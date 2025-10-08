От Пасхи до осени: как уральские яйца пережили свой ценовой марафон

После резкого роста цен весной стоимость яиц в Свердловской области пошла вниз. По данным Свердловскстата, с сентября 2024 года цена снизилась на 19,4%.

Почему яйца подешевели

Представитель одного из крупнейших производителей региона рассказал корреспонденту URA. RU, что на рынке сработал сезонный фактор и спрос снизился.

"Отчасти на стоимость влияет сезонность. Еще цена зависит и от качества яйца, а оно определяется кормлением, условиями содержания, и сам рынок диктует условия. И как бы там ни было, себестоимость производства постоянно растет, как бы не оптимизировали затраты", — пояснили на предприятии.

Ранее, по словам производителей, рост цен традиционно наблюдался перед Пасхой - в это время спрос увеличивался, а хранить большие партии продукции было негде, поэтому покупатели делали запасы заранее.

Цены в динамике

Весной 2024 года десяток яиц стоил в среднем 104,99 рубля .

К началу 2025 года цена выросла до 111,47 рубля .

К концу сентября 2024 года стоимость снизилась до 84,75 рубля за десяток.

Таким образом, рынок постепенно возвращается к более стабильным значениям, хотя производители предупреждают: себестоимость растёт, и снижение цен может оказаться временным.