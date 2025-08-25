Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by User:Nikowsk is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 15:18

Яйца с шифром: раскрываем секретный код на скорлупе — платите меньше, получайте больше

Роскачество: цена яиц выгоднее при расчёте за килограмм, а не за десяток

Вы стоите у витрины с десятками коробок яиц, цены разные, а на скорлупе — загадочные символы: С0, С1, С2, Д0. Кажется, что это просто маркетинг, но на самом деле код на яйце — настоящий паспорт продукта. Разбираем, что значат буквы и цифры, и как не переплатить.

Что значит буква на яйце

  • Д — диетическое. Свежее, ему максимум 7 дней. Чистить после варки сложнее, зато это гарантированно свежий продукт.

  • С — столовое. Самое распространённое. Хранится при комнатной температуре до 25 дней, в холодильнике — до 90.

Что значит цифра

  • 3 — маленькое (35-44,9 г).

  • 2 — среднее (45-54,9 г).

  • 1 — крупное (55-64,9 г).

  • 0 — отборное, очень крупное (65-74,9 г).

  • В — высшая категория (от 75 г и выше, редкость).

Пример: С1 — столовое яйцо первой категории (крупное), С2 — среднее, С0 — отборное.

Миф о пользе крупных яиц

Между С0 и С2 нет разницы в составе и витаминах. Разница только в весе. То есть вы платите не за "лучшую пользу", а за граммы белка и желтка.

Главный секрет — цена за килограмм

Считайте так: цена за десяток x 100 ÷ средний вес десятка. Пример: десяток С0 за 100 ₽ = 143 ₽/кг. Десяток С2 за 80 ₽ = 160 ₽/кг. Выходит, что крупные яйца выгоднее!

Какие яйца для чего

  • Для варки вкрутую и всмятку — любые столовые, они лучше чистятся.

  • Для выпечки — мелкие (С2, С3), проще соблюдать граммовку.

  • Для яичницы и омлета — зависит от аппетита.

Миф о цвете скорлупы

Белые или коричневые яйца одинаковые по вкусу и пользе. Цвет зависит только от породы курицы.

Как проверить свежесть дома

Опустите яйцо в стакан с водой:

  • Лежит на боку — свежее.

  • Стоит тупым концом вверх — возраст 1-2 недели.

  • Всплыло — испорчено.

Не гонитесь за "отборным" С0 — чаще всего разумнее брать С1 или С2, особенно если посчитать цену за килограмм. Польза одинакова, а экономия очевидна.

