Яйца пошли против инфляции: на Кубани цены рухнули там, где никто не ждал

Резкое снижение цен на куриные яйца стало заметным для покупателей на Кубани к концу осени 2025 года. Несмотря на сохраняющееся инфляционное давление по ряду продовольственных товаров, именно эта категория продемонстрировала устойчивую обратную динамику. Об этом сообщает "Деловая газета. Юг" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Динамика цен в Краснодарском крае

В ноябре 2025 года средняя стоимость десятка яиц в Краснодарском крае составила 95,7 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена снизилась на 15%. Для сравнения, в ноябре 2024 года десяток яиц на Кубани стоил 112,8 рубля, что делало этот продукт заметно более дорогим для потребителей.

Таким образом, регион оказался в числе территорий, где снижение цен выразилось наиболее отчетливо. Снижение стоимости отразилось как на розничных рынках, так и в сетевых магазинах, где яйца традиционно относятся к товарам повседневного спроса.

Ситуация в Южном федеральном округе

Схожая тенденция наблюдалась и в целом по Южному федеральному округу. В среднем по ЮФО за период с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года стоимость десятка яиц снизилась на 21,2%. Если год назад этот показатель составлял 109 рублей, то к ноябрю 2025 года он опустился до 85,9 рубля.

Такая динамика указывает на системный характер изменений, затронувших не только отдельные регионы, но и макрорегион в целом. Снижение цен стало результатом процессов, происходящих непосредственно в отрасли птицеводства.

Причины удешевления продукции

Ранее причины снижения цен на яйца в России объясняла "Российской газете" доцент кафедры "Финансовый контроль и казначейское дело" финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Инна Черных. По ее словам, ключевыми факторами стали перепроизводство и накопление избыточных запасов продукции.

Рост объемов выпуска при ограниченных возможностях сбыта привел к формированию излишков, что неизбежно отразилось на ценах. Производители оказались вынуждены корректировать отпускную стоимость, чтобы избежать дальнейшего накопления запасов.

Инвестиции в птицеводство Кубани

Дополнительным фактором, влияющим на рынок, стало развитие производственных мощностей в Краснодарском крае. В 2025 году на птицефабрике "Кореновская" был запущен репродуктор родительского стада кур-несушек бройлерного направления. Инвестиционные вложения в этот проект составили 2,4 млрд рублей.

Мощность нового репродуктора оценивается в 25 млн инкубационных яиц в год. При этом в перспективе предприятие планирует нарастить объем производства до 72 млн инкубационных яиц. Реализация подобных проектов усиливает производственный потенциал региона и способствует формированию устойчивого предложения на рынке.