Куры не несутся зимой? Значит, кто-то нарушил главное правило птичника

Зимой, когда дни становятся короткими, а температура падает, даже опытные птицеводы сталкиваются с тем, что их куры перестают нестись. Однако постоянная яйценоскость в холодное время года — не миф, а результат правильных условий содержания. На промышленных птицефабриках куры несутся круглый год, и этот опыт можно успешно применить в частном хозяйстве. Главное — знать, какие факторы влияют на продуктивность и как их контролировать.

Правило 1. Микроклимат решает всё

Для комфортного самочувствия и высокой яйценоскости важно поддерживать стабильные параметры микроклимата: температуру, влажность и освещённость. Оптимальная температура для несушек зимой — +8 °C и выше, влажность — 50-60 %. При более низких значениях птицы начинают мерзнуть и расходуют энергию не на производство яиц, а на обогрев тела.

Вентиляция должна работать постоянно, но без сквозняков. В южных регионах достаточно естественного воздухообмена, а в северных лучше установить приточно-вытяжную систему. Проверяйте стены и двери — щели нужно тщательно заделать.

Освещение не менее важно. Чтобы яйценоскость оставалась высокой, птицам нужно 14-15 часов света в сутки. Зимой без искусственного освещения не обойтись. Подойдут лампы накаливания или светодиодные лампы с тёплым спектром. Для птичника площадью 20-24 м² достаточно двух ламп по 60 Вт. Но не стоит делать свет слишком ярким — это может вызвать стресс и даже каннибализм среди птиц.

Мини-таблица сравнения