Блинчики в салате: парадокс, где яйца становятся звездой вечера

Хотите удивить гостей необычной закуской из привычных продуктов? Попробуйте салат "Загадка для гостей" с яичными блинчиками — блюдо, чьё необычное сочетание заставит всех гадать, из чего же он приготовлен.

Ингредиенты для салата

Куриные грудки — 200 г (отварные)

Огурцы — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л. (можно смешать с сметаной)

Соль — по вкусу

Яйца — 4 шт.

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Крахмал (картофельный или кукурузный) — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Растительное масло — 1 ст. л. (для жарки)

Как приготовить

Отварите куриное филе: доведите воду до кипения, опустите мясо, посолите и варите на медленном огне около 30 минут. После остудите и разберите мясо на волокна. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле на сильном огне до лёгкой золотистости. Важно не пережарить — лук должен оставаться немного хрустящим.

Смешайте яйца с мукой, крахмалом и щепоткой соли венчиком до однородной массы. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла выпекайте тонкие блинчики с двух сторон до золотистого цвета. У меня получилось четыре блинчика.

Огурцы помойте, обсушите и нарежьте тонкой соломкой. Несколько полосок можно оставить для украшения. Остывшие блинчики сверните рулетом и нарежьте тонкими полосками. Часть полосок тоже оставьте для декора.

В салатник выложите куриное мясо, добавьте обжаренный лук и огурцы. Затем аккуратно положите полоски яичных блинчиков.

Заправьте салат майонезом, посолите и, по желанию, добавьте немного чёрного молотого перца. Перемешивайте салат аккуратно, используя две вилки или специальные приборы, чтобы сохранить его воздушность.

Подача и украшение

Готовый салат сразу подайте к столу. Для особого эффекта украсьте рулетиками из огурца и блинчиков — это придаст блюду праздничный и аппетитный вид.

Приятного аппетита! Этот салат — отличный способ удивить гостей и разнообразить меню из простых продуктов.