращающий паузу в яйценоскости до 45 дней.
Методы ускорения:
-
корректировка освещения (сокращение светового дня);
-
временное ограничение кормления;
-
повышение температуры в помещении.
После линьки птица восстанавливает активность и даёт яйца с плотной скорлупой и высоким содержанием белка.
Правило 5. Возраст имеет значение
У кур, как и у всех живых существ, продуктивность имеет предел. Пик яйценоскости наступает в первый год жизни — до 300 яиц в год. На втором году количество снижается примерно на 10 %. После 5-6 лет большинство несушек перестаёт нестись вовсе.
Если зимой яйцекладка резко упала, стоит проверить возраст птицы. Возможно, она уже отработала свой цикл. Промышленные фермеры держат кур 1-2 года, после чего заменяют молодыми.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Держать старых кур ради "опыта"
|Падение яйценоскости и затраты на корм
|Замена стада молодыми несушками
|Недостаток витамина D
|Тонкая скорлупа, рахит
|УФ-лампы, добавки с рыбьим жиром
|Отсутствие вентиляции
|Влажность, грибок, болезни
|Приточная вентиляция с регулировкой
А что если куры всё равно не несутся?
Причины могут быть разными: стресс, паразиты, смена корма, резкое снижение температуры или нехватка света. Начните с простого:
-
увеличьте продолжительность освещения до 15 часов;
-
проверьте наличие сквозняков и сырости;
-
обработайте птицу от паразитов;
-
добавьте в рацион витамин D и кальций.
Через неделю-другую ситуация обычно улучшается.
Плюсы и минусы зимнего содержания
|Плюсы
|Минусы
|Куры устойчивее к болезням благодаря свежему воздуху
|Требуется дополнительное освещение и обогрев
|Улучшается качество яиц (скорлупа плотнее)
|Повышенные затраты на корм
|Возможность круглогодичной яйцекладки
|Нужно чаще чистить помещение
Часто задаваемые вопросы
Как часто нужно кормить кур зимой?
Дважды при выгуле, трижды — при содержании в помещении без выгула.
Что давать вместо свежей травы?
Сушёную крапиву, травяную муку, морковь, капустные листья.
Можно ли использовать лампы дневного света?
Да, но предпочтительнее тёплый спектр — он ближе к естественному солнцу.
Как избежать обморожений?
Регулярно проверяйте подстилку, делайте защитные навесы и смазывайте гребни вазелином.
Когда стоит обновить поголовье?
Через 2-3 года, если производительность снижается.
Мифы и правда
-
Миф: зимой куры не несутся вообще.
Правда: при правильном микроклимате и освещении яйценоскость почти не снижается.
-
Миф: зимой нельзя выпускать птиц на улицу.
Правда: выгул при -5…-8 °C укрепляет здоровье и повышает иммунитет.
-
Миф: кур достаточно кормить зерном.
Правда: для нормальной яйцекладки нужен сбалансированный рацион с белком и витаминами.
Три интересных факта
-
У кур глаза реагируют не только на видимый свет, но и на ультрафиолет — именно поэтому им нужен солнечный выгул.
-
Утренние яйца обычно крупнее вечерних, ведь ночью птица отдыхает и лучше усваивает кальций.
-
Звуки в курятнике влияют на настроение птиц: куры предпочитают тишину и спокойный голос хозяина.
