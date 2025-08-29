Млекопитающие, которые разрушают правила природы: они кормят молоком, но рождаются из яиц

В животном мире всегда находятся удивительные исключения, которые нарушают привычные законы природы. Одно из них — существование млекопитающих, которые способны откладывать яйца. Таких животных всего пять, и все они принадлежат к семейству монотремов. Эти редкие виды встречаются исключительно в Австралии и Новой Гвинее, а их образ жизни остаётся во многом загадкой.

Восточная длинноносая ехидна

Крупнейший представитель монотремов. Отличается удлинённым носом, с помощью которого ищет пищу в земле. Питается насекомыми и червями, ведёт ночной образ жизни. Из-за редкости и сокращения численности восточная ехидна считается видом под угрозой исчезновения.

Западная длинноносая ехидна

Обитает в Новой Гвинее, весит до 18 кг. Имеет длинные когти, которыми выкапывает червей, а также защищается от врагов. В случае опасности сворачивается в клубок, как ёж. Из-за браконьерства и разрушения среды обитания находится на грани вымирания.

Коротконосая ехидна

Более известна как "колючий муравьед". Её тело покрыто шипами, напоминающими дикобраза. Зубов у неё нет — корм добывает с помощью длинного липкого языка. Самка вынашивает яйцо около месяца, после чего малыш развивается в кожной сумке, питаясь молоком матери, пока не станет самостоятельным.

Длинноносая ехидна Сэра Дэвида

Названная в честь натуралиста Дэвида Аттенборо, эта ехидна также живёт в Новой Гвинее. Вид особенно уязвим: численность критически мала. Самка строит нору, где откладывает яйцо и заботится о детёныше до тех пор, пока тот не окрепнет. В неволе представители этого вида могут доживать до 45-50 лет.

Утконос

Самый известный представитель монотремов. Обитает в Австралии и Тасмании, прекрасно плавает и ныряет. У самцов есть шпоры на задних лапах, выделяющие яд, опасный для мелких животных. Самки откладывают 1-3 яйца в обустроенных норах, после чего выкармливают детёнышей молоком.

Монотремы — удивительное напоминание о разнообразии эволюции. Несмотря на то, что это млекопитающие, они сочетают в себе черты разных классов животных: откладывают яйца, но кормят малышей молоком. Их редкость и уязвимость делают сохранение этих видов особенно важным для науки и природы.