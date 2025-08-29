Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Коротконосая ехидна
Коротконосая ехидна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:12

Млекопитающие, которые разрушают правила природы: они кормят молоком, но рождаются из яиц

Под угрозой исчезновения остаются ехидны и утконосы — единственные яйцекладущие млекопитающие

В животном мире всегда находятся удивительные исключения, которые нарушают привычные законы природы. Одно из них — существование млекопитающих, которые способны откладывать яйца. Таких животных всего пять, и все они принадлежат к семейству монотремов. Эти редкие виды встречаются исключительно в Австралии и Новой Гвинее, а их образ жизни остаётся во многом загадкой.

Восточная длинноносая ехидна

Крупнейший представитель монотремов. Отличается удлинённым носом, с помощью которого ищет пищу в земле. Питается насекомыми и червями, ведёт ночной образ жизни. Из-за редкости и сокращения численности восточная ехидна считается видом под угрозой исчезновения.

Западная длинноносая ехидна

Обитает в Новой Гвинее, весит до 18 кг. Имеет длинные когти, которыми выкапывает червей, а также защищается от врагов. В случае опасности сворачивается в клубок, как ёж. Из-за браконьерства и разрушения среды обитания находится на грани вымирания.

Коротконосая ехидна

Более известна как "колючий муравьед". Её тело покрыто шипами, напоминающими дикобраза. Зубов у неё нет — корм добывает с помощью длинного липкого языка. Самка вынашивает яйцо около месяца, после чего малыш развивается в кожной сумке, питаясь молоком матери, пока не станет самостоятельным.

Длинноносая ехидна Сэра Дэвида

Названная в честь натуралиста Дэвида Аттенборо, эта ехидна также живёт в Новой Гвинее. Вид особенно уязвим: численность критически мала. Самка строит нору, где откладывает яйцо и заботится о детёныше до тех пор, пока тот не окрепнет. В неволе представители этого вида могут доживать до 45-50 лет.

Утконос

Самый известный представитель монотремов. Обитает в Австралии и Тасмании, прекрасно плавает и ныряет. У самцов есть шпоры на задних лапах, выделяющие яд, опасный для мелких животных. Самки откладывают 1-3 яйца в обустроенных норах, после чего выкармливают детёнышей молоком.

Монотремы — удивительное напоминание о разнообразии эволюции. Несмотря на то, что это млекопитающие, они сочетают в себе черты разных классов животных: откладывают яйца, но кормят малышей молоком. Их редкость и уязвимость делают сохранение этих видов особенно важным для науки и природы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Клетчатка улучшает здоровье собак: рекомендации ветеринаров по питанию сегодня в 13:29

Клетчатка для собак: секрет, который может изменить их жизнь

Зачем собакам клетчатка и как она влияет на пищеварение, вес и даже настроение? Узнайте, какие продукты помогут поддержать здоровье питомца и когда без консультации ветеринара не обойтись.

Читать полностью » Как содержать пекинеса: правила предотвращения теплового удара и одышки сегодня в 13:19

Скрытые опасности: почему популярность пекинесов может обернуться бедой

Узнайте, почему пекинесы храпят, не любят объятия и верят, что произошли ото львов. 7 неочевидных фактов о самой аристократичной породе

Читать полностью » Ветеринары объясняют: как зубной камень влияет на появление запаха изо рта у кошек сегодня в 12:48

Запах изо рта у кошки: скрытая угроза, которую нельзя игнорировать

Заметили, что у кошки неприятно пахнет изо рта? Это может быть сигналом болезни. Расскажем, как вернуть питомцу свежее дыхание и не пропустить опасные симптомы.

Читать полностью » Как распознать шипение кошки: рекомендации экспертов по поведению животных сегодня в 12:02

Когда шипит кошка: знак опасности или призыв о помощи

Узнайте, почему кошки шипят — это не просто агрессия, а целый язык! Страх, боль, ревность или защита потомства. Разбираемся в кошачьих эмоциях без мифов.

Читать полностью » Эксперты: до 85% домашних кошек сталкиваются с паразитами хотя бы раз в жизни сегодня в 11:27

Игнорировать эти симптомы — значит подвергать кошку риску: пять тревожных сигналов, что у неё паразиты

Кошки умеют скрывать болезни, но есть тонкие признаки, которые укажут на паразитов. Узнайте, что должно насторожить владельца.

Читать полностью » Исследователи: ревность и любопытство заставляют кошек вмешиваться в телефонные разговоры сегодня в 10:18

Уговариваем кошку не мешать звонкам: простые приёмы для хозяев — без крика и наказаний

Почему кошки начинают мешать телефонным разговорам хозяев? Разбираем пять основных причин такого поведения и простые способы справиться с ситуацией.

Читать полностью » Учёные: собаки различают до 300 миллионов запахов и по ним понимают эмоции человека сегодня в 9:10

Для них сыр — золото, а падаль — сокровище: парадоксы собачьего носа

Собаки улавливают то, что человеку недоступно. Какие запахи для них самые важные и почему одни ароматы притягивают, а другие могут быть опасны?

Читать полностью » Купалка с песком помогает без стресса поймать шиншиллу и перенести в клетку сегодня в 8:37

Вот как можно поймать шиншиллу, не бегая за ней по дому: проверенные хитрости

Владельцы шиншилл делятся хитрыми способами, как без стресса вернуть питомца в клетку после прогулки. Некоторые методы вас удивят!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Сахарная меласса как кормовая добавка: исследования ВНИИ животноводства
Авто и мото

Ford отзывает 500 тысяч автомобилей Edge и Lincoln MKX из-за дефекта тормозов
Спорт и фитнес

Как уменьшить жир на животе: рекомендации экспертов Mayo Clinic
ДФО

Туалетная бумага, салфетки, пластиковые стаканы: что включили в обязательные сборы
Дом

Какие средства помогают отстирать белые и цветные скатерти от сложных пятен — совет технолога сети «Диана»
Наука и технологии

Учёные исследуют тайны Большого взрыва и его влияние на современную космологию
Еда

Маффины без сахара: замените ветчину на курицу или бекон для разнообразия вкуса
Красота и здоровье

Дефицит витамина B12 вызывает усталость, забывчивость и покалывание в руках и ногах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru