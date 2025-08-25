Яйца с шифром: раскрываем секретный код на скорлупе — платите меньше, получайте больше
Вы стоите у витрины с десятками коробок яиц, цены разные, а на скорлупе — загадочные символы: С0, С1, С2, Д0. Кажется, что это просто маркетинг, но на самом деле код на яйце — настоящий паспорт продукта. Разбираем, что значат буквы и цифры, и как не переплатить.
Что значит буква на яйце
-
Д — диетическое. Свежее, ему максимум 7 дней. Чистить после варки сложнее, зато это гарантированно свежий продукт.
-
С — столовое. Самое распространённое. Хранится при комнатной температуре до 25 дней, в холодильнике — до 90.
Что значит цифра
-
3 — маленькое (35-44,9 г).
-
2 — среднее (45-54,9 г).
-
1 — крупное (55-64,9 г).
-
0 — отборное, очень крупное (65-74,9 г).
-
В — высшая категория (от 75 г и выше, редкость).
Пример: С1 — столовое яйцо первой категории (крупное), С2 — среднее, С0 — отборное.
Миф о пользе крупных яиц
Между С0 и С2 нет разницы в составе и витаминах. Разница только в весе. То есть вы платите не за "лучшую пользу", а за граммы белка и желтка.
Главный секрет — цена за килограмм
Считайте так: цена за десяток x 100 ÷ средний вес десятка. Пример: десяток С0 за 100 ₽ = 143 ₽/кг. Десяток С2 за 80 ₽ = 160 ₽/кг. Выходит, что крупные яйца выгоднее!
Какие яйца для чего
-
Для варки вкрутую и всмятку — любые столовые, они лучше чистятся.
-
Для выпечки — мелкие (С2, С3), проще соблюдать граммовку.
-
Для яичницы и омлета — зависит от аппетита.
Миф о цвете скорлупы
Белые или коричневые яйца одинаковые по вкусу и пользе. Цвет зависит только от породы курицы.
Как проверить свежесть дома
Опустите яйцо в стакан с водой:
-
Лежит на боку — свежее.
-
Стоит тупым концом вверх — возраст 1-2 недели.
-
Всплыло — испорчено.
Не гонитесь за "отборным" С0 — чаще всего разумнее брать С1 или С2, особенно если посчитать цену за килограмм. Польза одинакова, а экономия очевидна.
