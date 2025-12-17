Еще вчера — сверхприбыль, сегодня — почти ноль: что случилось с рынком яиц в России

Рентабельность производства куриных яиц в России за девять месяцев 2025 года обрушилась почти в семь раз, что стало резким контрастом по сравнению с ситуацией двухлетней давности, когда этот продукт оказался одним из главных драйверов продовольственной инфляции. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата и участников рынка, отмечая, что отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства и падением цен.

Падение доходности на фоне избытка продукции

По итогам января-сентября 2025 года рентабельность производства яиц составила 5,5% против 38,81% годом ранее. Как следует из данных Росстата, столь резкое снижение связано прежде всего с перепроизводством. За год отпускные цены упали более чем на 25%, о чем ранее писал "Коммерсантъ". При этом, по данным исследовательской компании NTech, в натуральном выражении продажи яиц за девять месяцев выросли на 10%, тогда как в денежном сократились на 13%.

Собеседники издания в отрасли отмечают, что снижение рентабельности фиксируется почти на всех российских птицефабриках. Исключением частично остаются регионы Сибири, где объем выпуска не превышает спрос. На Урале удержать показатели позволило сокращение предложения из-за вспышек птичьего гриппа на отдельных предприятиях.

От ценового пика к рыночной коррекции

Как указывает партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина, наиболее заметный рост цен производителей пришелся на 2022-2024 годы. Тогда средняя цена увеличилась с 5,9 тыс. до 9,9 тыс. рублей за тысячу штук, а пиковая рентабельность в первом квартале 2024 года достигла 53,6%. Этому способствовало сокращение предложения: в январе-феврале 2024 года производство яиц снизилось на 1,8%, до 6,11 млрд штук.

Высокая доходность, по словам эксперта, формировалась не за счет роста маржи, а из-за инфляции по всей цепочке затрат. За этот период вспомогательные материалы подорожали на 58%, заработная плата — на 41%, логистика и оптовая наценка — на 59%, себестоимость — на 24%. В конце 2023 года ситуация стала критической, что вынудило ФАС заявить о контроле цен, включая розницу.

Структурные проблемы и прогнозы

По оценкам участников рынка, в январе-октябре 2025 года в России произвели 33,5 млрд яиц — на 6,6% больше, чем годом ранее. К октябрю цены опустились до 5,3 тыс. рублей за тысячу штук. Дополнительное давление на рентабельность оказывает политика ритейлеров: от выплаты премий освобождена только категория С1, тогда как яйца других категорий нередко реализуются ниже себестоимости из-за слабого спроса.

Альбина Корягина допускает, что при сохранении текущих тенденций рентабельность может снизиться до 2-5%. Более оптимистичный сценарий предполагает стабилизацию в диапазоне 5-15% при корректировке объемов выпуска и снижении затрат на корма. В агентстве AD Libitum считают, что часть производителей уже адаптировалась к низким ценам, однако это сопровождается сокращением расходов, в том числе на вакцинацию поголовья.