Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яйца на столе
Яйца на столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:16

От Пасхи до осени: как уральские яйца пережили свой ценовой марафон

Яйца в Свердловской области подешевели после весеннего роста — статистика

После резкого роста цен весной стоимость яиц в Свердловской области пошла вниз. По данным Свердловскстата, с сентября 2024 года цена снизилась на 19,4%.

Почему яйца подешевели

Представитель одного из крупнейших производителей региона рассказал корреспонденту URA. RU, что на рынке сработал сезонный фактор и спрос снизился.

"Отчасти на стоимость влияет сезонность. Еще цена зависит и от качества яйца, а оно определяется кормлением, условиями содержания, и сам рынок диктует условия. И как бы там ни было, себестоимость производства постоянно растет, как бы не оптимизировали затраты", — пояснили на предприятии.

Ранее, по словам производителей, рост цен традиционно наблюдался перед Пасхой - в это время спрос увеличивался, а хранить большие партии продукции было негде, поэтому покупатели делали запасы заранее.

Цены в динамике

  • Весной 2024 года десяток яиц стоил в среднем 104,99 рубля.

  • К началу 2025 года цена выросла до 111,47 рубля.

  • К концу сентября 2024 года стоимость снизилась до 84,75 рубля за десяток.

Таким образом, рынок постепенно возвращается к более стабильным значениям, хотя производители предупреждают: себестоимость растёт, и снижение цен может оказаться временным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Березовском школьнице разрешили кокошник, но с ограничениями по безопасности — URA.RU сегодня в 8:17
"Не антиславяне какие-то": как спор из-за кокошника дошёл до президента

В школе Березовского не запретили кокошники, но рекомендовали детям их не носить. Почему из-за аксессуара разгорелся спор, дошедший до президента?

Читать полностью » 28 депутатов Екатеринбурга проголосовали за изменение границ города сегодня в 7:11
Город делит землю с соседями: почему Екатеринбургу пришлось пересматривать свои границы

Депутаты Екатеринбурга утвердили изменение границ города. Часть земель передадут Сысерти и Белоярскому округу из-за ошибок в кадастровых данных.

Читать полностью » Жители Екатеринбурга сэкономили 38,8 млн рублей на проезде через СБП — мэрия сегодня в 6:36
Оплатил по СБП — сэкономил на билет: екатеринбуржцы уже оставили в кошельках почти 39 миллионов

Жители Екатеринбурга сэкономили почти 39 миллионов рублей, оплачивая проезд через СБП. Почему этот способ оплаты стал настолько популярным?

Читать полностью » Екатеринбург готов ограничить движение трамваев из-за нападений — вице-мэр Галямов сегодня в 5:36
Трамваи под угрозой: Екатеринбург готовит остановку маршрутов из-за нападений подростков

В Екатеринбурге могут ограничить движение трамваев из-за нападений подростков. Городская администрация требует от полиции срочных действий.

Читать полностью » В Екатеринбурге цены на бензин выросли на 5 рублей, перебоев не зафиксировано сегодня в 4:37
Топливо подорожало, но не исчезло: как Екатеринбург пережил слухи о дефиците

Корреспондент URA.RU проверил екатеринбургские заправки: топлива хватает, ограничения — редкость. Где дешевле заправиться и как изменились цены за неделю?

Читать полностью » Уральские фильмы победили на международном фестивале документального кино сегодня в 3:36
Урал снимает честно: фильмы наших режиссёров признаны лучшими на международной сцене

Две уральские документальные ленты стали победителями фестиваля «Россия». Какие темы покорили профессиональное жюри и кто получил главные награды?

Читать полностью » Екатеринбуржцы всё чаще заказывают кокошники ручной работы сегодня в 2:26
Найти кокошник сложнее, чем айфон: где в Екатеринбурге продают главный аксессуар года

Корреспондент URA.RU прошёлся по екатеринбургским магазинам в поисках кокошников. Где всё-таки продают модный аксессуар и сколько он стоит?

Читать полностью » В екатеринбургском метро начнут проверять включением телефоны и ноутбуки пассажиров сегодня в 1:11
Метро проверит не только сумку, но и смартфон: на Урале ужесточают безопасность

В екатеринбургском метро начнут проверять телефоны и ноутбуки при досмотре. Зачем ввели новое правило и как теперь готовиться к поездке?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Исследователи: высокоинтенсивные интервальные тренировки замедляют старение клеток
Авто и мото
Автоэксперт: дошиповка шин допустима при остатке протектора от 6 мм
Дом
Роскошный интерьер без лишних затрат: практичные идеи для вашего дома
Садоводство
Дезинфекция и замена верхнего слоя земли в теплице весной предотвращают грибковые инфекции растений
Красота и здоровье
Недосып повышает воспаление и риск болезней сердца — показало исследование Университета Уппсалы
Садоводство
Эксперты советуют перерабатывать листья в компост и мульчу вместо сжигания
Питомцы
Историки: кошки сопровождали моряков с времён финикийцев и египтян
Туризм
Путеводитель по Костроме: главные достопримечательности, монастыри и исторические места
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet